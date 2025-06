ETV Bharat / health

ఏ అనారోగ్యమైనా దీన్ని "ఢీ" కొడితేనే! - శరీరంలో ఇది బాగుంటే కరోనా కూడా కాస్త ఆలోచించుకోవాల్సిందేనట! - VITAMIN D DEFICIENCY DIET

Published : June 5, 2025 at 5:02 PM IST

By ETV Bharat Health Team

Vitamin D Deficiency Include these Foods in Your Diet : ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరచుకోవడానికి మనం తీసుకునే ఆహారం ప్రధానం. ముఖ్యంగా ఇమ్యూనిటీని పెంచడంలో విటమిన్ డి పాత్ర ఎంతో కీలకమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 'డి' విటమిన్ లోపం వల్ల ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి? ఏయే ఆహార పదార్థాల్ని తీసుకోవాలి? ఇలాంటి విషయాలు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

శరీరానికి కాల్షియం, మెగ్నీషియం, జింక్, అయాన్లు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వంటి అనేక పోషకాలు అవసరం. ఇవి శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటితో పాటు విటమిన్ డి కూడా ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు. ఇది రక్తం, ఎముకల్లో కాల్షియం సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి, ఎముకలు దృఢంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుందని వివరించారు. ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల బలహీనత, కండరాల నొప్పులు, అలసట, ఆందోళన, ఒత్తిడి, జుట్టు రాలడం, తిమ్మిర్లు, దీర్ఘకాలిక జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు వంటివి తలెత్తే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

"లివర్" డేంజర్​లో ఉన్నట్లు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తుందని మీకు తెలుసా? - ఈ లక్షణాలన్నీ అందులో భాగమే!

మానసిక ఆరోగ్యం (Getty image)

ఎముకలు, దంతాల ఆరోగ్యం : విటమిన్ డి కాల్షియం, ఫాస్పరస్​ను శరీరం గ్రహించడానికి సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి ఎముకలు, దంతాలు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి దోహదపడుతుందని పేర్కొన్నారు. విటమిన్ డి సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల పిల్లలలో రికెట్స్, పెద్దలలో ఆస్టియోమలాసియాను నివారిస్తుందని, వృద్ధుల్లో బోలు ఎముకల వ్యాధి నుంచి రక్షించడంలో సహాయపడుతుందని National Institutes of Health పేర్కొంది.

రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది : విటమిన్ డి శరీరంలో రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. ఇది బ్యాక్టీరియా, వైరస్​లతో పోరాడటానికి శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుందని తెలిపారు. అంతే కాకుండా కణాల పెరుగుదలకు, అభివృద్ధికి విటమిన్ డి అవసరమని వివరించారు.

కండరాలు, నరాల పనితీరు : కండరాలు సరిగ్గా పనిచేయడానికి, మెదడు, శరీరానికి మధ్య సందేశాలు తీసుకెళ్లడానికి నరాలకు విటమిన్ డి అవసరమని medlineplus పేర్కొంది. దీనితో పాటు శరీరంలో వాపును తగ్గించడంలో కూడా విటమిన్ డి సహాయపడుతుందని పేర్కొన్నారు.

మానసిక ఆరోగ్యం : విటమిన్ డి మానసిక స్థితిని నియంత్రించడంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు వివరించారు. ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల అలసట, బలహీనంగా ఉండటం, మానసిక స్థితిలో మార్పులు, డిప్రెషన్ వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని clevelandclinic పేర్కొంది.