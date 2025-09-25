"గొంతు బొంగురు" పోవటం క్యాన్సర్ సంకేతమా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!
గొంతు క్యాన్సర్ - ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని అంటున్న నిపుణులు
Published : September 25, 2025 at 10:26 AM IST
Throat Cancer Symptoms and Causes : ఎప్పుడో ఒకప్పుడు గొంతు నొప్పి, బొంగురు పోవటం, గొంతులో మంట, సరిగా మాట్లాడలేకపోవటం లాంటి సమస్యలు ఎదురవుతూనే ఉంటాయి. సాధారణంగా ఇలాంటి సమస్యలు వాతావరణ మార్పులు, గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి త్వరగానే తగ్గిపోతాయి. అలాకాకుండా, ఈ సమస్యలు రోజుల తరబడి వేధిస్తుంటే మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే అది గొంతు క్యాన్సర్కు సంకేతం కావచ్చంటున్నారు. ఈ క్రమంలో గొంతు క్యాన్సర్ని సూచించే హెచ్చరిక సంకేతాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మింగడంలో ఇబ్బంది : గొంతు క్యాన్సర్తో బాధపడేవారికి గొంతులో ఏదో అడ్డుపడినట్లు లేదా మింగడం కష్టంగా ఉన్నట్లు అనిపించవచ్చు. దీనిని డిస్ఫాజియా అంటారు. గొంతులో ఏర్పడిన ట్యూమర్లు అన్నవాహిక లేదా స్వరపేటికపై ఒత్తిడి కలిగించినప్పుడు ఈ లక్షణం కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గట్టిగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు మింగడానికి నిరంతరంగా ఇబ్బంది పడుతుంటే, సంబంధిత డాక్టర్ను సంప్రదించడం మంచిదంటున్నారు.
కారణం లేకుండా బరువు తగ్గడం : ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయకుండానే బరువు తగ్గడం గొంతు క్యాన్సర్తో సహా అనేక క్యాన్సర్లకు ఒక సంకేతమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. క్యాన్సర్ వల్ల ఆకలి తగ్గడం లేదా శరీర జీవక్రియల్లో మార్పులు రావడం జరగవచ్చు. ఆహారం, వ్యాయామం వంటివి చేయకుండానే బరువు తగ్గితే అప్రమత్తం కావాలని సూచిస్తున్నారు.
నిరంతర దగ్గు : సాధారణ జలుబు, అలర్జీలు లేదా ఇతర శ్వాసకోశ సమస్యలకు సంబంధం లేకుండా దగ్గు నిరంతరంగా ఉంటే, అది ఆందోళన కలిగించే విషయమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్యాన్సర్ వల్ల గొంతులో ఇరిటేషన్ లేదా అడ్డుపడటం వల్ల దీర్ఘకాలిక దగ్గు వస్తుందని తెలిపారు.
చెవి నొప్పి : ఎలాంటి కారణం లేకుండా చెవిలో నొప్పి వస్తే అది గొంతు క్యాన్సర్ లక్షణమని mayoclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఇది ముఖ్యంగా ప్రారంభ దశలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని పేర్కొన్నారు. చెవిలో నిరంతర అసౌకర్యం, తీవ్రమైన నొప్పి లేదా మొద్దుబారినట్లు ఉండవచ్చని తెలిపారు.
శ్వాసలో మార్పులు : శ్వాస ఆడకపోవడం లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది గొంతు క్యాన్సర్ లక్షణమని nhs.uk అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు శబ్దం కూడా రావచ్చని, తేలికపాటి పనులు చేసేటప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా అనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని తెలిపారు.
నిరంతర నోటి దుర్వాసన : ఈ సమస్యకు గొంతు క్యాన్సర్ కారకాల్లో ఒకటి. సరైన నోటి శుభ్రత పాటించినా దుర్వాసన తగ్గకపోతే, ఇది గొంతు క్యాన్సర్ వంటి అంతర్గత ఆరోగ్య సమస్యకు సంకేతం కావచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
గొంతులో గడ్డలు లేదా మచ్చలు : నోరు లేదా గొంతులో సాధారణంగా నయం కాని గడ్డలు, మచ్చలు లేదా పుండ్లు గొంతు క్యాన్సర్కు సంకేతాలు కావచ్చని, ఇవి తెలుపు, ఎరుపు రంగులో లేదా రెండూ కలిపి ఉండవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
స్వరంలో మార్పు : గొంతు క్యాన్సర్ స్వరపేటిక, స్వర తంత్రుల పనితీరును ప్రభావితం చేస్తుందని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల గొంతు బొంగురుపోవడం, గరుకుగా లేదా శ్వాసతో కూడిన స్వరం రావడం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. సాధారణ జబ్బుల వల్ల తాత్కాలికంగా స్వరం మారవచ్చని, కానీ 3 నుంచి 4 వారాలలో తగ్గని గొంతు బొంగురుపోవడం అనేది గొంతు క్యాన్సర్కు సంకేతమని medlineplus అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
లింఫ్ నోడ్స్ వాపు : గొంతు క్యాన్సర్ కణాలు పెరిగినప్పుడు మెడలోని లింఫ్ నోడ్స్ వాచిపోవచ్చంటున్నారు. ఈ గడ్డలు తరచుగా నొప్పి లేకుండా ఉంటాయని, అలాగే తాకినప్పుడు గట్టిగా అనిపిస్తాయని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా మెడలో ఒక వైపు మాత్రమే ఇలాంటి గడ్డలు లేదా వాపు ఉంటే, ఇది గొంతు క్యాన్సర్ వ్యాప్తికి సంకేతం కావచ్చని పేర్కొన్నారు. గొంతు క్యాన్సర్ను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించి చికిత్స తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ లక్షణాలు ఏవైనా మీరు గమనించినట్లయితే, వెంటనే ఆరోగ్య నిపుణుడిని సంప్రదించడం మంచిదంటున్నారు.
