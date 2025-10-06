షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే సహజంగానే అదుపులో!
Published : October 6, 2025 at 9:29 AM IST
Sugar Levels Control Naturally : ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సమస్యల్లో డయాబెటిస్ ఒకటి. సాధారణంగా డయాబెటిస్ అనేది శరీరంలో ఇన్సులిన్ తగినతంగా లేకపోవడం వల్ల వచ్చే దీర్ఘకాలిక వ్యాధి. ఇది క్లోమం ద్వారా ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇది రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిని నియంత్రిస్తుంది. శరీరం ఇన్సులిన్ను సరిగ్గా ఉపయోగించలేనప్పుడు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయి వేగంగా పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది. కానీ, సరైన ఆహారం, వ్యాయామం, మందుల సాయంతో దీన్ని నియంత్రణలో ఉంచవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రక్తంలో షుగర్ కంట్రోల్ ఉంచుకోవడానికి 10-10-10 రూల్ను సూచిస్తున్నారు. మరి, అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ప్రస్తుతం డయాబెటిస్ అనేది ఒక సాధారణ సమస్యగా మారింది. అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలి, ఎలా పడితే అలా తినడం వల్ల చిన్న వయసులోనే చాలా మంది ఈ మహమ్మారి బారిన పడుతున్నారు. ఇది ఒకసారి వచ్చిందంటే నయం కావడం చాలా కష్టమంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, జీవనశైలిలో మార్పుల ద్వారా మాత్రమే రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
ప్రతి 45 నిమిషాలకు 10 స్క్వాట్స్ చేయండి : ఆఫీస్ వర్క్, స్మార్ట్ఫోన్, టాబ్లెట్ వినియోగం కారణంగా ఎక్కువ సేపు కూర్చుని ఉంటే లేదా ఎటువంటి శారీరక శ్రమ చేయకపోవడంతో కండరాలు గ్లూకోజ్ను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే శారీరక శ్రమ తప్పనిసరంటున్నారు. ప్రతి 45 నిమిషాలకు కేవలం 10 స్క్వాట్లు చేయాలని సిఫార్సు చేస్తున్నారు. ఇది కాళ్లల్లోని పెద్ద కండరాల్ని యాక్టివేట్ చేస్తుందని, ఇవి రక్తం నుంచి చక్కెరను బర్న్ చేసి శక్తిగా ఉపయోగిస్తాయని సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ అకస్మాత్తుగా పెరగవని, నియంత్రణలో ఉంటాయని చెబుతున్నారు.
తిన్న తర్వాత 10 నిమిషాలు నడవండి : తిన్న తర్వాత రక్తంలో చక్కెర వేగంగా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, తిన్న తర్వాత కేవలం 10 నిమిషాలు నడవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర దాదాపు 22 mg/dL తగ్గుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఇలా నడవడం వల్ల కండరాలు అనేవి గ్లూకోజ్ను వెంటనే గ్రహించడానికి సాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. దీంతో రక్తంలో చక్కెర సాధారణంగా ఉంటుందని, ఈ అలవాటు కొలెస్ట్రాల్, ఫ్యాట్ పేరుకుపోవడాన్ని కూడా నిరోధిస్తుందని చెబుతున్నారు. భోజనం తర్వాత రక్తంలో గ్లూకోజ్ పెరుగుతుందని, రెండు నుంచి ఐదు నిమిషాలు నడవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కొంచెం తగ్గుతాయని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
రాత్రి 10 గంటలకల్లా : తక్కువ నిద్ర, సరైన విశ్రాంతి లేకపోవడం వల్ల ఇన్సులిన్ తక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. దాంతో రక్తంలో చక్కెర స్థాయి పెరుగుతుందని sleepfoundation అధ్యయనం పేర్కొంది. సరైన నిద్ర లేనప్పుడు శరీరంలో కార్టిసాల్ హార్మోన్ ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవుతుందని, దీంతో రక్తంలో ఆటోమెటిక్గా షుగర్ లెవల్స్ పెరిగిపోతాయంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాకుండా రక్తపోటు కూడా పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. అందుకే ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం అలవాటు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల హార్మోన్లు సమతుల్యంగా ఉంటాయని, ఇన్సులిన్ బాగా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు.
డయాబెటిస్ నిర్వహణలో మందులు, జీవనశైలి మార్పులు చాలా ముఖ్యమైనప్పటికీ, ఆహారం కూడా కీలకపాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, షుగర్ బాధితులు బ్రౌన్ రైస్, ఓట్స్, మిల్లెట్లతో కూడిన ఆహారం తీసుకోవాలని సిఫార్స్ చేస్తున్నారు. వీటిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుందని, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల్ని నెమ్మదిగా పెంచుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, కూరగాయలు, తొక్కతీసిన పండ్లు, పప్పు ధాన్యాలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అయితే, జ్యూసులు, షుగర్ డ్రింక్స్, అధిక చక్కెర ఉన్న ఆహార పదార్థాలకు మాత్రం దూరం ఉండాలని చెబుతున్నారు..
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
