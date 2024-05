These Gym Mistakes Could Cause Death : శరీర బరువును తగ్గించడానికి, కండరాలను దృఢంగా మార్చడానికి, ఇమ్యూనిటీ పవర్​ను వృద్ధి చేయడానికి వ్యాయామం చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఉదయాన్నే వాకింగ్, జాగింగ్ వంటివి చేస్తుంటారు. మరికొందరు జిమ్​కు వెళ్తుంటారు. ముఖ్యంగా యువత మంచి శరీర సౌష్టవం పొందడానికి వ్యాయామశాలల్లో గంటల తరబడి కసరత్తులు చేస్తుంటారు. వారిలా మీకూ జిమ్​కు వెళ్లే అలవాటు ఉందా? అయితే, జిమ్​లో(Gym) ఈ పొరపాట్లు అస్సలు చేయకండి. ఎందుకంటే.. ఆ తప్పులను పదేపదే చేయడం వల్ల గుండెపై ఒత్తిడి పెరిగి ప్రాణాలకే ప్రమాదం ఏర్పడవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇంతకీ, జిమ్​లో చేయకూడని ఆ మిస్టేక్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

వార్మ్-అప్, కూల్-డౌన్ : చాలా మంది చేసే పొరపాటు ఏంటంటే.. తొందరగా వర్కౌట్స్ అయిపోవాలని వార్మ్​-అప్, కూల్​-డౌన్​ను స్కిప్ చేస్తుంటారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరమంటున్నారు నిపుణులు. వర్కౌట్స్ ముందు చేసే వార్మ్-అప్.. శరీర ఉష్ణోగ్రతను పెంచి మజిల్స్​ను వ్యాయామం కోసం రెడీ చేస్తుంది. అదే.. వర్కౌట్స్ తర్వాత చేసే కూల్-డౌన్ హార్ట్​ బీట్​ రేటును క్రమంగా తగ్గించి శరీరాన్ని రిలాక్స్ స్థితికి రావడానికి తోడ్పడుతుంది. ఇవి రెండూ మీ గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో చాలా బాగా సహాయపడతాయంటున్నారు నిపుణులు.

సామర్థ్యానికి మించిన వర్కౌట్స్ చేయడం : జిమ్​కు వెళ్లే చాలా మంది చేసే మరో మిస్టేక్ ఏంటంటే.. త్వరగా కండలు పెరగాలనో, తొందరగా బరువు తగ్గాలనో తమ కెపాసిటీకి మించి వర్కౌట్స్ చేస్తుంటారు. ఇది కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా హాని చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. మీరు సామర్థ్యానికి మించి జిమ్​లో అధిక బరువులు ఎత్తడం, ట్రెడ్​మిల్​పై పరిగెత్తడం వంటివి చేయడం గుండెపై ఆకస్మిక ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయి. ఫలితంగా హృదయ స్పందన రేటు, రక్తపోటు వేగంగా పెరుగుతాయి. ఇది గుండెపోటు లేదా స్ట్రోక్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

2017లో 'హార్ట్' అనే జర్నల్​లో ప్రచురితమైన నివేదిక ప్రకారం.. జిమ్‌లో సామర్థ్యానికి మించి వ్యాయామం చేసే వ్యక్తులలో అకాల మరణానికి దారితీసే అకస్మాత్తు గుండెపోటు రావడానికి నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ అవకాశం ఉందని కనుగొన్నారు. ఈ పరిశోధనలో డెన్మార్క్​లోని ఆర్హస్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ Anders Grønning పాల్గొన్నారు. జిమ్​లో తమ సామర్థ్యానికి మించి వ్యాయామం చేయడం గుండె సంబంధిత సమస్యలకు దారితీస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

నొప్పిని విస్మరించడం : సాధారణంగా జిమ్​లో వర్కౌట్స్ చేసేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు చిన్నపాటి మజిల్ పెయిన్స్ రావడం కామన్. కానీ, అలాకాకుండా వ్యాయామం చేసేటప్పుడు ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటుంటే మాత్రం వెంటనే ఆపేసి విశ్రాంతి తీసుకోవాలంటున్నారు. అవసరమైతే వైద్యుడిని సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. అలాకాకుండా నొప్పిని విస్మరిస్తూ వర్కౌట్స్ కొనసాగిస్తే గుండెకు చాలా ప్రమాదకరమంటున్నారు.

తక్కువ నీరు తాగడం : నార్మల్​గా వ్యాయామం చేసేటప్పుడు చెమటలు పడుతుంటాయి. అప్పుడు చెమటతో పాటు బాడీ నుంచి వాటర్ కూడా బయటకు వెళ్లిపోతుంది. ఆ టైమ్​లో తగినంత వాటర్ తీసుకోకపోతే అది డీహైడ్రేషన్​కు దారితీయవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా రక్త ప్రసరణ నెమ్మదించి గుండె రక్తాన్ని పంప్ చేయడానికి ఎక్కువ కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి వర్కౌట్స్ ముందు, తర్వాత తగినంత వాటర్ తాగడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు.

హెల్త్ కండీషన్ దాచిపెట్టడం : అన్నింటి కంటే ముఖ్యంగా.. జిమ్​కి వెళ్లే ముందు మీకు ఇప్పటికే ఏదైనా గుండె సంబంధిత వ్యాధి ఉంటే డాక్టర్​ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఆపై ఆయన సూచనల మేరకు నడుచుకోవడం మంచిది అంటున్నారు నిపుణులు. అలాకాకుండా మీ హెల్త్ కండీషన్ దాచిపెట్టి జిమ్​లో తీవ్రమైన కసరత్తులు చేసే ప్రాణాలకే ప్రమాదకరం కావొచ్చంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

