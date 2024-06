ఈ 5 విషయాలు మీ జీవితాన్నే మార్చేస్తాయి! ఆరోగ్య రహస్యాలు డాక్టర్స్ కూడా చెప్పరు! - Doctors Never Said Things

Things Doctors Should Never Say : వైద్యులు ప్రాణాలను కాపాడే దేవుళ్లని అంతా నమ్ముతారు. ఎంత మంచి డాక్టర్లు అయినా కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను బయటకు చెప్పరు. సమతుల్య జీవనం గడపటానికి, ఒత్తిడి నుంచి బయటపడటానికి, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉండటానికి వైద్య చికిత్సకు మించిన కొన్ని అంశాలున్నాయి. అందులో రోగుల సంరక్షణ, ఆహారపు అలవాట్లు, భావోద్వేగ శ్రేయస్సును గురించిన చిట్కాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అలా వైద్యులు చెప్పని కొన్ని విషయాలను ప్రముఖ ఆయుర్వేద నిపుణులు, గట్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ డింపుల్ జాంగ్దా వివరించారు.

1. ఆహారం సరిగ్గా ఉంటే మెడిసిన్ అవసరం లేదు- అలా అని!

ప్రస్తుత జీవన విధానంలో థైరాయిడ్, డయాబెటిస్, పీసీఓస్, మహిళల జననేంద్రియ సమస్యలు, జీర్ణాశయాంతర రుగ్మతలు వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు పెరిగాయి. వీటిని నయం చేయడానికి మెడిసిన్ సరిపోవు. ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మెడిసిన్ తీసుకున్నంత కాలం సమస్య తక్కువగానే కనిపిస్తుంది. కానీ వాడటం మానేసిన తర్వాత తిరిగి రాదని మాత్రం చెప్పలేము. అందుకే రోగానికి మూలాలను పరిష్కరించాలి. అంటే మీ ఆహారం, జీవనశైలికి సంబంధించిన అలవాట్లను మార్చుకోవాలి. వ్యాధులను పెంచే ఆహారాలు తీసుకోవడం మానేయాలి. ఇందుకు మీరు పోషకాహార నిపుణులు, ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో నైపుణ్యం కలిగిన ఆయుర్వేద లేదా నేచురోపతి హెల్త్ కోచ్​ను సంప్రదించవచ్చు. వారి సూచనల ప్రకారం కఠినమైన ఆహార ప్రణాళికను రూపొందించుకోవాలి.

2. ఒకరికి పోషణ నిచ్చేది- ఇంకొకరికి విషం కావచ్చు!

ఏ ఇద్దరు మనుషులు ఒకేలా ఉండరు. ఏ ఆహారం కూడా ఒకేలా ఉండదు. సాధారణంగా మనుషుల్లో మూడు ప్రత్యేకమైన శరీర రకాలు ఉంటాయి. ఎక్టోమార్ఫ్ (వాత ప్రకృతి), ఎండోమార్ఫ్ (కఫా ప్రకృతి), మెసోమోర్ఫ్ (పిట్ట ప్రకృతి). ఎండోమార్ఫ్ శరీరం కలవారు తప్పనిసరిగా ఎక్కువ కూరగాయలు, తక్కువ పిండి పదార్థాలు, ప్రొటీన్లు తీసుకోవాలి. అలాగే చేదు, ఆస్ట్రిజెంట్, ఘూటు ఎక్కువున్నవి, తీపి, పులుపు, ఉప్పు తక్కువున్న ఆహారలు తీసుకోవాలి.

ఎక్టోమార్ఫ్ శరీరం కలవారి విషయానికొస్తే, ఎక్కువ పిండి పదార్థాలు, తక్కువ కూరగాయలు, ప్రొటీన్లు తీసుకోవాలి. అలాగే తీపి, పులుపు, లవణం, మంచి కొవ్వులు, జిడ్డు కలిగిన ఆహారాలను ఎక్కువగా తినాలి. చేదు, ఆస్ట్రిజెంట్, ఘాటు తక్కువగానే తీసుకోవాలి. అలా మీ శరీర రకాన్ని తెలుసుకునేందుకు జన్యుపరమైన సమస్యలు, కారణాలు, వయసు తెలుసుకునేందుకు తగిన పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.