మీ చర్మం ఇలా తయారవుతోందా? - ఈ చిన్న మార్పుతో మృదువుగా మెరుస్తుంది! - Tips For Dry Skin

Tips For Dry Skin ( ETV Bharat )

Ways To Get Rid Of Dry Skin : వయసు పైబడిన వారిలో సాధారణంగానే చర్మం ఎక్కువగా పొడిబారుతుంటుంది. ఇక శీతాకాలంలో దాదాపు మనందరి స్కిన్ డ్రైగా మారిపోతుంటుంది. కానీ.. కొంతమంది శరీరం మాత్రం సీజన్​తో సంబంధం లేకుండా అన్ని కాలాల్లోనూ డ్రైగా ఉంటుంది. దీంతో చర్మం గరుకుగా మారి దురద సమస్య కూడా ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది. అయితే.. చాలా మంది డ్రై స్కిన్​తో బాధపడేవారు మార్కెట్లో దొరికే రకరకాల లోషన్లు, క్రీమ్స్​ ఉపయోగిస్తుంటారు. వీటివల్ల కొంతమందిలో త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తే.. మరికొందరిలో కాస్త ఆలస్యంగా ప్రభావం కనిపిస్తుంది.

అమెరికాలోని హార్వర్డ్ హెల్త్ పబ్లిషింగ్‌లో (report) చీఫ్ మెడికల్ ఎడిటర్​గా పనిచేస్తున్న ప్రముఖ 'డాక్టర్​ హోవార్డ్ E. లెవైన్'.. చర్మం పొడిబారకుండా ఉండడానికి కొన్ని చిట్కాలు సూచిస్తున్నారు. అవి మీ కోసం..

వెదర్​ చల్లగా ఉన్నప్పుడు, అలాగే తక్కువ తేమ ఉన్న వాతావరణంలో మన చర్మం పొడిగా మారుతుంది. ఇంకా తరచుగా స్నానం చేయడం, కఠినమైన సబ్బులను ఉపయోగించడం, కొన్ని రకాల స్కిన్​కేర్​ ప్రొడక్ట్స్​ వాడడం వల్ల చర్మం పొడిబారుతుంటుంది.

డ్రై స్కిన్​ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి స్కిన్​ మాయిశ్చరైజర్లను ఉపయోగించాలి. ఇవి చర్మంపైనున్న పొరను రీహైడ్రేట్​ చేసి.. తేమ కోల్పోకుండా కాపాడుతుంది. మాయిశ్చరైజర్లలో చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కొన్ని రకాల పదార్థాలు సహాయపడతాయని డాక్టర్ హోవార్డ్ E. లెవైన్ చెబుతున్నారు.

ఈ టిప్స్​ పాటించండి :