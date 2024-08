ETV Bharat / health

వీకెండ్​లో వాకింగ్ ఎక్కువ చేస్తున్నారా? - అయితే నష్టం తప్పదట! ఎందుకో తెలుసా? - walking mistakes to avoid

By ETV Bharat Health Team

Walking Mistakes to Avoid ( ETV Bharat )

Avoid These Mistakes While Walking for Good Health: శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకునేందుకు ప్రతిరోజు వాకింగ్ చేయడం చాలా మంచి అలవాటు. క్రమం తప్పకుండా వాకింగ్​ చేస్తే కండరాలు బలంగా తయారవుతాయి. అంతేగాక నడక వల్ల శరీరంలోని కేలరీలు కరిగి కొలెస్ట్రాల్ కరిగిపోతుంది.. తద్వారా ఊబకాయం తగ్గుతుంది. అలాగే ఉదయం పూట వచ్చే స్వచ్ఛమైన గాలి ఊపిరితిత్తులో రక్తాన్ని శుభ్రపరిచేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. వాక్ చేయడం వల్ల శారీరక, మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి ఆరోగ్యంగా ఉంటారని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ప్రతిరోజు కనీసం 3 కిలోమీటర్లు నడవాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు. అయితే, వాకింగ్ చేసే సమయంలో చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల ప్రయోజనాల కంటే నష్టాలే ఎక్కువంటున్నారు ప్రముఖ యోగా థెరపిస్ట్ సంగీత​ అంకత. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ తప్పులు చేయొద్దు: