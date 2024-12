ETV Bharat / health

వీటిని పెరుగుతో కలిపి తీసుకుంటున్నారా? - జీర్ణ సమస్యలు తప్పవంటున్న నిపుణులు!

Avoid These Foods Eating with Curd : మనలో చాలా మందికి భోజనం చివర్లో పెరుగు తినే అలవాటు ఉంటుంది. అలా తింటేనే సంతృప్తికరంగా భోజనం చేశామనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. నిజానికి పెరుగులో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పెరుగును భోజనంలో నేరుగా తినడం మాత్రమే కాదు వివిధ వంటకాల్లోనూ వాడుతుంటారు. అయితే, కొన్ని పదార్థాలతో పెరుగును కలిపి తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల అజీర్తితో పాటు ఇతర సమస్యలూ తలెత్తే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. ఇంతకీ, పెరుగును కలిపి తీసుకోకూడని ఆ పదార్థాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఉల్లిపాయ : కొంతమంది పెరుగును నేరుగా అన్నంలో తినకుండా రైతా ప్రిపేర్ చేసి తీసుకుంటుంటారు. అప్పుడు అందులో ఉల్లిపాయలు వేయడం చాలా మందికి అలవాటే! అయితే, ఈ కాంబినేషన్ అందరికీ మంచిది కాకపోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే పెరుగులో ఉండే చలువ, ఆనియన్స్​లో ఉండే వేడి.. ఈ రెండూ కలవడం వల్ల కొందరిలో జీర్ణ సమస్యలు, చర్మ అలర్జీలు వంటివి తలెత్తే ఛాన్స్ ఉంటుందట!

చేపలు : చేపల కర్రీ తిన్నాక పెరుగు తినవద్దంటుంటారు పెద్దలు. ఎందుకంటే ఈ రెండింటిలోనూ ప్రొటీన్లు అధికంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని ఒకేసారి తీసుకోవడం వల్ల ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణమవ్వదు. ఫలితంగా అజీర్తి సమస్య తలెత్తే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. కేవలం చేపలే కాదు.. ప్రొటీన్లు ఎక్కువగా ఉండే ఇతర మాంసాహారంతోనూ పెరుగును కలిపి తీసుకోకపోవడం మంచిదంటున్నారు.

చేపలు, పెరుగు వంటి అధిక ప్రొటీన్ ఫుడ్​ని కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని "Journal of Food Science and Technology"లో తేలింది. 2016లో ప్రచురితమైన "Effect of high-protein meal containing fish and curd on gastric acid secretion and gastric emptying in healthy individuals" ఈ అధ్యయనంలో National Institute of Nutritionకి చెందిన ప్రముఖ న్యూట్రిషనిస్ట్ డాక్టర్ పి. కుమార్ పాల్గొన్నారు.

