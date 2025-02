ETV Bharat / health

మిక్సీలో పచ్చడి గ్రైండ్ చేస్తున్నారా? ఈ విషయాలు తెలుసుకోకపోతే ఇబ్బందులట! - TRADITIONAL STONE GRINDER BENEFITS

Traditional Stone Grinder Benefits: మనలో చాలా మందికి ఇడ్లీ, దోశ, వడ వంటి టిఫిన్స్‌లోకే కాకుండా.. భోజనంలోకీ వివిధ రకాల పచ్చళ్లను తినడం అలవాటు ఉంటుంది. అయితే మిక్సీ, వెట్‌ గ్రైండర్‌ వంటివి వచ్చాక.. చాలా మంది రోటిలో నూరుకోవడం మానేశారు. కానీ ఇలాంటి ఎలక్ట్రానిక్‌ పరికరాల్లో రుబ్బుకున్న పచ్చళ్లలో కంటే రోట్లో నూరుకున్న పచ్చడిలోనే ఎక్కువ పోషకాలు, రుచి ఉంటాయని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. మరి, మిక్సీలో చేసిన పచ్చడి కంటే రోట్లో రుబ్బుకున్న పచ్చడికి ఎందుకంత రుచి వస్తుంది? దీంతో మన ఆరోగ్యానికి చేకూరే ప్రయోజనాలేంటి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వారానికి మూడుసార్లు!

మనం పచ్చళ్లలో వాడే పదార్థాల వల్ల ఫైబర్‌, ఫైటోన్యూట్రియంట్స్‌ వంటి పోషకాలన్నీ శరీరానికి అందుతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకే వారానికి కనీసం మూడుసార్లు ఏదో ఒక పచ్చడిని ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. పచ్చళ్లను భోజనంలో ముఖ్యంగా లంచ్‌లో తీసుకోవడం వల్ల మధ్యాహ్నం తిన్నాక వచ్చే ఒక రకమైన నిద్ర మత్తు, అలసటకు దూరంగా ఉండచ్చని వెల్లడిస్తున్నారు.

మిక్సీ/గ్రైండర్‌లో ఎందుకు వద్దు?!

మనలో చాలామంది చట్నీ అనగానే మిక్సీ, వెట్‌ గ్రైండర్‌లో రుబ్బుతుంటారు. ఇందులో వేస్తే త్వరగా పని పూర్తవడంతో పాటు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా సులభంగా చట్నీ చేసేయచ్చని అనుకుంటారు. కానీ, నిజానికి ఇలా మిక్సీలో చట్నీ చేయడం వల్ల వాటిలోని పోషకాలన్నీ నశించిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మనం పచ్చడి కోసం వాడే పదార్థాల్లో ఉండే కొన్ని సూక్ష్మ పోషకాలు వేడికి తట్టుకోలేవని.. కాబట్టి మిక్సీ/గ్రైండర్‌లో పచ్చడి చేసే క్రమంలో ఉత్పత్తయ్యే వేడి వల్ల ఇవన్నీ నశించిపోతాయని అంటున్నారు. అదే రోట్లో రుబ్బుకునే పచ్చళ్ల కోసం పచ్చడి బండను ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇది ఉష్ణ నిరోధకం కాబట్టి పచ్చడి చేసే క్రమంలో వేడి పుట్టకుండా అందులోని పోషకాలన్నీ అలాగే నిక్షిప్తమై ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. ఇలా రోట్లో చేసే పచ్చడి వల్ల ఆయా పదార్థాల్లోని సుగుణాలన్నీ మన శరీరానికి అంది.. చక్కటి రుచినీ ఆస్వాదించవచ్చని వెల్లడిస్తున్నారు. 2015లో Journal of Food Science and Technologyలో ప్రచురితమైన "Effect of Processing on the Antioxidant Activity of Chutneys" అనే అధ్యయనంలో ఈ విషయం తేలింది. ఇందులో డాక్టర్లు రేఖ సింఘాల్, డాక్టర్ పుష్ప, డాక్టర్ అపర్ణ పాల్గొన్నారు.

ప్రయోజనాలెన్నో!