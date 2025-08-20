ETV Bharat / health

నిశ్శబ్ద హంతకి 'లంగ్​ క్యాన్సర్'- పొగతాగని వారిలో కూడా వస్తుందా? - SILENT SYMPTOMS OF LUNG CANCER

లంగ్ క్యాన్సర్​కు కారకాలు - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే?

Silent Symptoms of Lung Cancer
Silent Symptoms of Lung Cancer (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 20, 2025 at 3:53 PM IST

Silent Symptoms of Lung Cancer : ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతి ఎక్కువగా కనిపించే క్యాన్సర్లలో లంగ్ క్యాన్సర్ ఒకటి. దీని మూలంగా ఏటా 18 లక్షల మంది మృత్యువాత పడుతున్నారని అనేక అధ్యయనాల్లో తేలింది. దీనికి ప్రధాన కారణం ముదిరే వరకూ గుర్తించలేకపోవటమని వెల్లడిస్తున్నాయి. రొమ్ముక్యాన్సర్ వంటి వాటిల్లో తొలి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని, అందువల్ల ముందుగా పసిగట్టే అవకాశముంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్(Lung Cnacer) అలా కాదని, పైకేమీ తెలియకుండానే లోలోపల వృద్ధి చెందుతూ వస్తుంటుందని, దీన్ని తొలిదశలో గుర్తించటం సవాలేనని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో లంగ్ క్యాన్సర్​ని నిశ్శబ్ద హంతకి అని ఎందుకు అంటారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం?

తొలి లక్షణాలు లేకపోవటం : క్యాన్సర్ ముదిరే వరకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ఎటువంటి సంకేతాలను లేదా లక్షణాలను కలిగించకపోవచ్చని medlineplus అధ్యయనంలో తేలింది. ఎందుకంటే ఊపిరితిత్తుల్లో నొప్పిని గుర్తించే గ్రాహకాలు తక్కువగా ఉంటాయని, అందువల్ల కణితి బాగా పెద్దగా అయ్యేంత వరకూ నొప్పి కలగదని తెలిపారు. క్యాన్సర్ ముదిరి, మెడ వంటి ఇతర భాగాలకు వ్యాపించేంత వరకూ చాలామంది దీన్ని గుర్తించలేకపోతున్నారని వివరించారు.

ఇతర జబ్బుల లక్షణాలుగా : క్యాన్సర్ లక్షణాలు మొదలైన తర్వాత కూడా అవి ఇతర జబ్బులను పోలి ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. దగ్గు, ఆయాసం, నిస్సత్తువ, ఛాతీలో నొప్పి, పిల్లికూతలు, గొంతు బొంగురు వంటి లక్షణాలను సీవోపీడీ, ఉబ్బసం, బ్రాంకైటిస్ వంటి సమస్యలను చెందినవని పొరపడుతుంటారని, ఒకవేళ దగ్గినప్పుడు వాంతి పడటాన్ని క్షయగానూ భావిస్తుంటారని వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో చాలామంది వీటికి చికిత్స తీసుకుంటారని, చివరికి క్యాన్సర్​ను గుర్తించే సరికి చాలా ఆలస్యమైపోతుందని పేర్కొన్నారు.

నెమ్మదిగా ముదరటం కూడా : అడినోకార్సినోమా వంటి క్యాన్సర్ రకాలు చాలావరకూ నెమ్మదిగా వృద్ధి చెందుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందువల్ల చివరిదశకు చేరుకునేంత వరకూ జబ్బు, లక్షణాలు బయటపడవని, కొందరిలో అసలు ఎలాంటి లక్షణాలూ ఉండకపోవచ్చని వివరించారు. అందుకే చాలామందిలో బాగా ముదిరిన తర్వాతే ఊపిరితిత్తి క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అవుతుందని పేర్కొన్నారు.

ముందస్తు పరీక్షలు చేయకపోవటం : రొమ్ము, గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ల మాదిరిగా ఊపిరితిత్తి క్యాన్సర్​ను కనుక్కోవడానికి ముందుస్తు పరీక్షలు చేసేవి లేవనీ నిపుణులు తెలిపారు. అతిగా, దీర్ఘకాలంగా పొగ తాగటం వంటి ముప్పు కారకాలు గలవారికి మాత్రమే ముందస్తు పరీక్షలు చేస్తుంటారని చెబుతున్నారు. క్యాన్సర్ ముదిరేంత వరకూ నిర్ధారించలేకపోవటానికి ఇదీ ఒక కారణమవుతుందని పేర్కొన్నారు.

పొగతాగేవారికే వస్తుందనే భావన : సిగరెట్లు, బీడీలు, చుట్టలు కాల్చేవారికే లంగ్ క్యాన్సర్ వస్తుందని చాలా మంది భావిస్తుంటారు. కానీ, పొగ తాగేవారికి దీని ముప్పు ఎక్కువగా ఉన్నా, పొగ తాగనివారికి కూడా వస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సిగరెట్ల జోలికి వెళ్లని ఎంతోమంది దీని బారినపడుతున్నారని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. ధూమపానం ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్‌కు ప్రధాన ప్రమాద కారకం అయినప్పటికీ, నిర్ధారణ అయిన వారిలో 20% వరకు ఎప్పుడూ ధూమపానం చేయలేదని clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

సిగరెట్ నుంచి వచ్చే పొగ, ధూమపానం చేసే వ్యక్తి వదిలే పొగ కలయిక వల్ల కలిగే సెకండ్‌హ్యాండ్ పొగని, దీనిని పీల్చినప్పుడు, ధూమపానం చేసేవారి మాదిరిగానే క్యాన్సర్ కలిగించే కారకాలకు గురవుతారని Medlineplus అధ్యయనంలో పేర్కొంది. అంతేకాకుండా రాడాన్, ఆస్బెస్టాస్, యురేనియం, డీజిల్ ఎగ్జాస్ట్, సిలికా, బొగ్గు ఉత్పత్తులు, గాలిలోని టాక్సిన్స్ వంటి హానికరమైన పదార్థాలకు గురికావడం వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే ఏవైనా అనుమానిత లక్షణాలు కనిపించినా సంబంధిత డాక్టర్​ను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

