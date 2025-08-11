ETV Bharat / health

పిల్లలు ఎక్కువసేపు కూర్చుంటున్నారా? - ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావమట! - SIDE EFFECTS TOO MUCH SITTING KIDS

తరగతుల్లో పిల్లలు ఎక్కువ సమయం ఒకే విధంగా కూర్చొని ఉండడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Side Effects of Prolonged Sitting on Kids
Side Effects of Prolonged Sitting on Kids (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 11, 2025 at 5:09 PM IST

3 Min Read

Side Effects of Prolonged Sitting on Kids : ఎండమొహం చూసేది లేదు. ఎప్పుడూ ఎల్​ఈడీ లైట్లలోనే! ఐదు నిమిషాలు ఆడింది లేదు. అస్తమానూ బెంచీలోనో, సోఫాలోనో! మార్కులు, ర్యాంకుల పోటీ ప్రపంచంలో అటు ఆరోగ్యాన్ని, ఇటు ఆనందాన్ని కోల్పోతున్న జీవితాలెన్నో? ఇలా తరగతుల్లో ఎక్కువ సమయం ఒకే విధంగా కూర్చొని ఉండడం వల్ల వెన్నెముక, మెడ నొప్పులతో పాటు కొన్ని సమయాల్లో కండరాల బలహీనత ఏర్పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో పిల్లలు ఎక్కువ సేపు కూర్చొని ఉండడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మార్కులు, ర్యాంకుల పోటీ ప్రపంచంలో పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచే రోజంతా తరగతి గదుల్లోనే గడిపేస్తున్నారు. చాలా మంది పిల్లలు సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం చూడట్లేదు. పాఠశాల స్థాయి నుంచే ఐఐటీ, నీట్​కు సన్నద్ధత పేరుతో నాలుగు గోడల మధ్యనే ఉండిపోతున్నారు. ఇంటర్మీడియట్​కు వచ్చేసరికి మరింతగా బందీ అవుతున్నారు. మొబైల్ ఫోన్ల రాకతో పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపు తప్పింది. అదే లోకంగా మారి ఎప్పుడు తెల్లారుతుందో, ఎప్పుడు చీకటి పడుతుందో కూడా తెలియట్లేదు. గంటల కొద్దీ గదుల్లో, బెంచీలపై కూర్చుని ఉండడం, ఆటలు లేకపోవడంతో పాటు సూర్యరశ్మి సోకకపోవడం విద్యార్థుల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

యువ మెదడుకు "స్ట్రోక్"​ ముప్పు - కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణుల సమాధానమిదే!

పిల్లలు తరగతి గదిలోనే బందీలైతే, అనారోగ్య సమస్యలతో పాటు మానసిక సమస్యలు వస్తాయి. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు తగ్గుతాయి. వ్యాయామం లేకపోవడంతో మానసికంగా ఉల్లాసంగా ఉండలేరు. పిల్లలకు కొంత సమయం ఆటలు, విశ్రాంతి ఉండాలి_పాతూరి వెంకట రామారావు,ఆంధ్ర హాస్పిటల్స్ పిల్లల వైద్యులు

ఏకాగ్రత లోపిస్తుంది : సూర్యరశ్మి తగలని పిల్లల్లో విటమిన్ డి లోపం ఏర్పడుతుందని, దీంతో ఎముకల బలహీనత, అలసట, మూడ్ స్వింగ్స్, దీర్ఘకాలంలో రికెట్స్, దంత సమస్యలు తలెత్తుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రికెట్స్ అనేది పిల్లల ఎముకలు మృదువుగా, బలహీనపడటానికి కారణమయ్యే ఒక పరిస్థితి అని clevelandclinic అధ్యయనంలో తెలిపింది. ఎక్కువ సమయం కూర్చొనే ఉండడం వల్ల బరువు పెరగడం, చికాకు, ఏకాగ్రత లోపించడం లాంటివి ఏర్పడతాయని తెలిపారు. బోర్డు, పుస్తకాలను, డిజిటల్ స్క్రీన్​లను అదేపనిగా చూస్తే కంటిపై ఒత్తిడి పెరిగి, దృష్టిలోపాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం లేదా పడుకోవడం వల్ల గుండె జబ్బులు, డయాబెటిస్, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లు వంటి దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని betterhealth.vic.gov.au అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

ఊబకాయానికి దారి : ఆటలు లేకపోవడం, శారీరక శ్రమ లేనందున ఇంట్లో, వసతి గృహాల్లో తీసుకునే అధిక క్యాలరీలు కలిగిన ఆహారం వల్ల పిల్లలు బరువు పెరుగుతూ ఉంటారని, ఊబకాయం కారణంగా తొందరగా మధుమేహం లాంటి వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వివరించారు. ఆటలు ఆడే పిల్లలు ఆనందంగా ఉల్లాసంగా ఉంటారని, శ్వాసకోశ వ్యవస్థ, రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుందని, శరీర బరువు నియంత్రణలో ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. ఎక్కువసేపు నిరంతరాయంగా కూర్చున్నప్పటికీ, పిల్లలు కార్డియో-మెటబాలిక్ వ్యాధి ప్రమాదం పెరగడంతో పాటు అధిక నడుము చుట్టుకొలత, BMI ప్రమాదం వంటి పేలవమైన ఆరోగ్య ఫలితాలకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

ఎల్​ఈడీ వెలుగుల్లోనే : ఎల్ఈడీ లైట్లలో నీలికాంతి ఎక్కువగా ఉంటుందని, ఇది అధికంగా ఉన్న తరగతి గదుల్లోని విద్యార్థులపై మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపారు. దీంతో నిద్రపైనా ప్రభావం చూపుతుందని చెబుతున్నారు. దీర్ఘకాలం ఈ కాంతిని చూస్తే కంటి రెటీనాపై ఒత్తిడి పడుతుందని పేర్కొన్నారు. కొంతమందిలో మైగ్రేన్ లేదా తలనొప్పులకు దారి తీయొచ్చని, చదువుపై ఆసక్తి తగ్గే ప్రమాదం సైతం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

"30 ఏళ్ల నాటి పిండం నేడు శిశువుగా" ఎలా సాధ్యమైందంటే?! - ఆసక్తి రేపుతున్న వైద్య పరిశోధనలు!

"చనుబాలతో తల్లీబిడ్డలిద్దరికీ మేలు" - ఏ వయసు వరకు పాలు ఇవ్వొచ్చు? - నిపుణుల సమాధానమిదే!

Side Effects of Prolonged Sitting on Kids : ఎండమొహం చూసేది లేదు. ఎప్పుడూ ఎల్​ఈడీ లైట్లలోనే! ఐదు నిమిషాలు ఆడింది లేదు. అస్తమానూ బెంచీలోనో, సోఫాలోనో! మార్కులు, ర్యాంకుల పోటీ ప్రపంచంలో అటు ఆరోగ్యాన్ని, ఇటు ఆనందాన్ని కోల్పోతున్న జీవితాలెన్నో? ఇలా తరగతుల్లో ఎక్కువ సమయం ఒకే విధంగా కూర్చొని ఉండడం వల్ల వెన్నెముక, మెడ నొప్పులతో పాటు కొన్ని సమయాల్లో కండరాల బలహీనత ఏర్పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో పిల్లలు ఎక్కువ సేపు కూర్చొని ఉండడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మార్కులు, ర్యాంకుల పోటీ ప్రపంచంలో పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచే రోజంతా తరగతి గదుల్లోనే గడిపేస్తున్నారు. చాలా మంది పిల్లలు సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం చూడట్లేదు. పాఠశాల స్థాయి నుంచే ఐఐటీ, నీట్​కు సన్నద్ధత పేరుతో నాలుగు గోడల మధ్యనే ఉండిపోతున్నారు. ఇంటర్మీడియట్​కు వచ్చేసరికి మరింతగా బందీ అవుతున్నారు. మొబైల్ ఫోన్ల రాకతో పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపు తప్పింది. అదే లోకంగా మారి ఎప్పుడు తెల్లారుతుందో, ఎప్పుడు చీకటి పడుతుందో కూడా తెలియట్లేదు. గంటల కొద్దీ గదుల్లో, బెంచీలపై కూర్చుని ఉండడం, ఆటలు లేకపోవడంతో పాటు సూర్యరశ్మి సోకకపోవడం విద్యార్థుల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

యువ మెదడుకు "స్ట్రోక్"​ ముప్పు - కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణుల సమాధానమిదే!

పిల్లలు తరగతి గదిలోనే బందీలైతే, అనారోగ్య సమస్యలతో పాటు మానసిక సమస్యలు వస్తాయి. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు తగ్గుతాయి. వ్యాయామం లేకపోవడంతో మానసికంగా ఉల్లాసంగా ఉండలేరు. పిల్లలకు కొంత సమయం ఆటలు, విశ్రాంతి ఉండాలి_పాతూరి వెంకట రామారావు,ఆంధ్ర హాస్పిటల్స్ పిల్లల వైద్యులు

ఏకాగ్రత లోపిస్తుంది : సూర్యరశ్మి తగలని పిల్లల్లో విటమిన్ డి లోపం ఏర్పడుతుందని, దీంతో ఎముకల బలహీనత, అలసట, మూడ్ స్వింగ్స్, దీర్ఘకాలంలో రికెట్స్, దంత సమస్యలు తలెత్తుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రికెట్స్ అనేది పిల్లల ఎముకలు మృదువుగా, బలహీనపడటానికి కారణమయ్యే ఒక పరిస్థితి అని clevelandclinic అధ్యయనంలో తెలిపింది. ఎక్కువ సమయం కూర్చొనే ఉండడం వల్ల బరువు పెరగడం, చికాకు, ఏకాగ్రత లోపించడం లాంటివి ఏర్పడతాయని తెలిపారు. బోర్డు, పుస్తకాలను, డిజిటల్ స్క్రీన్​లను అదేపనిగా చూస్తే కంటిపై ఒత్తిడి పెరిగి, దృష్టిలోపాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం లేదా పడుకోవడం వల్ల గుండె జబ్బులు, డయాబెటిస్, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లు వంటి దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని betterhealth.vic.gov.au అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

ఊబకాయానికి దారి : ఆటలు లేకపోవడం, శారీరక శ్రమ లేనందున ఇంట్లో, వసతి గృహాల్లో తీసుకునే అధిక క్యాలరీలు కలిగిన ఆహారం వల్ల పిల్లలు బరువు పెరుగుతూ ఉంటారని, ఊబకాయం కారణంగా తొందరగా మధుమేహం లాంటి వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వివరించారు. ఆటలు ఆడే పిల్లలు ఆనందంగా ఉల్లాసంగా ఉంటారని, శ్వాసకోశ వ్యవస్థ, రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుందని, శరీర బరువు నియంత్రణలో ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. ఎక్కువసేపు నిరంతరాయంగా కూర్చున్నప్పటికీ, పిల్లలు కార్డియో-మెటబాలిక్ వ్యాధి ప్రమాదం పెరగడంతో పాటు అధిక నడుము చుట్టుకొలత, BMI ప్రమాదం వంటి పేలవమైన ఆరోగ్య ఫలితాలకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

ఎల్​ఈడీ వెలుగుల్లోనే : ఎల్ఈడీ లైట్లలో నీలికాంతి ఎక్కువగా ఉంటుందని, ఇది అధికంగా ఉన్న తరగతి గదుల్లోని విద్యార్థులపై మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపారు. దీంతో నిద్రపైనా ప్రభావం చూపుతుందని చెబుతున్నారు. దీర్ఘకాలం ఈ కాంతిని చూస్తే కంటి రెటీనాపై ఒత్తిడి పడుతుందని పేర్కొన్నారు. కొంతమందిలో మైగ్రేన్ లేదా తలనొప్పులకు దారి తీయొచ్చని, చదువుపై ఆసక్తి తగ్గే ప్రమాదం సైతం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

"30 ఏళ్ల నాటి పిండం నేడు శిశువుగా" ఎలా సాధ్యమైందంటే?! - ఆసక్తి రేపుతున్న వైద్య పరిశోధనలు!

"చనుబాలతో తల్లీబిడ్డలిద్దరికీ మేలు" - ఏ వయసు వరకు పాలు ఇవ్వొచ్చు? - నిపుణుల సమాధానమిదే!

For All Latest Updates

TAGGED:

PHYSICAL SYMPTOMS SITTING TOO MUCHSIDE EFFECTS PROLONGED SITTING KIDSHOW HARMFUL IS TOO MUCH SITTINGSIDE EFFECTS OF SITTING DOWN DAYSIDE EFFECTS TOO MUCH SITTING KIDS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​స్టాలో స్నాప్​చాట్ ఫీచర్!- ఇప్పుడు మీరూ మీ ఫ్రెండ్స్ యాక్టివిటీని తెలుసుకోవచ్చు!!

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

జాబ్​ పోయింది - EMI కష్టమవుతుంది - పర్సనల్​ లోన్​తో పరేషాన్​

ట్రంప్​ సుంకాలతో తెలంగాణ పారిశ్రామికవేత్తల్లో గుబులు! - కారణం ఏంటంటే?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.