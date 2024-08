ETV Bharat / health

అలర్ట్ : బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ఈ ఆహారాలు తింటే - ప్రాణాలకే ప్రమాదమట! తెలుసుకోండి జర! - Foods To Avoid in Breakfast

Avoid These Foods In Breakfast ( ETV Bharat )

What are the Foods To Avoid in Breakfast: మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డైలీ సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం చాలా అవసరం. అందులోనూ బ్రేక్​ఫాస్ట్ ఎంతో ఇంపార్టెంట్​. ఎందుకంటే.. ఉదయాన్నే ఏం తింటామో అది ఆ రోజు మొత్తం మన ఆరోగ్యాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే రోజంతా యాక్టివ్​గా ఉండడానికి ఎంతగానో దోహదం చేస్తుంది. అందుకే.. మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ స్కిప్ చేయొద్దని, హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకోవాలని సూచిస్తుంటారు పోషకాహార నిపుణులు. అయితే.. ఉదయాన్నే అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదంటున్నారు. అవి తీసుకోవడం ద్వారా వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు. ఇంతకీ, మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో తీసుకోకూడని ఆహార పదార్థాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

షుగరీ సిరిల్స్ : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో తీపిగా ఉండేటువంటి తృణధాన్యాలను(షుగరీ సిరిల్స్) అస్సలు తీసుకోవద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే.. వీటిలో అధిక మొత్తంలో ఉండే చక్కెర స్థాయులు ఆరోగ్యానికి హాని కలిగిస్తాయంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఊబకాయం, మధుమేహం(Diabetes) వంటి సమస్యలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.

ప్రాసెస్డ్ మాంసాహారం : మీరు బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో దూరంగా ఉండాల్సిన ఆహార పదార్థాలలో మరొకటి.. ప్రాసెస్డ్ మాంసాహారం. ఎందుకంటే.. ఈ ఫుడ్​లో శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్, కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫలితంగా వీటిని తీసుకోవడం వల్ల బాడీలో చెడ్ కొలెస్ట్రాల్ పెరిగి గుండె సంబంధిత సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

పండ్ల రసాలు : ఇవి ఆరోగ్యకరమైనప్పటికీ మార్నింగ్ పరగడపున తీసుకుంటే మాత్రం అనారోగ్యాలను తెచ్చిపెడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా రక్తంలో చక్కర స్థాయులు అదుపులో ఉండాలంటే పండ్ల రసాలను ఖాళీ పొట్టతో అస్సలు తీసుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు.. మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ టైమ్​లో పండ్ల రసాలు తీసుకోవడం ద్వారా మలబద్ధకం, అసిడిటీ, కడుపునొప్పి వంటి జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు. కాబట్టి, మార్నింగ్ వీలైనంత వరకు పండ్ల రసాలకు దూరంగా ఉండడం బెటర్ అంటున్నారు.