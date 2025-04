ETV Bharat / health

ఈ ప్రాణాంతక మహమ్మారి లక్షణాలు మీలో కనిపిస్తున్నాయా? - అయితే నిర్లక్ష్యం చేయకండి! - CANCER SYMPTOMS IN YOUR BODY

Published : April 14, 2025 at 5:04 PM IST

By ETV Bharat Health Team

Cancer Symptoms in Your Body : ప్రస్తుతం చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా చాలా మందిని క్యాన్సర్ మహమ్మారి వేధిస్తోంది. ఏటా ప్రతి 5 మంది క్యాన్సర్ రోగుల్లో ముగ్గురు దీన్ని వల్ల మరణిస్తున్నారని ఐసీఎంఆర్ (indian council of medical research) గణాంకాల్లో తేటతెల్లం చేస్తున్నాయి. అయితే, ఈ వ్యాధిని ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించడం వల్ల మరణం నుంచి తప్పించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే క్యాన్సర్ వ్యాధిని సూచించే 10 హెచ్చరిక సంకేతాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. National Cancer Institute కూడా పలు లక్షణాలను పేర్కొంది.

అతిగా బరువు తగ్గిపోవడం : క్యాన్సర్ ఉన్న చాలామంది ఒకానొక సమయంలో బాగా బరువు తగ్గిపోతారని cancer council వెల్లడించింది. ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కేజీల బరువు తగ్గిపోవడాన్ని క్యాన్సర్ తొలి సంకేతంగా చూడొచ్చనని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. కడుపు, లంగ్ క్యాన్సర్, పాంక్రియాస్, అన్నవాహిక క్యాన్సర్ (Esophageal cancer) వచ్చినప్పుడు ఇలా జరుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

జ్వరం : క్యాన్సర్ బారిన పడిన రోగుల్లో జ్వరమనేది సర్వసాధారణమైన లక్షణం. క్యాన్సర్ పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇతర శరీర భాగాలకు, అవయాలకు వ్యాప్తి చెందేటప్పుడు జ్వరం తరచూ వస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రాత్రివేళల్లో ఎక్కువగా వస్తుందని Cleveland Clinic పేర్కొంది. ఈ వ్యాధి రోగనిరోధక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. లుకేమియా లేదా లింపోమా క్యాన్సర్ వ్యాధిగ్రస్థులకు జ్వరం ప్రాథమిక లక్షణమని వివరిస్తున్నారు.

అలసట : క్యాన్సర్ బారిన పడిన వారికి అలసట విపరీతంగా ఉంటుందని mayo clinic పేర్కొంది. విశ్రాంతి తీసుకున్నా కూడా అలసట నుంచి బయటపడలేరని నిపుణులు అంటున్నారు. శరీరంలో క్యాన్సర్ పెరుగుతుందనే దానికి ఇది ప్రధాన సంకేతంగా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. లుకేమియా లాంటి కొన్ని క్యాన్సర్లలో అలసటే ప్రధాన లక్షణంగా ఉంటోందని పేర్కొంటున్నారు. పెద్దపేగు లేదా కడుపు క్యాన్సర్లు రక్తహీనతకు కారణమవుతాయని తెలిపారు.