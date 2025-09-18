ETV Bharat / health

ప్రీ-డయాబెటిస్ మధుమేహంగా మారుతుందా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ప్రీ-డయాబెటిస్ అంటే? - ఈ దశలో మధుమేహం కట్టడి ఎలా?

Prediabetes Prevention Tips
Prediabetes Prevention Tips
By ETV Bharat Health Team

Published : September 18, 2025 at 3:39 PM IST

5 Min Read
Prediabetes Prevention Tips: ప్రస్తుతం వయసుతో సంబంధం లేకుండా చాలామంది డయాబెటిస్ బారినపడుతున్నారు. స్కూల్​, కాలేజీకి వెళ్లే సమయంలో ఆట పాటలతో ఆనందంగా ఉండే వారు, ఉద్యోగంలో చేరినప్పటి నుంచి పని ఒత్తిడితో కుంగిపోతున్నారు. కూర్చుని చేసే పనే అయినా రోజంతా ఏదో తెలియని నీరసం, నిస్సత్తువతో కాలం గడిపేస్తున్నారు. దీంతో బాడీలో బెల్లీ ఫ్యాట్ పెరుగుతుంది. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లి పరీక్ష చేయించుకుంటే రక్తంలో గ్లూకోజు మోతాదులు పెరిగాయని, డయాబెటిస్​కి దగ్గర్లో ఉన్నారని చెబుతున్నారు. అసలు ప్రీ డయాబెటిస్​ అంటే ఏమిటి? ఇది డయాబెటిస్​గా మారుతుందా? అలా కాకూదంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? తదితర వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్రీ-డయాబెటిస్ అనేది మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్​లో ఒకటి. ఇందులోనూ షుగర్ లెవల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాకపోతే డయాబెటిస్ గుర్తించేంత స్థాయిలో ఉండవని, అలాగే నార్మల్​గానూ ఉండవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పరగడుపున షుగర్ లెవల్స్ 100-125, అదే భోజనం చేసిన రెండు గంటల తర్వాత 140-200, వీటిలో ఏ ఒక్కటున్నా ప్రీ డయాబెటిస్​గా నిర్థారిస్తారని చెబుతున్నారు. అయితే మన దేశంలో ఎంతో మంది ఇలాంటి పరిస్థితే ఎదుర్కొంటున్నారని పలు నివేదికల్లో వెల్లడైంది. జీవనశైలిలో మార్పులు లేకుంటే, ప్రీ డయాబెటిస్ ఉన్న పెద్దలు, పిల్లలకు టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని mayoclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది. అయితే కొన్ని జాగ్రత్తలతో ఈ పరిస్థితి దిగజారకుండా చూసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

Insomnia problems
నిద్రలేమి సమస్యలు (Getty Images)

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

హెచ్చరికలు వినండి : ప్రీ డయాబెటిస్ ఉన్న చాలా మందికి ఎటువంటి లక్షణాలు కనిపించవని clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది. అయితే కొందరిలో కొన్ని హెచ్చరిక సంకేతాలు కనబడతాయని, వాటిని అర్థం చేసుకొని సంబంధిత డాక్టర్​ను సంప్రదించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో ఎవరికైనా డయాబెటిస్ ఉన్నట్టయితే అసలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఇవీ ఈ సంకేతాలు :

  • పొట్ట భాగంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడం
  • శక్తి, ఉత్సాహం తగ్గిపోవడం
  • జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత లోపించడం, సరిగా ఆలోచించలేకపోవటం
  • ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి తినాలనిపించడం
  • నిద్రలేమి సమస్యలు
  • స్వల్పంగా నిరాశ, దిగులు
  • బట్టతల ముందుగానే రావటం

ముప్పూ ముందే : ప్రీ డయాబెటిస్ అనేది మధుమేహం కాదని, ముందస్తే కదా అని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఒక తీవ్రమైన ఆరోగ్య పరిస్థితి అని టైప్ 2 డయాబెటిస్, గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని Centers for Disease Control and Prevention అధ్యయనంలో పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, వీరికీ రక్తనాళాలు గట్టిపడటం, పూడికలు ఏర్పడడం 40 శాతం వరకూ పెరుగుతున్నట్టు పలు పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది. మరి కొందరిలో నాడులూ దెబ్బతింటున్నాయని పేర్కొన్నాయి. అలాగే, మూడింట ఒక వంతు కన్నా ఎక్కువ మందిలో మూత్రంలో సుద్ద పడటం, కిడ్నీల వడపోత సామర్థ్యం తగ్గటం వంటివీ కనిపిస్తున్నాయని, 8 శాతం మందిలో కంట్లో రెటీనా దెబ్బతింటోందంటున్నారు నిపుణులు.

జీవనశైలి ఆజ్యం : ఇప్పుడు జీవక్రియలు అస్తవ్యస్తం కావడానికి ఆహారేతర కారణాలు కూడా ఎక్కువగా ప్రేరేపిస్తున్నాయని చెబుతున్నారు. అలాగే సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు, పని ఒత్తిడి, స్మార్ట్ పరికరాలు తెచ్చిపెడుతున్న నిద్రలేమి, శరీరంలో హార్మోన్లు గతి తప్పటానికీ దారితీస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.

ఇప్పుడేం చేయాలి : ప్రీ డయాబెటిస్ నుంచి పూర్తి మధుమేహం రాకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్నారు. అవేంటంటే,

food
ఆహారం (Getty Images)

ఆహారం : కొవ్వు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలు తగ్గించుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దంపుడు బియ్యం, గోధుమలు, జొన్నల లాంటి పొట్టు తీయని ధాన్యాలు తినొచ్చని సూచిస్తున్నారు. వీటిలోని పీచు గ్లూకోజ్ త్వరగా రక్తంలో కలవకుండా చేస్తుందని పేర్కొన్నారు.

ట్రైగ్లిజరైడ్లు : ఇవి మరీ ఎక్కువైతే క్లోమగ్రంధి దెబ్బతిని పాంక్రియాటైటిస్​కు దారితీయొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఇవి ఎక్కువగా ఉంటే మందులతో తగ్గించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

వ్యాయామం : క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల ఇన్సులిన్​కు కణాలు సరిగా స్పందించేలా చేస్తుందంటున్నారు. శరీర బరువు, కొవ్వు తగ్గించటం ద్వారా రక్తంలో గ్లూకోజ్ తగ్గడానికీ, గుండె కండరం దృఢంగా పనిచేయటానికి, బీపీ తగ్గటానికి తోడ్పడుతుందని పేర్కొన్నారు. రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాలు పాటు వ్యాయామం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

Exercise
వ్యాయామం (Getty Images)

బరువు అదుపు : బరువు పెరిగితే ఇన్సులిన్ నిరోధకతతో పాటు గుండె మీదా అదనపు భారం పడుతుందని పేర్కొన్నారు. కాబట్టి బరువు తగ్గాలని చెబుతున్నారు.

రక్తపోటు నియంత్రణ : మధుమేహంతో హై బీపీ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది కిడ్నీ, గుండె సమస్యలకు దారితీస్తాయని, అందుకే రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

నిద్ర : రాత్రిపూట ప్రశాంతంగా నిద్రపోయేలా చూసుకోవాలి. దీంతో మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు.

ప్రీ డయాబెటిస్ వెనక్కి మళ్లుతున్నట్టు పూర్తిగా రుజువు కాలేదు. ఈ అంశంపై విస్తృతంగా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. అలాగని ఆందోళన పడాల్సిన పనిలేదు. ముదరకుండా, పూర్తిస్థాయి డయాబెటిస్​గా మారకుండా చూసుకోవచ్చు. ఇందుకు ఆహార నియమాలు, వ్యాయామం లాంటివి పాటించాలి. మరి, అవసరమైతే మెడిసిన్ వేసుకోవాలి. శరీర ఎత్తు, బరువు నిష్పత్తి (BMI) 27 కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నవారికి ప్రీ డయాబెటిస్ ఉన్నట్టయితే జీఎల్పీ1 రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్స్ రకానికి చెందిన సెమాగ్లుటైడ్, టిర్​జిపిటైడ్ మందులు వాడొచ్చని సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్ట్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్(CDSCO) తాజాగా సూచించింది. వీటితో డయాబెటిస్ రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. డయాబెటిస్​తో ముడిపడిన గుండె జబ్బులు, పక్షవాతం వంటి సమస్యలనూ నివారించుకోవచ్చు. రిటాట్రుటైడ్, ఓర్​ఫర్​గ్లిప్రాన్ వంటి కొత్త మందులతో ప్రీ డయాబెటిస్ వెనక్కి మళ్లటం సాధ్యం కావొచ్చనీ ఆశిస్తున్నారు-డా. పి.వి రావు, మధుమేహ పరిశోధకులు

సామాజిక కార్యక్రమంగా : మన దేశంలో సామాజిక స్థాయిలో ముందస్తు పరీక్షలు చేసే సదుపాయాలు లేవు. దీంతో చాలా మంది వ్యక్తిగతంగానో, ఆరోగ్య శిబిరాల్లోనో పరీక్షలు చేయించుకుంటున్నారని, ఈ ధోరణి మారాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ సమస్య పెద్ద ప్రజారోగ్య సమస్యగా మారకుండా ఉండాలంటే సమాజంలో అన్ని స్థాయిల్లోనూ మార్పులు తప్పనిసరంటున్నారు. ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, కార్పొరేట్ వెల్​నెస్ కార్యక్రమాల్లో హెచ్​బీఏ1సీ వంటి వాటిని ముందస్తు పరీక్షల్లో చేర్చటం మంచిదని, వీరిని ఫాలోఅప్ చేయటమూ ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

