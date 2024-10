ETV Bharat / health

రాత్రిపూట నిద్రలో కాళ్లు తిమ్మిర్లు వస్తున్నాయా? - ఈ ప్రాబ్లమ్​కి ఇలా చెక్​ పెట్టండి! - Leg Cramps At Night

Tips To Stop Leg Cramps At Night

How to Stop Leg Cramps at Night : చాలా మందికి రాత్రి పడుకున్నప్పుడు నిద్రలో కాళ్లు తిమ్మిర్లు వస్తుంటాయి. దీంతో కాళ్లు నొప్పిగా మారడంతో నిద్రలో మెళకువ వస్తుంది. సాధారణంగానే ఎక్కువసేపు కదలకుండా కూర్చున్నప్పుడు కాళ్లు తిమ్మిర్లు వస్తుంటాయి. అయితే, ఇలా కాళ్లు తిమ్మిర్లు రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి ? ఈ సమస్యని ఎలా తగ్గించుకోవాలి ? అనే విషయాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

కాళ్లు, చేతులు తిమ్మిర్లు రావడానికి చాలా కారణాలుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మన శరీరంలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం, క్యాల్షియం, సోడియం వంటి ఎలక్ట్రోలైట్ల లోపం వల్ల తిమ్మిర్లు (national library of medicine report) వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

అలాగే ఎక్కువగా పని చేసినప్పుడు, వ్యాయామం చేసినప్పుడు అలసిపోతాము. దీనివల్ల కాళ్లు తిమ్మిర్లు వస్తుంటాయి.

కొన్ని రకాల మందుల సైడ్​ ఎఫెక్ట్స్​ కారణంగా ఈ సమస్య వస్తుంది.

గర్భిణులలోనూ సహజంగానే కాళ్లు తిమ్మిర్లు వస్తుంటాయి.

మధుమేహం, మూత్రపిండాల వ్యాధి, థైరాయిడ్​, నరాల సంబంధిత సమస్యల వల్ల నిద్రలో కాళ్లు తిమ్మిర్లు వస్తుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

నిద్రలో కాళ్లు తిమ్మిర్లు రాకుండా ఈ టిప్స్​ పాటించండి..