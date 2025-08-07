Worlds Oldest Baby Born From 30 Year Old Frozen Embryo : దాదాపు 30 ఏళ్లపాటు నిల్వ ఉంచిన పిండం ఇటీవల శిశువుగా పురుడుపోసుకుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎక్కువ వయసున్న శిశువు ఇటీవల జన్మించడం అద్భుతమైన వైద్య మైలురాయిగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంత దీర్ఘకాలం పాటు భద్రపరిచిన పిండం, శిశువుగా మారిన సంఘటనలేవీ ఇప్పటి వరకూ లేవని వివరించారు. ఈ అసాధారణ సంఘటన సంతానోత్పత్తి సాంకేతికత శక్తిని చాటిచెప్పడమే కాకుండా, దీర్ఘకాలిక జీవ పరిరక్షణ గురించి విస్తృత సంభాషణలకు దారితీసింది.
30 ఏళ్లు పిండంగా, ఇప్పుడు శిశువుగా : గడ్డకట్టిన పిండం నుంచి ఒక బిడ్డ పుట్టడం చాలా అరుదైన, గొప్ప విషయం. ఇటీవల అమెరికాలోని ఒహియోలో ఇలాంటి అద్భుతమే జరిగింది. థాడియస్ డేనియల్ పియర్స్ అనే శిశువు 1994 నుంచి క్రయోప్రిజర్వేషన్ అనే పద్ధతిలో భద్రపరిచిన ఒక పిండం నుంచి జన్మించారు. లిండ్సే, టిమ్ పియర్స్ దంపతులు సంతానం కోసం ఏడేళ్లు పాటు నిరీక్షించారు. వారి ప్రయత్నాలేవీ ఫలించకపోవడంతో, లిండా ఆర్చర్డ్ అనే మహిళకు సంబంధించిన పిండాన్ని స్వీకరించడంతో ఈ పురోగతి వచ్చింది.
1994లో లిండా ఆర్చర్డ్ దంపతులకు సహజసిద్ధంగా సంతానం కలగకపోవడంతో ఐవీఎఫ్ విధానం వైపు మొగ్గు చూపారు. ఇందుకోసం డాక్టర్లు ఆమె అండాలు, ఆమె భర్త వీర్యకణాలతో ఫలదీకరణ చేయించి నాలుగు పిండాలను వృద్ధి చేశారు. అందులో ఒక పిండం ద్వారా ఆర్చర్చ్ ఆడ సంతానానికి జన్మనిచ్చింది. మిగతా మూడు పిండాలను క్రయోప్రిజర్వేషన్ అనే పద్ధతిలో భద్రపరిచారు. అందులోని ఒక పిండం నుంచే థాడియస్ డేనియల్ పియర్స్ అనే శిశువు ఇటీవల జన్మించాడు.
ఈ క్రమంలో శుక్రకణాలు, అండాల నిల్వ నుంచి బొడ్డుతాడు కణాల బ్యాంకింగ్, ఇంకా మృతదేహాల పరిరక్షణ వరకు, భవిష్యత్ తరాల కోసం జీవితం, సంతానోత్పత్తి వైద్య సామర్థ్యాలను ఎలా కాపాడుకోవాలో అనే అంశంపై సైన్స్ నిరంతరం సరిహద్దులను ముందుకు నెట్టుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆధునిక సాంకేతికత ఉపయోగించి వీటిని ఏ విధంగా భద్రపరుస్తారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
Embryo Cryopreservation : పిండాలను చాలా సంవత్సరాల పాటు నిల్వ చేసే పద్ధతిని ఎంబ్రియో క్రయోప్రిజర్వేషన్ (Embryo Cryopreservation) అని అంటారు. పిండం అనేది స్పెర్మ్ ద్వారా ఫలదీకరణం చేయబడింది. ఈ ప్రక్రియ గర్భం దాల్చడంలో ఇబ్బంది ఉన్నవారికి సహాయపడుతుంది. విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్(IVF), ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ స్పెర్మ్ ఇంజెక్షన్ (ICSI) వంటి గర్భధారణకు సహాయపడే చికిత్సల తర్వాత పిండ గడ్డకట్టడం సాధారణంగా జరుగుతుంది.
IVF పద్ధతిలో అభివృద్ధి చెందిన పిండాలలో ఉత్తమమైన వాటిని ఎంచుకుని, వాటిని విట్రిఫికేషన్(vitrification) అనే పద్ధతి ద్వారా అత్యంత వేగంగా గడ్డకట్టించి, అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద (-196°C) ద్రవ నైట్రోజన్ ట్యాంకుల్లో భద్రపరుస్తారని clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఈ పద్ధతిలో మంచు స్ఫటికాలు ఏర్పడకుండా చూడటం వల్ల పిండాలకు నష్టం జరగదు. భవిష్యత్తులో గర్భం దాల్చాలనుకున్నప్పుడు, ఈ నిల్వ చేసిన పిండాలను కరిగించి(Thawing) గర్భాశయంలోకి ప్రవేశపెడతారు. IVF చికిత్సలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన భాగం.
Ovum preservation : అండాలను చాలా సంవత్సరాల పాటు నిల్వ చేయడాన్ని ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ (Egg Freezing) లేదా ఊసైట్ క్రయోప్రిజర్వేషన్ (oocyte cryopreservation) అని కూడా పిలిచే ఈ ప్రక్రియ ఒక రకమైన అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ (ART). ఇందులో వైద్యులు స్త్రీల అండాలను సేకరించి, వాటిని గడ్డకట్టించి భవిష్యత్తులో ఉపయోగం కోసం నిల్వ చేస్తారు. ఈ విధానం మహిళలకు సంతానోత్పత్తిని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ముఖ్యంగా వయస్సు కారణంగా, ఎండోమెట్రియాసిస్, జన్యు సమస్యలతో బాధపడే వాళ్లూ, క్యాన్సర్, ఇతరత్రా అనారోగ్యాలకి చికిత్సలు చేయించుకుంటున్న మహిళలూ భవిష్యత్తులో తల్లి కావాలన్న ఉద్దేశంతో ఎగ్ఫ్రీజింగ్ను ఎంచుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా క్రయో ప్రిజర్వేషన్లో వస్తున్న అత్యాధునిక పద్ధతుల వల్ల కూడా దీన్ని అనుసరించేవాళ్ల సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతుంది.
అండాల్ని భద్రపరచుకోవాలంటే ముందుగా మహిళల శారీరక స్థితిని పరీక్షిస్తారని సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్ డా.చీపురుపల్లి వసుంధర తెలిపారు. తర్వాత మహిళలోని అండాశయాలు ఎక్కువ అండాలను ఉత్పత్తి చేసేలా ప్రేరేపించడానికి టాబ్లెట్ లేదా ఇంజెక్షన్లు ఇస్తారని పేర్కొన్నారు. ఈ టైంలో అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా అండాల పెరుగుదలని పరీక్షించి, అవి అభివృద్ధి చెందాక సేకరిస్తారని తెలిపారు. ఆపై విట్రిఫికేషన్ ద్వారా ఫ్రీజ్ చేసి, వీటిని తిరిగి వాడేవరకూ -196 డిగ్రీల వద్ద ప్రత్యేక స్టోరేజ్ ట్యాంక్లో నిల్వ చేస్తారని, ఈ పద్ధతినే క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అంటారు. ఇలా ఘనీభవింపచేసిన అండాలను ఎంతకాలమైనా నిల్వ చేయవచ్చంటున్నారు. తల్లి కావాలనుకున్నప్పుడు ఆ అండాలను తిరిగి స్పెర్మ్తో ఫలదీకరణం చేసి, IVF ద్వారా గర్భాశయంలో ప్రవేశపెడతారని, దీంతో ముప్ఫై దాటినా ఆరోగ్యకరమైన పిల్లలకు జన్మనివ్వొచ్చని వెల్లడిస్తున్నారు.
Sperm Freezing : ఈ పద్ధతిని స్పెర్మ్ ఫ్రీజింగ్, స్పెర్మ్ ప్రిజర్వేషన్ లేదా క్రయోప్రెజర్వేషన్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది పురుషుల సంతానోత్పత్తిని కాపాడటానికి నిరూపితమైన, ప్రభావవంతమైన పద్ధతి. దీన్ని ఐవీఎఫ్ లేదా ఐయూఐ వంటి సహాయక పునరుత్పత్తి చికిత్సలో భాగంగా వీర్యం నమూనాను సేకరిస్తారు. ఇలా సేకరించిన వీర్యం నమూనాను శుద్ధి చేస్తారు. అంటే, వీర్యం నుంచి చనిపోయిన లేదా కదిలే స్పెర్మ్ కణాలు, ఇతర కణాలు తొలగించబడతాయి. ఇది ఫలదీకరణం కోసం మంచి నాణ్యత గల స్పెర్మ్ కణాలను ఎంచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
శుద్ధి చేసిన స్పెర్మ్ కణాలను ద్రవ నైటోజన్లో -196 డిగ్రీల తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద గడ్డకట్టించి భద్రపరుస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో స్పెర్మ్ కణాలు చాలా కాలం పాటు తమ సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యానికి నిల్వ చేయవచ్చు. IVF చికిత్సలో గడ్డకట్టిన స్పెర్మ్ కణాలను అవసరమైనప్పుడు కరిగించి, మహిళ అండంతో ఫలదీకరణం చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.
Umbilical Cord Preservation : బొడ్డుతాడు నిల్వ అనేది బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత బొడ్డుతాడు, మావిలో మిగిలిపోయిన రక్తాన్ని సేకరించి, భవిష్యత్తులో వైద్య అవసరాల కోసం నిల్వ చేసే ప్రక్రియ. ఇందులో ఆక్సిజన్, పోషకాలు, మూలకణాలను మోసుకెళ్లగల ఎర్ర రక్త కణాలు ఉంటాయని, ఇవి ఈ కణాలకు మన శరీరంలోని ఏ కణాలైనా, అంటే రక్తం, ఎముకలు, కండరాలు, అవయవాలుగా మారే అద్భుతమైన శక్తి ఉంటుంది.
బొడ్డుతాడు రక్తాన్ని తల్లికి లేదా బిడ్డకు హాని కలిగించకుండా సురక్షితంగా సేకరించవచ్చు. బిడ్డ పుట్టాక, బొడ్డుతాడును కత్తిరించిన తర్వాత, మిగిలిపోయిన బొడ్డుతాడు, మావి నుంచి ప్రత్యేకమైన కిట్ ద్వారా రక్తాన్ని సేకరిస్తారు. ఈ విధంగా సేకరించిన రక్తాన్ని వెంటనే ల్యాబ్కు పంపి, అందులో ఉన్న స్టెమ్ సెల్స్ను(మూలకణాలు) వేరు చేస్తారు. వాటిని రక్షించడానికి ప్రత్యేక రసాయనాలను కలిపి, ద్రవ నైట్రోజన్లో అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద గడ్డకట్టించి నిల్వ చేస్తారు. భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా అవసరమైనప్పుడు ఈ స్టెమ్ సెల్స్ను కరిగించి, చికిత్స కోసం ఉపయోగిస్తారు.
Cadavers Preservation : పరిశోధన, శిక్షణ కోసం మృతదేహాన్ని సరైన పద్ధతిలో భద్రపరిచే ప్రక్రియను ఎంబాల్మింగ్ (embalming) అంటారు. ఎంబాల్మింగ్ అంటే మానవ శరీర అవశేషాలను నిల్వ చేయడానికి, కుళ్లిపోవడాన్ని ఆలస్యం చేయడానికి రసాయనాలను ఉపయోగించడం. మృతదేహాన్ని ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయడానికి ముందుగా శరీరం నుంచి రక్తాన్ని పూర్తిగా తొలగిస్తారు. ఆ తర్వాత రక్తనాళాల ద్వారా ఫార్మాల్డిహైడ్, గ్లిసరాల్ వంటి రసాయన మిశ్రమాలను శరీరంలోకి పంపిస్తారు. ఈ రసాయనాలు శరీర కణజాలంలోకి వ్యాపించి, బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను ఆపుతాయి. దీంతో కణజాలం గట్టిపడి, శరీరం కుళ్లిపోయే సహజ ప్రక్రియ చాలా నెమ్మదిస్తుంది.
ఫార్మాల్డిహైడ్ అద్భుతమైన క్రిమినాశక లక్షణాలను కలిగి ఉంటుందని, తద్వారా కుళ్ళిపోయే జీవుల ప్రవేశాన్ని నిరోధిస్తుందని, కణజాలాలను వాటి సున్నితమైన నిర్మాణాన్ని నాశనం చేయకుండా టాన్ చేస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఎంబాల్మింగ్ పూర్తయిన తర్వాత, మృతదేహాన్ని చల్లని గదిలో లేదా రసాయన ద్రవంలో ఉంచి భద్రపరుస్తారు. ఈ విధంగా భద్రపరిచిన శవాలను వైద్య కళాశాలల్లో విద్యార్థులు అనాటమీ అధ్యయనం కోసం, శస్త్రచికిత్స నిపుణులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి ఉపయోగిస్తారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
