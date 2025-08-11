Side Effects of Prolonged Sitting on Kids : ఎండమొహం చూసేది లేదు. ఎప్పుడూ ఎల్ఈడీ లైట్లలోనే! ఐదు నిమిషాలు ఆడింది లేదు. అస్తమానూ బెంచీలోనో, సోఫాలోనో! మార్కులు, ర్యాంకుల పోటీ ప్రపంచంలో అటు ఆరోగ్యాన్ని, ఇటు ఆనందాన్ని కోల్పోతున్న జీవితాలెన్నో? ఇలా తరగతుల్లో ఎక్కువ సమయం ఒకే విధంగా కూర్చొని ఉండడం వల్ల వెన్నెముక, మెడ నొప్పులతో పాటు కొన్ని సమయాల్లో కండరాల బలహీనత ఏర్పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో పిల్లలు ఎక్కువ సేపు కూర్చొని ఉండడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మార్కులు, ర్యాంకుల పోటీ ప్రపంచంలో పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచే రోజంతా తరగతి గదుల్లోనే గడిపేస్తున్నారు. చాలా మంది పిల్లలు సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం చూడట్లేదు. పాఠశాల స్థాయి నుంచే ఐఐటీ, నీట్కు సన్నద్ధత పేరుతో నాలుగు గోడల మధ్యనే ఉండిపోతున్నారు. ఇంటర్మీడియట్కు వచ్చేసరికి మరింతగా బందీ అవుతున్నారు. మొబైల్ ఫోన్ల రాకతో పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపు తప్పింది. అదే లోకంగా మారి ఎప్పుడు తెల్లారుతుందో, ఎప్పుడు చీకటి పడుతుందో కూడా తెలియట్లేదు. గంటల కొద్దీ గదుల్లో, బెంచీలపై కూర్చుని ఉండడం, ఆటలు లేకపోవడంతో పాటు సూర్యరశ్మి సోకకపోవడం విద్యార్థుల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
పిల్లలు తరగతి గదిలోనే బందీలైతే, అనారోగ్య సమస్యలతో పాటు మానసిక సమస్యలు వస్తాయి. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు తగ్గుతాయి. వ్యాయామం లేకపోవడంతో మానసికంగా ఉల్లాసంగా ఉండలేరు. పిల్లలకు కొంత సమయం ఆటలు, విశ్రాంతి ఉండాలి_పాతూరి వెంకట రామారావు,ఆంధ్ర హాస్పిటల్స్ పిల్లల వైద్యులు
ఏకాగ్రత లోపిస్తుంది : సూర్యరశ్మి తగలని పిల్లల్లో విటమిన్ డి లోపం ఏర్పడుతుందని, దీంతో ఎముకల బలహీనత, అలసట, మూడ్ స్వింగ్స్, దీర్ఘకాలంలో రికెట్స్, దంత సమస్యలు తలెత్తుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రికెట్స్ అనేది పిల్లల ఎముకలు మృదువుగా, బలహీనపడటానికి కారణమయ్యే ఒక పరిస్థితి అని clevelandclinic అధ్యయనంలో తెలిపింది. ఎక్కువ సమయం కూర్చొనే ఉండడం వల్ల బరువు పెరగడం, చికాకు, ఏకాగ్రత లోపించడం లాంటివి ఏర్పడతాయని తెలిపారు. బోర్డు, పుస్తకాలను, డిజిటల్ స్క్రీన్లను అదేపనిగా చూస్తే కంటిపై ఒత్తిడి పెరిగి, దృష్టిలోపాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం లేదా పడుకోవడం వల్ల గుండె జబ్బులు, డయాబెటిస్, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లు వంటి దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని betterhealth.vic.gov.au అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
ఊబకాయానికి దారి : ఆటలు లేకపోవడం, శారీరక శ్రమ లేనందున ఇంట్లో, వసతి గృహాల్లో తీసుకునే అధిక క్యాలరీలు కలిగిన ఆహారం వల్ల పిల్లలు బరువు పెరుగుతూ ఉంటారని, ఊబకాయం కారణంగా తొందరగా మధుమేహం లాంటి వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వివరించారు. ఆటలు ఆడే పిల్లలు ఆనందంగా ఉల్లాసంగా ఉంటారని, శ్వాసకోశ వ్యవస్థ, రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుందని, శరీర బరువు నియంత్రణలో ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. ఎక్కువసేపు నిరంతరాయంగా కూర్చున్నప్పటికీ, పిల్లలు కార్డియో-మెటబాలిక్ వ్యాధి ప్రమాదం పెరగడంతో పాటు అధిక నడుము చుట్టుకొలత, BMI ప్రమాదం వంటి పేలవమైన ఆరోగ్య ఫలితాలకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
ఎల్ఈడీ వెలుగుల్లోనే : ఎల్ఈడీ లైట్లలో నీలికాంతి ఎక్కువగా ఉంటుందని, ఇది అధికంగా ఉన్న తరగతి గదుల్లోని విద్యార్థులపై మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపారు. దీంతో నిద్రపైనా ప్రభావం చూపుతుందని చెబుతున్నారు. దీర్ఘకాలం ఈ కాంతిని చూస్తే కంటి రెటీనాపై ఒత్తిడి పడుతుందని పేర్కొన్నారు. కొంతమందిలో మైగ్రేన్ లేదా తలనొప్పులకు దారి తీయొచ్చని, చదువుపై ఆసక్తి తగ్గే ప్రమాదం సైతం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
