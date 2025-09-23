ETV Bharat / health

ఎక్కువ పాలిష్ చేసిన బియ్యం తింటే ఏం జరుగుతుంది? - ఏపీ, తెలంగాణలోని ఆ జిల్లాల్లో ఈ కేసులు ఎక్కువ!

థయామిన్ లోపం అంటే? - ఈ సమస్య ఎక్కడుంది?

Thiamine Deficiency
Thiamine Deficiency (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 23, 2025 at 2:23 PM IST

3 Min Read
Thiamine Deficiency and Symptoms : ఆరునెలల లోపు చిన్నారుల్లో ఉన్నట్టుండి ఆయాసం, ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టం కావడం, గుండె ఎక్కువగా కొట్టుకోవడం, ఫిట్స్ రావడం, వాంతులు చేసుకోవడం లాంటివి "బెరిబెరి" లక్షణాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వెంటనే ఆసుపత్రిలో తగిన చికిత్స చేయించుకోవాలని, నిర్లక్ష్యం చేస్తే మూడు, నాలుగు రోజుల్లో ప్రాణాపాయ పరిస్థితులు ఎదురవుతాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ వ్యాధి ఎందుకు వస్తోంది? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం!

మనం పాలిష్ చేసిన బియ్యంతో వండిన అన్నం తింటుంటాం. ఎక్కువ సార్లు బియ్యం కడిగేస్తాం. దీంతో బియ్యంలో ఉండే థయామిన్ పూర్తిగా పోతుంది. గర్భిణులు, బాలింతలకు థయామిన్ చాలా అవసరమని తెలిపారు. సాధారణంగా గర్భవతులు డాక్టర్లును సంప్రదించినప్పుడు, అంగన్​వాడీ కేంద్రాల్లో బి విటమిన్ లోపం లేకుండా మాత్రలు ఇస్తుంటారని వివరించారు. వారు వాటిని సరిగ్గా వేసుకోకపోవడం, ఎక్కువగా పాలిష్ చేసిన అన్నం తినడం తదితర కారణాలతో ఈ సమస్య ఎక్కువవుతోందని వెల్లడించారు. ఇలాంటి చిన్నారులకు థయమిన్ ఇంజక్షన్లు, మాత్రలు ఇచ్చి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

Thiamine Deficiency
Thiamine Deficiency (Getty Images)

థయామిన్ లోపం అంటే : బెరిబెరి అనేది శరీరానికి థయామిన్ (విటమిన్ B1) లోపం వల్ల వచ్చే ఒక రకమైన వ్యాధి. థయామిన్ శరీరంలో శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి చాలా అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని లోపం వల్ల శరీరంలోని నరాలు, గుండె, ఇతర అవయవాలు సరిగ్గా పనిచేయడం ఆగిపోతాయని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా పాలిష్ చేసిన బియ్యం ఎక్కువగా తినడం వల్ల బెరిబెరి వ్యాధి బారినపడతామని పేర్కొన్నారు. సాంప్రదాయంగా బెరిబెరి రెండు ప్రాథమిక క్లినికల్ రూపాల్లో కనిపిస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తడి బెరిబెరి అనేది గుండె, ప్రసరణ వ్యవస్థ బలహీనతను కలిగి ఉంటుందని, పొడి బెరిబెరి పాలీన్యూరోపతికి కారణమవుతుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

ఇటీవల మళ్లీ బెరిబెరి కేసులు పెరుగుతున్నందున ప్రజలకు, వైద్యులకు అవగాహన కల్పించాలి. ఎన్​ఐఎన్​లో వీటికి సంబంధించిన పరీక్షలు చేస్తున్నాం. బియ్యంలో థయామిన్ ఉండేలా చూడాలి. తక్కువ పాలిష్ చేసినవి, దంపుడు బియ్యం మంచివి. ప్రభుత్వాలు రేషన్ దుకాణాల ద్వారా అందిస్తున్న పోషకాలున్న ఫోర్టిఫైడ్ బియ్యం వాడాలి. - డాక్టర్. మహేశ్​కుమార్ ముమ్మాడి, ఎన్​ఐఎన్ శాస్త్రవేత్త

Brown rice
Brown rice (Getty Images)

medlineplus అధ్యయనం ప్రకారం, పొడి బెరిబెరి లక్షణాలు :

  • నడవడానికి ఇబ్బంది
  • చేతులు, కాళ్లలో స్పర్శ కోల్పోవడం
  • కండరాల పనితీరు కోల్పోవడం లేదా కాళ్ల దిగువ భాగం పక్షవాతం రావడం
  • మానసిక గందరగోళం
  • నొప్పి
  • ప్రసంగ ఇబ్బందులు
  • నిస్టాగ్మస్
  • జలదరింపు
  • వాంతులు

తడి బెరిబెరి లక్షణాలు :

  • రాత్రిపూట ఊపిరి ఆడకపోవడం వల్ల మేల్కొనడం
  • పెరిగిన హృదయ స్పందన రేటు
  • శారీరక శ్రమతో శ్వాస ఆడకపోవడం
  • కింది కాళ్ల వాపు
Polished rice
Polished rice (Getty Images)

చికిత్స : బెరిబెరి వ్యాధికి చికిత్స చాలా సులభం. థయామిన్ సప్లిమెంట్లు తీసుకోవడం ద్వారా దీనిని నయం చేయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, థయామిన్ పుష్కలంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలైన పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, నట్స్, బీన్స్, మాంసం తినడం ద్వారా కూడా ఈ వ్యాధిని నివారించవచ్చని పేర్కొన్నారు.

ఈ సమస్య ఎక్కడుంది? : తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని గోదావరి జిల్లాలు, ఉమ్మడి ఖమ్మం, నల్గొండ, మహబూబ్​నగర్ జిల్లాల నుంచి బెరిబెరి కేసులు వస్తున్నాయని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బి1 విటమిన్ లోపం 10 శాతం వరకు ఉంటే, అస్సాం, త్రిపుర రాష్ట్రాల్లో చేసిన ఎన్​ఐఎన్ అధ్యయనంలో 30 శాతం వరకు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అక్కడి వారికి తేనీరులో పంచదారకు బదులు ఉప్పు కలుపుకొని తాగడం అలవాటు. ఆహారం తిన్న తర్వాత వక్కలు వేసుకుంటారు. నిల్వ ఉంచిన చేపలు తింటారు. ఈ ఆహారం శరీరంలోని థయమిన్​ లోపాన్ని అడ్డుకుంటుందని పరిశోధకులు గుర్తించారు. ఇది నీటిలో కరిగే విటమిన్ కాబట్టి శరీరానికి తప్పనిసరి. ఇది లోపిస్తే పిల్లల్లో బెరిబెరి వ్యాధి బయటపడుతుంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

