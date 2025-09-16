మీలో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా? - ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య కావొచ్చట!
Published : September 16, 2025 at 11:01 AM IST
Warning Signs of Fatty Liver Disease: బీపీ, షుగర్ మాదిరిగానే ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. కదలికలు లేని జీవనశైలి, ఆహార అలవాట్లు, ఒబెసిటీ, అధిక మోతాదులో మద్యం తీసుకోవడం వంటివి ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారకలుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ అనేది నిశ్శబ్దంగా ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తోందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధిని సూచించే హెచ్చరిక సంకేతాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ప్రస్తుతం యువకులలో కూడా ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి సర్వసాధారణంగా మారింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 25-38% మంది పెద్దలకు నాన్-ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ (NAFLD) ఉన్నట్లు పలు నివేదికల్లో వెల్లడైంది. ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య తీవ్రమై సిర్రోసిస్గా మారే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితి మరీ తీవ్రమైతే లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా అవసరం కావచ్చని సూచిస్తున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధిని ముందుగా గుర్తిస్తే దానిని నివారించవచ్చని లేదా పరిస్థితిని మెరుగుపరచవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
అకారణంగా బరువు పెరగడం : ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధికి సంబంధించిన మొదటి సంకేతాల్లో అకస్మాత్తుగా లేదా కారణం లేకుండా బరువు పెరగడం ఒకటి. ముఖ్యంగా పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు పెరిగితే అది ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధికి మొదటి సంకేతం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాలేయంలో అధికంగా కొవ్వు చేరడం ఊబకాయం, మధ్యభాగంలో కొవ్వు పెరగడంతో ముడిపడి ఉందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.
నిరంతర అలసట : తీవ్రమైన అలసట లేదా బలహీనత అనేది ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి సంకేతమని clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది. మీరు తగినంత విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పటికీ నిరంతర అలసటగా ఉంటే, అది కాలేయ పనితీరులో లోపానికి సంకేతం కావచ్చని చెబుతున్నారు. శక్తి జీవక్రియలో కాలేయం ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందని, కాబట్టి అది సరిగ్గా పనిచేయనప్పుడు, శరీరంలో శక్తి స్థాయిలు తక్కువగా ఉండవచ్చని తెలిపారు.
పొత్తికడుపులో నొప్పి, వాపు : కాలేయం ఉన్న ప్రాంతంలో నొప్పి, వాపు రావడం కూడా ఒక ముఖ్యమైన సంకేతమని పేర్కొన్నారు. పొట్ట పైభాగాన కుడివైపు నొప్పి, వాపు ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధిని సూచించవచ్చని తెలిపారు. ఈ నొప్పి కాలేయంలో కొవ్వు చేరడం వల్ల వచ్చే మంట లేదా వాపు కారణంగా ఉండవచ్చని వివరించారు.
ముదురు రంగు మూత్రం : మూత్రం లేదా మలంలో ఏవైనా మార్పులు వస్తే వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ముదురు రంగు మూత్రం, పాలిపోయిన మలం కాలేయ పనితీరులో లోపానికి సంకేతాలని తెలిపారు. ఇది కాలేయ పనితీరు లోపం వల్ల పైత్యరసం ఉత్పత్తి లేదా ప్రవాహంలో లోపం కారణంగా సంభవిస్తుందని, ఇది తరచుగా ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధితో ముడిపడి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
చర్మం, కళ్లు పసుపు రంగులోకి మారడం : చర్మం, కళ్లు పసుపు రంగులోకి మారడం అనేది ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధికి సంకేతమని hopkinsmedicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది. శరీరంలో బిలిరుబిన్ పేరుకుపోయినప్పుడు చర్మం లేదా కళ్లు పసుపు రంగులోకి మారతాయని పేర్కొన్నారు
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు : షుగర్ టెస్ట్లో చక్కెర, ఇన్సులిన్ నిరోధకత ఉన్నట్లు తేలితే, కాలేయ పనితీరును కూడా తనిఖీ చేసుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి ఉన్నవారిలో ఇన్సులిన్ నిరోధకతతో కూడిన అధిక రక్త స్థాయిలు సాధారణంగా కనిపిస్తాయని, ఇది కాలక్రమేణా టైప్ 2 మధుమేహం, మెటబోలిక్ సిండ్రోమ్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని కూడా పెంచుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు : రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ వంటి అధిక స్థాయిలో కొవ్వులు ఉంటాయని medlineplus అధ్యయనంలో పేర్కొంది. కాబట్టి, రక్త పరీక్షలో కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అధికంగా ఉన్నట్లు తేలితే కాలేయ పనితీరును కూడా తనిఖీ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
కారణం లేకుండా గాయాలు : చిన్న దెబ్బలకే సులభంగా గాయాలు అవడం లేదా ముక్కు నుంచి తరచుగా రక్తం కారడం వంటివి ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధికి సంకేతాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యలు కాలేయం రక్తం గడ్డకట్టడానికి అవసరమైన ప్రోటీన్లను ఉత్పత్తి చేయలేకపోవడాన్ని సూచిస్తుందని తెలిపారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
