సూపర్​: కట్​ చేసిన కొద్దిసేపటికే యాపిల్​ ముక్కలు రంగు మారుతున్నాయా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే గంటల పాటు ఫ్రెష్​! - Tips to Prevent the Apple Slices

Updated : Jul 9, 2024, 11:20 AM IST

Published : Jul 9, 2024, 11:09 AM IST

By ETV Bharat Telugu Team

Tips to Prevent the Apple Slices from Colour Change: రోజుకో యాపిల్ తింటే డాక్టర్‌ దగ్గరకు వెళ్లాల్సిన పనిలేదన్నది నిపుణుల మాట. కారణం.. ఇందులోని పోషకాలు అందించే ప్రయోజనాలే. అయితే యాపిల్​ను కట్​ చేసిన కొద్దిసేపటికే రంగు మారుతుంటుంది. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసిన ఫలితం ఉండదు. అయితే యాపిల్​ ఇలా రంగు మారడానికి కారణం.. దాని గుజ్జులోని పాలీఫినోల్‌ ఆక్సిడేస్‌ అనే ఎంజైమ్‌. ఈ ఎంజైన్​ గాలిలోని ఆక్సిజన్‌తో చర్య జరిపి గుజ్జును బ్రౌన్‌ కలర్‌లోకి మారుస్తుంది. ఎంతో ఇష్టంగా తిందామని అనుకుంటే.. రంగు మారిన కారణంగా వాటిని అస్సలు తినాలనిపించదు. అలాంటి సమయంలో ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే గంటల పాటు రంగు మారకుండా తాజాగా ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అవేంటంటే..

నిమ్మరసం: యాపిల్​ ముక్కలు రంగు మారకుండా ఉండాలంటే నిమ్మరసం బెస్ట్​ ఆప్షన్​ అని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకోసం.. కట్‌ చేసిన యాపిల్‌ ముక్కలపై కొన్ని చుక్కల నిమ్మరసాన్ని స్పే చేయాలి. నిమ్మరసంలోని సిట్రిక్​ ఆమ్లం యాపిల్‌ ముక్కలను ఎక్కువసేపు తాజాగా ఉంచడమే కాకుండా.. వాటిని రంగు మారనివ్వదని అంటున్నారు.

ఈ పద్ధతి కూడా ట్రై చేయవచ్చు. కప్పు నీటిలో టేబుల్‌ స్పూన్‌ నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపాలి. ఆ మిశ్రమంలో యాపిల్‌ ముక్కల్ని ఐదు నిమిషాల పాటు ఉంచినా చక్కటి ఫలితం ఉంటుందని అంటున్నారు. నిమ్మరసం ప్లేస్​లో పైనాపిల్‌ జ్యూస్‌ను ఉపయోగించినా అదే ఫలితాన్ని పొందవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

2009లో జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్ సైన్స్​లో ప్రచురితమైన అధ్యయనం ప్రకారం యాపిల్ ముక్కలపై నిమ్మరసం చల్లడం వల్ల ముక్కల రంగు మారలేదని.. 4 గంటల వరకు తాజాగా ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు. ఈ పరిశోధనలో చైనాలోని Zhejiang University లోని ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్‌మెంట్​లో పనిచేస్తున్న డాక్టర్ X. Wang పాల్గొన్నారు.

