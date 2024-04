డైలీ వేయించిన శనగలు తింటే- మీ ఒంట్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? - Roasted Chana Benefits

Roasted Chana Benefits : చాలా మంది సాయంత్రం కాగానే ఏ స్నాక్‌ ఐటమ్‌ తినాలని ఆలోచిస్తుంటారు. అయితే, బయట దొరికే ఫాస్ట్‌ఫుడ్‌, జంక్‌ఫుడ్‌ వంటి వాటిని తినడం వల్ల ఎటువంటి లాభం లేకపోగా, అవి ఆరోగ్యానికి అంత మంచివి కావని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా స్నాక్స్‌గా ఏదైనా తినాలనుకునే వారు వేయించిన శనగలను తినడం వల్ల ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందవచ్చని అంటున్నారు. మరి రోజూ వేయించిన శనగలు తింటే ఏమవుతుందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

వేయించిన శనగలు తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు:

గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది :

వేయించిన శనగలలో ఫైబర్, పొటాషియం, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయని నిపుణులంటున్నారు. అలాగే ఇందులో ఉండే ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను తగ్గించి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందట. ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు గుండెపోటు, స్ట్రోక్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయని చెబుతున్నారు.

రక్తపోటు అదుపులో :

వేయించిన శనగలలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటును అదుపులో ఉండేలా చేస్తుంది. 2016లో 'Journal of the American College of Cardiology' జర్నల్‌లో ప్రచురించిన అధ్యయనం ప్రకారం, రోజుకు 50 గ్రాముల వేయించిన శనగలు తినే వారిలో రక్తపోటు తగ్గిందని పరిశోధకులు గుర్తించారు. ఈ అధ్యయనంలో దిల్లీలోని అఖిల భారత వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ (AIIMS) లో పని చేస్తున్న డాక్టర్. రాజేష్ గుప్తా పాల్గొన్నారు. ప్రతి రోజు 50 గ్రాముల వేయించిన శనగలు తిన్న వారిలో రక్తపోటు తగ్గిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది :

ఇందులో ఉండే ప్రొటీన్‌, ఫైబర్‌ వల్ల కడుపు నిండినట్లుగా అనిపించి ఆకలి కాకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి, బరువు తగ్గాలనుకునే వారు వీటిని రోజూ తినడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందట.

ఎక్కువగా తింటే ఈ సమస్యలు తప్పవు!

రోజూ వేయించిన శనగలను తినడం వల్ల ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నా కూడా, వీటిని ఎక్కువగా తినడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు రావచ్చు. వేయించిన శనగలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల అతిసారం, కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్‌, అలర్జీ వంటి హెల్త్‌ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని నిపుణులంటున్నారు. కాబట్టి, రోజూకు 100 గ్రాముల కంటే ఎక్కువ వేయించిన శనగలను తినకూడదని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

