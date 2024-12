ETV Bharat / health

పిల్లలకు తినేటప్పుడు ఫోన్లు ఇస్తున్నారా? ఇలా చేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? - KIDS USING PHONE WHILE EATING

Kids Using Phone While Eating: చిన్నారులకు ఆహారం తినిపించేందుకు తల్లుల ఎంతో కష్టపడుతుంటారు. కాస్తంత తినడానికి కుటుంబ సభ్యులను ఇల్లంతా ఉరుకులు, పరుగులు పెట్టిస్తుంటారు. దీంతో పిల్లల మారం భరించలేక ఫోన్లు, ట్యాబ్‌లు, ఇచ్చి తినిపిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచే గ్యాడ్జెట్స్‌కు బానిసలుగా మారుతున్నారని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పిల్లలు ఎక్కువ సేపు ఫోన్లు చూడడం వల్ల కంటి రెటీనా సమస్యలు, రంగు దృష్టి లోపం, సహజమైన రంగులను గుర్తించలేకపోవడం లాంటి సమస్యలు వస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈ విషయం "Impact of color vision deficiency on the quality of life in a sample of Indian population" అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలోని అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ శివరామ్ మాలే ఈ అధ్యయనంలో పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పద్ధతి మారాలని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. (National Library of Medicine రిపోర్ట్​ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)