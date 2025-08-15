Manage blood sugar and blood pressure with these morning Habits : శారీరక శ్రమ తగ్గిపోవడం, సరైన వ్యాయామం లేకపోవడం వల్ల బీపీ, డయాబెటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరిగిపోతుంది. వీటిని అదుపులో పెట్టుకునేందుకు మందులను వాడటం, డాక్టర్ చెక్ అప్ అంటూ విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో రోజంతా వీటిని నియంత్రించుకోవడానికి కొన్ని అలవాట్లను ఉదయాన్నే పాటిస్తే ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఖాళీ కడుపుతో చేసే కొన్ని సాధారణ పనులు రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరించడానికి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడానికి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడతాయని పేర్కొన్నారు. ఈ అలవాట్లు వ్యాధుల నియంత్రణలో మాత్రమే కాకుండా, రోజంతా శక్తిని, మంచి అనుభూతిని అందిస్తాయని తెలిపారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఉదయం పూట పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం, శరీరానికి కావాల్సినంత నీటిని తాగడం వంటివి జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే శరీరం సహజంగా విషపదార్థాలను బయటకు పంపడానికి తోడ్పడతాయని పేర్కొన్నారు. డాక్టర్లు సలహాలు, క్రమమైన ఆరోగ్య పరీక్షలతో పాటు ఈ అలవాట్లను పాటిస్తే దీర్ఘకాలికంగా మెరుగైన ఆరోగ్యాన్ని పొందవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
ధ్యానం, ప్రాణాయామం : ఉదయం ధ్యానం లేదా లోతైన శ్వాస వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల రక్తపోటును పెంచే ఒత్తిడి హార్మోన్లు తగ్గుతాయంటున్నారు. ఇది నాడీ వ్యవస్థను శాంతపరుస్తుందని, గుండె పనితీరును మెరుగుపరచడంతో పాటు ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని పెంచుతుందని వివరించారు.
"30 ఏళ్ల నాటి పిండం నేడు శిశువుగా" ఎలా సాధ్యమైందంటే?! - ఆసక్తి రేపుతున్న వైద్య పరిశోధనలు!
షుగర్, ప్యాకెట్ ఫుడ్స్ మానుకోవాలి : అల్పాహారంలో ఎక్కువగా షుగర్, ప్యాకెట్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం మానుకోవాలని, ఇలాంటివి రక్తంలో చక్కెరను పెంచుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ ఆహారపదార్థాలు ఇన్సులిన్ నిరోధకతను పెంచుతాయని తెలిపారు. ఈ టైంలో పౌష్టికాహారంతో కూడిన సమతుల అల్పాహారం తీసుకోవడం వల్ల శక్తి స్థాయిలు స్థిరంగా ఉండటంతో పాటు గుండె ఆరోగ్యానికి దోహదపడుతుందని వెల్లడిస్తున్నారు.
ఉదయం నడక లేదా తేలికపాటి వ్యాయామం : ఉదయం పూట నడక లేదా తేలికపాటి వ్యాయామం వంటి శారీరక శ్రమ రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడంతో పాటు గ్లూకోజ్ జీవక్రియను పెంచుతుందని వివరించారు. బీపీ, డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఉదయం వ్యాయామం చేయడం చాలా మంచిదని సూచిస్తున్నారు. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల ట్రైగ్లిజరైడ్లు, రక్తపోటు, ఇన్సులిన్ నిరోధకతను తగ్గిస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
నిమ్మరసంతో గోరువెచ్చని నీరు : ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగడం వల్ల శరీరంలోని విషపదార్థాలు బయటకు పోతాయని పేర్కొన్నారు. నిమ్మకాయలో ఉండే విటమిన్ సి అనేది బీపీ తగ్గించడంలో, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ అలవాటు జీవక్రియను వేగవంతం చేసి, సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుందని తెలిపారు. నిమ్మరసం, దాని ముడి ఫ్లేవనాయిడ్ అనేవి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
నానబెట్టిన బాదం : రాత్రంతా నానబెట్టిన బాదంపప్పులను ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తినడం వల్ల ముఖ్యమైన పోషకాలు లభిస్తాయని, ఇందులో ఉండే మెగ్నీషియం రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుందని వివరించారు. అలాగే వీటిలోని మంచి కొవ్వులు, ఫైబర్ రక్తంలో గ్లూకోజ్ నియంత్రణకు తోడ్పడతాయని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
ఉసిరి రసం: ఉసిరి రసంలో విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్ గుణాలు అధికంగా ఉంటాయని, ఖాళీ కడుపుతో ఉసిరి రసం తాగడం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇన్సులిన్ సున్నితత్వం మెరుగుపరుస్తుందని, ఉసిరిలోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మద్దతు ఇస్తాయని తెలిపారు.
దాల్చిన చెక్క నీరు : ఈ నీటిని ఖాళీ కడుపుతో తాగడం వల్ల ఇన్సులిన్ పనితీరు మెరుగుపడుతుందని, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయంటున్నారు. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయని పేర్కొన్నారు.
మొలకెత్తిన పెసలు: మొలకెత్తిన పెసల్లో ఫైబర్, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. వీటిని అల్పాహారంగా తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉండటంతో పాటు రోజంతా శక్తివంతంగా ఉండటానికి సహాయపడతాయని వెల్లడిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
నిద్ర ఎక్కువైనా, తక్కువైనా అనర్థమే - రోజుకు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలో తెలుసా?
సైలెంట్గా "HCC లివర్ క్యాన్సర్" - చికిత్స అవకాశాలపై నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!