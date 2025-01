ETV Bharat / health

జస్ట్ 10 నిమిషాలు ఇలా చేస్తే ఈజీగా బరువు తగ్గుతారట! స్పాట్ జాగింగ్ గురించి మీకు తెలుసా? - 10 MINUTES SPOT JOGGING BENEFITS

Spot Jogging Benefits Weight Loss: ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చాలా మంది ఉద్యోగం, వ్యాపార నిమిత్తం వ్యాయామాలకు సమయం కేటాయించలేకపోతున్నారు. కానీ కేవలం 10 నిమిషాలు ఉన్న చోటే జాగింగ్ చేస్తే ఎన్నో ప్రయోజనాలు పొందవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

గుండె ఆరోగ్యం: పది నిమిషాలు ఉన్న చోటే జాగింగ్ చేయడం ద్వారా గుండె పనితీరు వేగవంతం అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతే కాకుండా రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడి.. గుండె సంబంధిత వ్యాధులను తగ్గిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

బరువు అదుపు: శరీరంలోని కొవ్వును కరిగించడానికి జాగింగ్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంకా జాగింగ్ వల్ల 100 క్యాలరీలు ఖర్చు అవుతాయని ఓ అధ్యయనంలో తేలింది. ఫలితంగా తేలికగా బరువు తగ్గించుకోవ్చచని తెలిపారు. 2018లో Journal of Sports Science and Medicineలో ప్రచురితమైన "The effects of spot jogging on weight loss and body composition" అనే అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

జాగింగ్ (Getty Images)

కండరాలు బలోపేతం: ఈ వ్యాయామం ద్వారా కండరాలు బలపడతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండడమే కాకుండా.. దీని వల్ల నీరసం, అలసట కూడా అదుపులోకి వస్తాయని వివరిస్తున్నారు.

ఆందోళన, ఒత్తిడి: ఇంకా ఆందోళన, ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి స్పాట్ జాగింగ్ ఎంతగానో సహకరిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇది ఎండార్ఫిన్లను విడుదల చేసి.. హార్మోన్ మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తుందని వివరిస్తున్నారు.