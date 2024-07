How to Remove Skin Pigmentation in Natural Ways: అందంగా కనిపించాలన్న ఆరాటం ప్రతి అమ్మాయికీ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే చర్మంపై ఏ సమస్య వచ్చినా భయపడిపోతుంటారు. వెంటనే నయం చేసుకొని మునుపటి అపురూప లావణ్యాన్ని సొంతం చేసుకోవాలని ఆరాటపడుతుంటారు. అయితే చర్మానికి వచ్చిన సమస్యలు అంత త్వరగా తగ్గిపోవంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా మంగు మచ్చలు కూడా అలాంటి కోవకే చెందుతుందంటున్నారు. అయితే ఈ మంగు మచ్చలను తగ్గించుకునేందుకు కొన్ని టిప్స్​ సూచిస్తున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం..

మంగు మచ్చలు ఎందుకొస్తాయి: చర్మంపై అక్కడక్కడా ఏర్పడే ప్యాచుల్లాంటి మచ్చల్ని హైపర్‌ పిగ్మెంటేషన్‌ (మంగు మచ్చలు) అంటారు. చర్మ కణాల్లోని మెలనోసైట్స్‌ మెలనిన్‌ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఇది చర్మానికి రంగునిస్తుంది. అయితే ఇది చర్మంపై అక్కడక్కడా మరీ ఎక్కువగా ఉత్పత్తవడం వల్ల ఈ మచ్చలు ఏర్పడుతుంటాయి. వీటిని తగ్గించుకునేందుకు పాటించాల్సిన టిప్స్​..

కలబంద: ఇందులో ఉండే అలోయిన్(Aloin) అనే పదార్థం మంగు మచ్చల సమస్యను తగ్గిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం రాత్రి పడుకునే సమయంలో మచ్చలు ఉన్న చోట కలబంద గుజ్జు రాసుకోవాలి. మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చటి నీటితో కడిగేసుకోవాలి. ఇలా సమస్య తగ్గే వరకు రోజూ ఇలా చేయడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉందంటున్నారు.

2017లో ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ డెర్మటాలజీలో ప్రచురితమైన అధ్యయనం ప్రకారం.. 8 వారాల పాటు రోజుకు రెండుసార్లు కలబంద గుజ్జును మంగు మచ్చలపై రాసుకున్న వ్యక్తులలో మచ్చల రంగు, పరిమాణం గణనీయంగా తగ్గినట్లు కనుగొన్నారు. ఈ పరిశోధనలో పాకిస్తాన్‌లోని లాహోర్‌లోని పంజాబ్ మెడికల్ కళాశాలలో చర్మవ్యాధి నిపుణులు డాక్టర్​ జావేద్ అహ్మద్ పాల్గొన్నారు.

