ఒంటి కాలిపై ఎంతసేపు నిలబడతారు? ఈ టెస్ట్ పాస్ కాకపోతే ప్రమాదమేనట! మీరు ట్రై చేయండి!!

Single Leg Stance Test: మీరు ఎప్పుడైనా ఒకే కాలిపై నిలబడ్డారా? ఒకవేళ నిల్చుంటే అలా ఎంత సమయం పాటు ఉన్నారు? ఇదంతా ఎందుకు అనుకుంటున్నారా! ఒంటికాలిపై నిలబడే సమయానికి, మన ఆరోగ్యానికి సంబంధం ఉందని PLOS ONE అనే జర్నల్​లో ప్రచురితమైన ఓ అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. Balance and mobility in older adults: A systematic review and meta-analysis" అనే అంశంపై జరిగిన అధ్యయనంలో Dr. Kenton R. Kaufman పాల్గొన్నారు. ఇలా ఒక కాలిపై ఎక్కువ సేపు నిలబడే వారు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

ఇందుకోసం 50ఏళ్లు దాటిన వారిపై పరిశోధన చేపట్టారు. ఈ అధ్యయనంలో ఒంటి కాలిపై నిలబడే వారితో పోలిస్తే ఎక్కువ సేపు నిల్చోని వారి ఆయుష్షు క్షీణిస్తుందని తేలింది. ఇంకా వారి కండరాల సామర్థ్యం దెబ్బతింటుందని బయటపడింది. మానవుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని అంచనా వేయడానికి ఒంటికాలిపై నిలబడడం (ఫ్లేమింగో ఫోజ్) ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బ్యాలెన్సింగ్​గా నిలబడడం అనేది శరీరంలోని అన్ని అవయవాల పనితీరుకు అద్దం పడుతుందని అంటున్నారు. ఇంకా 5 సెకన్ల కంటే తక్కువ సమయం నిల్చునేవారు కిందపడి గాయాలపాలయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని వివరించారు.(రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి) ఫలితంగా గాయాలతో వారి జీవన ప్రమాణం, ఆరోగ్యం దెబ్బ తింటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

బ్యాలెన్స్​డ్​గా నిలబడడానికి ఎక్కువ కాలం జీవించడానికి మధ్య సంబంధం ఉందని మరో అధ్యయనంలో తేలింది. కనీసం 10 సెకన్ల పాటు ఒకే కాలిపై నిలబడలేని వారిలో 84శాతం ఏదో ఒక కారణంతో మరణించే అవకాశాలు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. 69 ఏళ్ల లోపు వృద్ధులు 30 సెకన్లు, 70-79 ఏళ్ల వారు 20 సెకన్లు, 80ఏళ్ల దాటిన వారు కనీసం 10 సెకన్లు ఒంటి కాలిపై నిల్చోవాలని వివరించారు. ఇలా ఎక్కువ సేపు ఒకే కాలిపై నిలబడలేని వారిలో గుండె, మెదడు, నరాల బలహీనత, డిమెన్షియా, పార్కిన్సన్ సమస్యలు ఉన్నట్లు తెలిపారు. కనీసం 5 సెకన్లు కూడా నిలబడిన వారు వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించి.. బాడీ చెకప్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. యువకులు సైతం ఇలా చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలని.. ఫలితంగా దీర్ఘకాలంలో ఆరోగ్యంగా జీవించే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.