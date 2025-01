ETV Bharat / health

మెసేజ్ రాగానే రిప్లై ఇస్తున్నారా? ఇలా చేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? స్క్రీన్ ఆప్నియా కారణాలేంటి? - SCREEN APNEA SYMPTOMS

By ETV Bharat Health Team

బ్రేక్‌ తీసుకోవాలట: ప్రతి అరగంటకు ఒకసారి కుర్చీలో నుంచి లేచి, అటూ ఇటూ రెండు అడుగులు వేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇంకా దీర్ఘశ్వాసను తీసుకోవాలని.. అవసరమైతే ఇందుకోసం టైమర్‌ కూడా పెట్టుకోవచ్చని అంటున్నారు. దీనివల్ల శరీరం, మెదడులపై పడే ఒత్తిడి తగ్గుతుందని వివరిస్తున్నారు.

కళ్లు ప్రశాంతంగా: కళ్లు అలసిపోవడం కూడా ఈ స్క్రీన్‌ ఆప్నియాకు మరో ప్రధాన కారణమని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇందుకు పరిష్కారంగా 20-20-20 నియమాన్ని పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. ప్రతి 20 నిమిషాలకు ఒకసారి 20 అడుగుల దూరంలో ఉన్న వస్తువుని 20 సెకన్లపాటు చూడాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల కళ్లు అలసిపోకుండా ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. 2015లో American Academy of Ophthalmology (AAO)లో ప్రచురితమైన "Eye care in the digital age" అనే అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం తేలింది.

ఇన్‌బాక్స్‌ జీరో వద్దు: మనలో చాలా మందికి చాట్‌బాక్స్‌లో చదవని మెసేజ్‌ ఉందంటే చాలు.. వెంటనే దాన్ని చూసేయాలి అన్న ఆసక్తి మొదలవుతుంది. ఫలితంగా ఇదీ మనలో ఒత్తిడికి కారణం అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఇన్‌బాక్స్‌ జీరో కాన్సెప్ట్‌నకు దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ప్రతి మెసేజ్‌కీ, ఈ- మెయిల్‌కీ వెంటనే స్పందించాలనుకోవద్దని.. దానికంటూ ఓ ప్రత్యేక సమయం కేటాయించుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

