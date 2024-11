ETV Bharat / health

ఫేషియల్​ గ్లో కోసం ముఖానికి ఐస్​తో మసాజ్​ చేయవచ్చా? - నిపుణులు సమాధానమిదే!

Is it Good to Rubbing Ice on Face? : ముఖం అందంగా మెరుస్తూ ప్రకాశవంతంగా ఉండాలని అందరూ కోరుకుంటారు. అందుకోసం మార్కెట్లో దొరికే అనేక రకాల బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ యూజ్​ చేస్తుంటారు. ఇంట్లో నేచురల్​ ఫేస్​ప్యాక్స్​, పార్లర్‌లో ఫేషియల్స్ ​చేయించుకుంటారు. అయితే, కొంతమంది గ్లోయింగ్ స్కిన్ కోసం ఇంట్లోనే కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తుంటారు. అలాంటి బ్యూటీ టిప్స్​లో ముఖానికి ఐస్​ అప్లై చేసుకోవడం కూడా ఒకటి. అయితే, ఇలా ముఖానికి ఐస్‌ రుద్దితే ఏమవుతుంది ? అందం కోసం ఇలాంటి చిట్కాలు పాటించడం మంచిదేనా ? అనే ప్రశ్నలకు నిపుణులు సమాధానాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

చైనీస్‌ బ్యూటీ టిప్​ : ప్రతిరోజు రాత్రి, మేకప్​ వేసుకునే ముందు ముఖానికి ఐస్​ రుద్దితే కొన్ని ప్రయోజనాలుంటాయని ప్రముఖ సౌందర్య నిపుణురాలు 'డాక్టర్​ శైలజ సూరపనేని' చెబుతున్నారు. కానీ, ముఖానికి ఐస్‌ రుద్దితే మంచిదని తెలిపే శాస్త్రీయ ఆధారాలైతే ఏమీ అందుబాటులో లేవని అంటున్నారు. ఇలా ముఖానికి ఐస్​ అప్లై చేసుకోవడం చైనీస్‌ స్కిన్‌కేర్‌లో ఒక భాగమని.. కాలంతో పాటు క్రమంగా ఈ బ్యూటీ టిప్​ మన దగ్గరికీ వచ్చిందని.. ఈ విధానాన్ని చాలా మంది ఎప్పటినుంచో ఫాలో అవుతున్నారని.. ముఖ్యంగా ఫేస్​ ఉబ్బినా, కళ కోల్పోయినట్లుగా కనిపించినా ఈ టిప్​ బాగా పనిచేస్తుందని అంటున్నారు.

"ముఖానికి ఐస్​తో మర్దన చేయడం వల్ల చర్మంలో రక్తప్రసరణ మెరుగవుతుంది. దీనివల్ల చర్మరంధ్రాలు తెరుచుకుని స్కిన్‌ బిగుతుగా అనిపిస్తుంది. అలాగే కొద్దిగా నిగనిగలాడుతున్నట్లూ కనిపిస్తుంది. మేకప్‌ వేసినా ఫేస్​కి చక్కగా పట్టేస్తుంది. అందుకే ఎక్కువ మంది ఐస్‌ని ముఖానికి రుద్దుతుంటారు."- డాక్టర్​ శైలజ సూరపనేని (సౌందర్య నిపుణురాలు)

నేరుగా అప్లై చేయకండి : ముఖాన్ని ఐస్​తో రుద్దుకోవడం మంచిదని కొంతమంది అదే పనిగా చేస్తుంటారు. అలాగే నేరుగా ఐస్​ని అప్లై చేస్తుంటారు. కానీ, ఇలా చేయడం వల్ల చర్మం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుందని శైలజ సూరపనేని చెబుతున్నారు. ఫేస్​కి ఐస్​ని నేరుగా అప్లై చేయకుండా.. ఒక శుభ్రమైన వస్త్రంలో చుట్టి, మృదువుగా వృత్తాకారంలో మసాజ్‌ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఐస్‌ పెట్టాక ఫేస్​ పొడిబారుతుంది. కాబట్టి, మాయిశ్చరైజర్‌ తప్పకుండా అప్లై చేయాలి.