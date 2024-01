Tips To Reduce Redness On Your Face : అందంగా కనిపించాలని ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి ఉంటుంది. అయితే ప్రస్తుత రోజుల్లో విద్యా, ఉద్యోగ, వ్యాపార పనుల కోసం యువతులు కాలు బయటపెట్టడం సాధారణంగా మారిపోయింది. అలాంటి సమయంలో వారు చర్మ సౌందర్యం కోసం ముఖానికి స్కార్ఫ్ వంటివి ధరించడంతో పాటు ఎన్నో రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అయినా కూడా చాలా మందిలో ముఖం పెయింట్​ వేసినట్లుగా ఎర్రగా మారుతుంటుంది. అసలు చర్మం ఎర్రగా మారడానికి కారణాలు ఏంటి..? ఈ సమస్య నుంచి బయట పడాలంటే ఎలాంటి టిప్స్​ పాటించాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం..

