విటమిన్ డి లోపంతో ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు? - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

విటమిన్​ డి లోపంతో బాధపడుతున్న మెజార్టీ పీపుల్​ - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

Vitamin D Deficiency
Vitamin D Deficiency (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 10, 2025 at 2:58 PM IST

3 Min Read
Vitamin D Deficiency: కండరాల నొప్పులు, తీవ్రమైన అలసట, తరచూ ఇన్ఫెక్షన్లు సోకడం, జుట్టు ఊడిపోవడం లాంటివి విటమిన్ డి లోపం వల్ల కనిపించే లక్షణాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దేశంలో దాదాపు 90 శాతం మహిళలకు డి- విటమిన్ లోపం ఉన్నట్లు పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఈ క్రమంలో విటమిన్ డి వల్ల ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి, వాటిని ఎలా అధిగమించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ప్రస్తుతం ఎక్కువ మంది ఉద్యోగ రీత్యా నీడపట్టునే ఉండటం, బయటకు వెళ్లాల్సి వచ్చినా చర్మం నల్లబడుతుందేమోనని మాస్క్​లూ, స్కార్ఫ్​లతో శరీరాన్ని పూర్తిగా కప్పేస్తున్నారు. దీంతో చర్మానికి నేరుగా సూర్యకాంతి తగలడపోవడంతో విటమిన్ డి లోపానికి ప్రధాన కారణమవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాకుండా కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్నే తీసుకుంటూ చేపలు, గుడ్లు, ఫోర్టిఫైడ్ ఫుడ్స్ వంటివి తక్కువగా తీసుకోవడం మరో కారణంగా చెబుతున్నారు.

సమస్యలెన్నో!: ప్రస్తుతం బిజీ షెడ్యూళ్లు, ఒత్తిళ్ల మధ్య ఆరోగ్యం గురించి పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు. కానీ, విటమిన్ లోపంలో అన్ని భాగాలూ క్రమేణా బలహీనమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పిల్లలలో విటమిన్ డి లోపం తీవ్రంగా ఉంటే రికెట్స్ వ్యాధి వస్తుందని, పెద్దవారిలో అయితే అలసట, ఎముకలు, కండరాలు, కీళ్ల నొప్పులతో పాటు మానసిక స్థితిలో మార్పులు వస్తాయని clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది. అందుకే రోజూ కాసేపైనా సూర్యరశ్మిలో గడపడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరగడంతో పాటు ఆనందంగానూ అనిపిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

దీన్ని అధిగమించేదెలా?: శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ డి ఎక్కువగా సూర్యకాంతి నుంచే లభిస్తుందని అందరికి తెలిసిన విషయమే! సూర్యకాంతి వల్ల చర్మం పై పొర 7-డీ హైడ్రోకొలెస్ట్రాల్ అనే అణువును ఉత్పత్తి చేస్తుందని, ఇది సూర్యకాంతి నుంచి వచ్చే యూవీ కాంతి సాయంతో విటమిన్ డి3ని తయారుచేస్తుందని వివరించారు. దీన్ని లివర్, కిడ్నీ విటమిన్​ డిగా మార్చి శరీరానికి అందిస్తాయంటున్నారు. విటమిన్ డి శరీరం ఆహారం నుంచి కాల్షియం, భాస్వరం గ్రహించడానికి, ఎముకల అభివృద్ధికి సహాయపడుతుందని CDC అధ్యయనంలో పేర్కొంది. వారానికి 2 నుంచి 3 సార్లు 5 నుంచి 15 నిమిషాలు సూర్యరశ్మి అందేలా ఉండాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) సిఫార్సు చేసినట్లు వెల్లడించింది.

ఉదయం, సాయంత్ర వేళల్లోని సూర్యకాంతిలో యూవీఏ కిరణాలు డి విటమిన్ తయారీకి పెద్దగా ఉపయోగపడవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఆ సమయాల్లో సూర్యుడు 45 డిగ్రీల కోణంలో ఉంటాడని, కాబట్టి భూ వాతావరణం యూవీ కిరణాలను అడ్డుకుంటుందని పేర్కొన్నారు. సూర్యుడి నుంచి సరైన విటమిన్ D సప్లిమెంట్ పొందడానికి, సూర్యరశ్మికి ఉత్తమ సమయం మధ్యాహ్నం అని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

అయితే ఎక్కువ సూర్యరశ్మికి నేరుగా గురవడం కూడా ప్రమాదకరమని, చర్మ క్యాన్సర్లు, రెటీనా దెబ్బతినడం వంటివి చోటుచేసుకుంటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఎండలోకి వెళ్లేటప్పుడు ఎస్పీఎఫ్ తక్కువున్న సన్​స్క్రీన్, కూలింగ్ గ్లాసెస్, తేలికపాటి దుస్తులు ధరించాలని సూచిస్తున్నారు. అయితే ఎండలో గడపడం అందరికీ సాధ్యం కాదని, అలాంటి వాళ్లు ఆహారం ద్వారా విటమిన్ డి సమస్యను అధిగమించవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. సాల్మన్, ట్యూనా, మాకేరెల్ వంటి కొవ్వు చేపలు విటమిన్ డి కి చాలా మంచి వనరులు అని medlineplus అధ్యయనంలో పేర్కొంది. వీటితో పాటు గుడ్లు, పాలు, పుట్టగొడుగుల్ని ఆహారంలో తీసుకోవడంతో పాటు వైద్యుల సలహా మేరకు సప్లిమెంట్లనీ తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

