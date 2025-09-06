అర్ధరాత్రి వరకు నిద్రపోవడం లేదా? - పలు ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందట!

-నిద్రలేమితో ఆందోళన, డిప్రెషన్ - నిద్ర విషయంలో కొన్ని నియమాలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
Published : September 6, 2025 at 3:42 PM IST
Side Effects of Latenight Sleeping: నేటి ఆధునిక కాలంలో ప్రజల జీవన విధానం చాలా వేగంగా మార్పు చెందుతోంది. స్మార్ట్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్ల వినియోగం, పని ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఇక ఇలాంటి కారణాల వల్ల చాలా మంది సరైన సమయానికి నిద్రపోలేకపోతున్నారు. ఇలా రాత్రి లేట్గా నిద్రపోవడం వల్ల ఉదయానికి నీరసం ఆవహిస్తుంది. దీని వల్ల కేవలం అలసట మాత్రమే కాకుండా, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాలపై తీవ్రమైన ప్రతికూల ప్రభావాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, లేట్గా నిద్రపోవడం వల్ల ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
బరువు పెరగడం : రాత్రిళ్లు ఆలస్యంగా పడుకోవడం వల్ల కొన్ని గంటలు మాత్రమే నిద్రపోతారని, దీంతో ఆకలిని నియంత్రించే లెప్టిన్, గ్రెలిన్ వంటి హార్మోన్లకు అంతరాయం కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో అర్ధరాత్రి వేళ అతిగా తినడానికి దారితీస్తుందని, సరైన నిద్ర లేనప్పుడు శరీరం అధిక కేలరీల ఆహారాన్ని కోరుకుంటుందని, దీంతో బరువు పెరిగే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన వ్యక్తులలో నిద్రకు అంతరాయం కలిగించే దీర్ఘకాలిక పరిణామాలలో రక్తపోటు, డిస్లిపిడెమియా, హృదయ సంబంధ వ్యాధులు, బరువు సంబంధిత సమస్యలు, జీవక్రియ సిండ్రోమ్, టైప్ 2 డయాబెటిస్ వంటివి ఉన్నాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.
మూడ్ స్వింగ్స్ : మానసిక స్థితిని నియంత్రించడానికి నిద్ర కీలకమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సరైన నిద్ర లేకపోవడం వల్ల మెదడు విశ్రాంతి తీసుకోదని, దీనివల్ల మానసిక స్థితిలో మార్పులు, కోపం, చిరాకు, ఆందోళన, డిప్రెషన్ వంటి సమస్యలు వస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
కార్టిసాల్ స్థాయిల మార్పులు : నిద్రలేమి వల్ల కార్టిసాల్ స్థాయిలలో గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తగినంత నిద్ర లేకపోవడం ఒత్తిడిని నిర్వహించే శరీర సామర్థాన్ని దెబ్బతీస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఒత్తిడి, పేలవమైన నిద్ర ఒకదానికొకటి సంబంధం కలిగి ఉంటుందని, ఇది జ్ఞాపకశక్తి, అభిజ్ఞా పనితీరును కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని తెలుపుతున్నారు.
ఏకాగ్రత లోపం : నిద్ర లేకపోవడం వల్ల ఏకాగ్రత దెబ్బతింటుందని, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుతుందని National Library of Medicine పేర్కొంది. పగటిపూట ఏదైనా పనిపై దృష్టి పెట్టడాన్ని కష్టతరం చేస్తుందని, దీంతో సమర్థవంతంగా చేయలేరని పేర్కొంటున్నారు. రోజుకు ఏడు గంటల కన్నా తక్కువ నిద్రపోవడం వల్ల ఏకాగ్రత, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోవడం వల్ల తప్పులు చేసే అవకాశం పెరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
అలసట, బద్ధకం : రాత్రిపూట సరిగ్గా నిద్రపోకపోతే, ఉదయం లేచినప్పుడు అలసిపోయినట్లు, నీరసంగా అనిపిస్తుందంటున్నారు. దీంతో రోజంతా చురుకుగా ఉండలేరని వివరిస్తున్నారు.
చర్మ సమస్యలు : నిద్రలేమి వల్ల కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలు, చర్మం పాలిపోవడం, నిగారింపు కోల్పోతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతే కాకుండా వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా కనిపిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.
గట్పై ప్రభావం : నిద్ర లేమి గట్ను ప్రభావితం చేస్తుందని, ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం శరీర హార్మోన్ల సమతుల్యత, గట్ ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తక్కువ నిద్ర మెలటోనిన్, కార్టిసాల్ వంటి హార్మోన్లను నియంత్రిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
కాబట్టి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ కనీసం 7 నుంచి 8 గంటల పాటు నాణ్యమైన నిద్రను పొందడం చాలా అవసరం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రాత్రి 9 నుంచి 10 గంటల మధ్యలో నిద్రకు ఉపక్రమించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. సరైన నిద్ర జీవక్రియ, రోగనిరోధక శక్తి, మానసిక ఆరోగ్యంపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతుందని చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
