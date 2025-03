ETV Bharat / health

పెరుగుకే అమ్మమ్మలు ఇవి - కుప్పలు కుప్పలుగా ప్రోబయోటిక్స్ - కడుపు చల్లగా ఉంచుతాయి! - HIGH PROBIOTIC FOODS

Foods With More Probiotics Than Curd : రోజూ మనం తీసుకునే ఆహారం అనేక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి కాపాడుతుంది. ఇలా శరీరానికి మేలు చేసే ఆహార పదార్థాల్లో ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది ప్రోబయోటిక్స్. ఆరోగ్య నిపుణులు కూడా డైలీ డైట్​లో ప్రోబయోటిక్స్ తప్పనిసరిగా ఉండేలా చూసుకోవాలని చెబుతుంటారు. ఇంతకీ, ప్రోబయోటిక్స్ అంటే ఏమిటి? ఇవి ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ప్రోబయోటిక్స్ అంటే ఏమిటి?

మన శరీరంలో కొన్ని కోట్ల సూక్ష్మజీవులు నివాసం ఉంటాయి. వాటిల్లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసేవి, నష్టం కలిగించేవి రెండూ ఉంటాయి. అయితే, చెడు బ్యాక్టీరియాపై నిరంతరం పోరాడుతూ మంచి బ్యాక్టీరియా మనకు రక్షణ కల్పిస్తోంది. ఇలా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఈ బ్యాక్టీరియానే "ప్రోబయోటిక్స్" అంటారు. ముఖ్యంగా జీర్ణవ్యవస్థలో ఉండే ఈ ప్రోబయోటిక్స్ పేగుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ ప్రయోజనకరమైన సూక్ష్మజీవులు ఇరిటబుల్ బవెల్ సిండ్రోమ్, ఇన్ఫ్లమేటరీ బవెల్ డిసీజ్, డయేరియా వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో చాలా బాగా సహాయపడతాయి. వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచడం, శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులు, ఎలర్జీలకు ప్రోబయోటిక్స్​ ఫుడ్స్​ అద్భుతంగా పని చేస్తాయంటున్నారు ప్రముఖ డైటీషియన్ డాక్టర్ శ్రీలత.

నేషనల్​ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ హెల్త్ బృందం జరిపిన ఓ పరిశోధనలోనూ ప్రోబయోటిక్స్ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని కనుగొన్నారు. అందుకు సంబంధించిన రిపోర్టు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

ఎక్కువగా ఎందులో ఉంటాయంటే?