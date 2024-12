ETV Bharat / health

ఇకపై ఒత్తిడి, ఆందోళనకు చెక్! ఈ 3-3-3 రూల్ పాటిస్తే స్ట్రెస్ రిలీఫ్ పక్కా!

Stress Relief Techniques in Telugu: మన రోజూవారీ జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు, సవాళ్లను ఎదుర్కొనే క్రమంలో ఒత్తిడి, ఆందోళనలకు గురవుతుంటాం. వీటిని ఎలా నియంత్రించాలంటే చాలా సలహాలే చెబుతారు. కానీ ఒకరికి పనిచేసినవి ఇంకొకరికి పనిచేయకపోవచ్చు. అయితే, ఈ 3-3-3 రూల్ మాత్రం ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడిందని నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు. 2020లో Journal of Clinical Psychology జర్నల్​లో ప్రచురితమైన "Grounding techniques for anxiety and stress: A systematic review"లో ఈ విషయం తేలింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అసలేంటీ రూల్? ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఎక్కువ ఒత్తిడిలో ఉన్నా, ఏదైనా విషయంలో ఆందోళన పడుతున్నా మన చుట్టూ ఉన్న మూడు వస్తువుల్ని తేరిపార చూడాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిద్రలో ఉన్నా సరే.. అవేంటో, ఏ రంగో, ఎలా ఉన్నాయో అడిగితే ఠక్కున చెప్పేలా తీక్షణంగా చూడాలని వివరిస్తున్నారు. ఇలా ఒకదానిపైనే దృష్టి కేంద్రీకరించడం వల్ల ఆందోళన నుంచి బయటపడతామని అంటున్నారు.

ఇంకా దీంతో పాటు చుట్టుపక్కల వస్తున్న మూడు శబ్దాలను గమనించాలని నిపుణులు అంటున్నారు. బెల్, సైరన్, ఆఖరికి ఏసీ చేసే సౌండ్‌ అయినా సరే.. ఏదో ఒక శబ్దాన్ని వినాలని చెబుతున్నారు. అది ఎలా? ఎందుకు వస్తోందో కూడా గమనించాలని వివరిస్తున్నారు.

ఇక చివరగా శరీరంలోని మూడు భాగాలను కదిలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. భుజాలు, కాలి వేళ్లు, తల లాంటివి ఒకే రిథమ్‌లో తిప్పాలని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల వచ్చే కదలికల మీద శ్రద్ధ పెడితే ఏ సమస్యా లేకుండా ఆందోళన నుంచి బయటపడొచ్చని అంటున్నారు.