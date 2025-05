ETV Bharat / health

"మూడు అడుగులతో షుగర్ కంట్రోల్"​! - స్పష్టంగా వెల్లడించిన ఆయుర్వేదం - ROLE OF AYURVEDA IN DIABETES

Ayurvedic_treatment_for_Diabetes ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Health Team Published : May 30, 2025 at 2:33 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 2:40 PM IST 3 Min Read

Last Updated : May 30, 2025 at 2:40 PM IST