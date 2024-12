ETV Bharat / health

మీరు ఎలాంటి షూస్ ధరిస్తున్నారు? - ఇలాంటివి వాడితే మాత్రం చాలా ప్రమాదమట! - THICK HEELED SHOES SIDE EFFECTS

These Types of Shoes that can Lead to Foot Injuries : ప్రస్తుత రోజుల్లో ఎక్కువ మంది స్టైల్​గా, డిఫరెంట్ లుక్​తో కనిపించాలని వివిధ రకాల బూట్లు ధరిస్తుంటారు. అలాగే, ఉదయం వేళ వాకింగ్, రన్నింగ్ వెళ్లే వారు షూస్ తప్పనిసరిగా వాడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది కంఫర్ట్​గా ఉంటుందని ఎత్తు ఎక్కువగా ఉండే హీల్​డ్​ షూస్ ధరిస్తుంటారు. మీరూ ఆ జాబితాలో ఉంటే ఇప్పుడే వాటిని మార్చడం మంచిది! ఎందుకంటే ఇటీవల యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఫ్లోరిడా జరిపిన ఓ పరిశోధనలో హై హీల్​డ్ బూట్లు కీళ్ల నొప్పులు, గాయాల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయని వెల్లడైంది. ఆ పరిశోధనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఫ్లాటర్ షూస్ ధరించిన వారితో పోలిస్తే మందపాటి లేదా ఎత్తు ఎక్కువగా ఉన్న హీల్​డ్ బూట్లను ధరించిన వారిలో గాయాల బెడద ఎక్కువగా ఉంటుందని పరిశోధనలో తేలింది. యూఎస్​ఏలోని ఫ్లోరిడా విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన పరిశోధకులు ఈ రీసెర్చ్​ను జరిపారు. ఇది "Frontiers in Sports and Active Living"అనే జర్నల్​లో ప్రచురితమైంది.

అదే పనిగా చెప్పులు, షూలు వేసుకుంటున్నారా? - ఈ సమస్యలు ఎటాక్​ చేసే ఛాన్స్​!

ఈ రీసెర్చ్​లో పాల్గొన్న వారిలో ఒకరైన యూఎఫ్ హెల్త్ స్పోర్ట్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ సెంటర్ డెరెక్టర్, ప్రముఖ రచయిత్రి హీథర్ విన్సెంట్ ఇందుకు సంబంధించి మరికొన్ని వివరాలు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా మందపాటి, మడమల బూట్లు ధరించిన రన్నర్‌లు ప్రతి అడుగుతో వారి పాదాలను ఎలా ల్యాండ్ చేశారో కచ్చితంగా గుర్తించడానికి కష్టపడుతున్నారు. అంతేకాదు, ఈ రకమైన షూస్​ గాయం తీవ్రత పెరగడానికి దోహదం చేస్తుంది. అందుకే పరిశోధకులు చాలా మంది రన్నర్లకు ఫ్లాటర్ షూలను సిఫార్సు చేస్తారు. ఎందుకంటే అవి తక్కువ గాయం ప్రమాదాలతో ముడిపడి ఉంటాయంటున్నారు హీథర్ విన్సెంట్. అంతేకాకుండా ఫ్లాటర్ షూస్ గ్రౌండ్ సెన్సేషన్‌ను మెరుగుపరుస్తాయని చెబుతున్నారు. అలాగే, రన్నర్‌లు మరింత కంట్రోల్డ్ ల్యాండింగ్ టెక్నిక్‌ను డెవలప్​ చేయడంలో సహాయపడతాయంటున్నారు.