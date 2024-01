ఇవి ఒంటరి తనానికి సంకేతాలు - ముదిరితే భార్యాభర్తల బంధానికి బీటలే!

Signs of Loneliness in a Relationship in Telugu : పెళ్లికి ముందు భార్యాభర్తల జీవితాలు భిన్నం. ఎవరి ఆలోచనలు వారివి.. ఎవరి ఇష్టాఇష్టాలు వారివి. కానీ.. వివాహానంతరం ఇద్దరూ కలిసి ఆలోచించాలి. ఇష్టాఇష్టాల్లో ఏకాభిప్రాయం రావాలి. ఉమ్మడి లక్ష్యాలు ఉండాలి. ఒకరికోసం ఒకరు అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది. లేదంటే మాత్రం.. ఆ బంధం బీటలు వారే దిశగా ప్రయాణిస్తుంది. దీనికి ముందు పార్ట్​నర్స్​ బిహేవియర్​లో మార్పులు వస్తాయి. ఫీలింగ్స్​లో తేడాలు కనిపిస్తాయి. రిలేషన్​లో ఉన్నా కూడా ఒంటరిగా ఉన్నామనే భావనలో ఉంటారు. ఈ పరిస్థితి ముదరకముందే.. దాన్నుంచి బయటపడాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దానికోసం ఏం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఒంటరితనం సంకేతాలు:

ప్రస్తుత రోజుల్లో భార్యభర్తలిద్దరూ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. వేర్వేరు సమయాల్లో ఉదయం ఆఫీసుకు వెళ్తుంటారు. ఇంటికి సైతం అలాగే వస్తుంటారు. ఫలితంగా కలిసి ఉండే సమయం చాలా తక్కువగా ఉంటోంది. ఈ పరిస్థితి దీర్ఘకాలం కొనసాగినప్పుడు ఒంటరి ఫీలింగ్​ ఏర్పడుతుంది.

మీరు ఇంట్లో ఉండడం కంటే.. స్నేహితులతో బయటకు వెళ్లడం వంటివే ఎక్కువగా చేస్తున్నారంటే మీరు ఒంటరితనంతో బాధపడుతున్నారని అర్థం.

మీరు భాగస్వామికి దగ్గరగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నా.. వారి నుంచి స్పందన లేదని ఫీలైతే కూడా ఒంటరితనం భావాలు పెరుగుతాయి.

ఇక ప్రస్తుత కాలంలో ఫోన్ల వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. దీంతో.. కొద్దిపాటి ఫ్రీ టైమ్​కూడా ఫోన్లు మింగేస్తున్నాయి. ఇది కూడా ఒంటరితనం పెంచుతుంది.

ఉద్యోగ ఒత్తిడి కావొచ్చు.. మరొకటి కావొచ్చు.. అవి ఇంటికి మోసుకొస్తే ఇబ్బందే. వాటివల్ల భాగస్వామిపై అరవొచ్చు.. లేదంటే సరిగా మాట్లాడకపోవచ్చు. ఈ పరిస్థితి తీవ్రమైతే ఎదుటివారిలో ఒంటరి ఫీలింగ్ పెరుగుతుంది.

ఈ కండిషన్ ముదిరినప్పుడు బాధితులు దేనిపైనా శ్రద్ధపెట్టరు. నిత్యం ముభావంగా ఉంటూ కుమిలిపోతారు. వ్యక్తిగత శుభ్రత కూడా పాటించరు. కొందరు కనీసం అద్దంలో తమను తాము చూసుకోవడం కూడా మానేస్తారు.

రిలేషన్​లో ఒంటరితనాన్ని ఎదుర్కోవటానికి మార్గాలు:

