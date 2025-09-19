ఉదయాన్నే 'బీపీ' ఎందుకు పెరుగుతుంది? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?
-మార్నింగ్ హైపర్టెన్షన్ అంటే? - ఈ అలవాట్లు అధిక రక్తపోటును పెంచేస్తాయట!
Published : September 19, 2025 at 3:33 PM IST
Waking up With High Blood Pressure: సాధారణంగా బీపీ అనేది రాత్రి నిద్ర పోయినప్పుడు తగ్గుతుంది. అయితే ఉదయం నిద్ర లేచినప్పుడు రోజువారీ కార్యకలాపాలకు సిద్ధం కావడానికి శరీరం కొన్ని హార్మోన్లను విడుదల చేస్తుంది. ఈ హార్మోన్ల కారణంగా రక్తపోటు కొద్దిగా పెరుగుతుంది. అయితే, కొన్నిసార్లు ఈ పెరుగుదల చాలా వేగంగా, ఎక్కువగా లేదా ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉండవచ్చు. ఈ పరిస్థితినే మార్నింగ్ హైపర్టెన్షన్ అంటారు. ఉదయం అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి గుండెపోటు, స్ట్రోక్ వంటి సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ సమస్యలు ఉదయం పూట ఎక్కువగా సంభవిస్తాయి. అయితే నిద్ర లేవగానే స్వల్ప పెరుగుదల సాధారణంగా పరిగణించబడినప్పటికీ, కొన్ని జీవనశైలి అలవాట్లు, ఆరోగ్య సమస్యలు అనేవి ఉదయాన్నే రక్తపోటును గణనీయంగా పెంచుతాయంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
స్లీప్ అప్నియా : స్లీప్ అప్నియా అనేది ఉదయం అధిక రక్తపోటుకు ముఖ్య కారణాలలో ఒకటి. నిద్రలో శ్వాస పదేపదే ఆగిపోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ స్థాయిలు తగ్గుతాయని, దీనివల్ల అడ్రినాలిన్, కార్టిసాల్ వంటి ఒత్తిడి హార్మోన్లు విడుదల అవుతాయని నిపుణులు తెలిపారు. ఈ హార్మోన్లు అనేవి రాత్రి అంతా గుండె రేటును పెంచుతాయని, ఫలితంగా ఉదయం రక్తపోటు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని వివరించారు. ఈ క్రమంలో స్లీప్ అప్నియాకు చికిత్స తీసుకొని వారికి రెసిస్టెంట్ హైపర్టెన్షన్, గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా ఉన్న చాలా మంది రోగులు ఉదయం నిద్రలేచినప్పుడు వారి రక్తపోటు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతుందని sleepfoundation అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
మందుల సమయం లేదా ప్రభావం : రక్తపోటు నియంత్రణకు మనం తీసుకునే మందులు స్వల్పకాలికంగా పనిచేసేవి. అయితే, వాటి ప్రభావం రాత్రిపూట తగ్గిపోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, సరైన సమయంలో మందులు తీసుకోకపోవడం వల్ల కూడా రాత్రిపూట నియంత్రణ కోల్పోయి, ఉదయం రక్తపోటు పెరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉదయాన్నే రక్తపోటు నియంత్రణకు, వైద్యుల సలహా మేరకు దీర్ఘకాలికంగా పనిచేసే మందులకు మారడం లేదా వాటిని తీసుకునే సమయాన్ని మార్చడం మంచిదంటున్నారు.
సరైన ఆహారం లేకపోవడం : ఆహారపు అలవాట్లు రక్తపోటు నియంత్రణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. పడుకునే ముందు ఉప్పు లేదా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాన్ని తినడం వల్ల శరీరంలో నీరు ఎక్కువగా నిల్వ అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో రక్త పరిమాణంతో పాటు రక్తపోటు పెరుగుతుందంటున్నారు. అంతేకాకుండా, రాత్రిపూట భారీ భోజనం చేయడం కూడా హృదయనాళ వ్యవస్థపై అదనపు ఒత్తిడిని కలిగిస్తుందని, కాలక్రమేణా, ఈ అలవాట్లు నిద్రలో రక్తపోటు సహజంగా తగ్గడాన్ని అడ్డుకుంటాయని హెచ్చరించారు.
ఆల్కహాల్ : రాత్రిపూట మద్యం తాగితే మంచి నిద్ర పడుతుందని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ, దీంతో ముంచుకొచ్చే మత్తు తాత్కాలికమే అని, ఆ తర్వాత నిద్రకు ఆటంకం కలిగించడంతో పాటు ఉదయం పూట రక్తపోటును పెంచుతుందని తెలిపారు. క్రమం తప్పకుండా మద్యం సేవించే రోగులకు ఉదయం బీపీ పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉంటుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
హార్మోన్ల పెరుగుదల, ఒత్తిడి : ఉదయం మనం లేవగానే శరీరం సహజంగానే కార్టిసాల్, అడ్రినాలిన్ వంటి హార్మోన్లను విడుదల చేస్తుంది. దీనిని "మార్నింగ్ సర్జ్" అని అంటారు. ఆరోగ్యవంతులలో ఇది సాధారణమే అయినప్పటికీ, అధిక ఒత్తిడి, ఆందోళన లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారిలో ఈ సర్జ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని, దీని ఫలితంగా నిద్ర లేచిన వెంటనే రక్తపోటు వేగంగా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్నిసార్లు ఇది హృదయనాళ సమస్యలను ప్రేరేపించేంత తీవ్రంగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి నిద్ర నాణ్యతను కూడా తగ్గిస్తుందని వివరించారు.
అంతర్లీన ఆరోగ్య సమస్యలు : ఉదయం అధిక రక్తపోటు కొన్నిసార్లు లోపల దాగి ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యలను సూచిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. దీర్ఘకాలిక కిడ్నీ సమస్యలు, డయాబెటిస్, ఒబెసిటీ వంటి సమస్యలు రాత్రిపూట రక్తపోటు నియంత్రణను ప్రభావితం చేస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఉదయం రక్తపోటు పెరుగుదల మరింత ప్రమాదకరంగా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
