మీకు రివర్స్ వాకింగ్ తెలుసా? ఇలా నడిస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు అంటున్న నిపుణులు!

రివర్స్ వాకింగ్​ ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా? ఇలా నడిస్తే సూపర్ బెనిఫిట్స్ మీ సొంతం!

Reverse Walking Benefits in Telugu
Reverse Walking Benefits in Telugu (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 8, 2025 at 5:30 PM IST

Reverse Walking Benefits in Telugu : ప్రతి ఒక్కరూ సులభంగా చేసే వ్యాయామాల్లో వాకింగ్ ఒకటి. రోజూ కొంత సమయం నడవడం వల్ల శరీరానికి ఆరోగ్యకరమే కాకుండా, మానసిక ప్రశాంతత కూడా లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటితో పాటు వాకింగ్ వల్ల షుగర్​, రక్తపోటు, కీళ్ల నొప్పులు లాంటి ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలకు చెక్ పెట్టవచ్చని వివరిస్తున్నారు. అయితే ఇందులో బ్రిస్క్ వాకింగ్, రేస్ వాకింగ్, స్ట్రోల్ వాకింగ్ ఇలా బోలెడన్ని రకాలు ఉన్నాయి. కానీ, మీరెప్పుడైనా రివర్స్ వాకింగ్ ట్రై చేశారా? ఇలా రివర్స్​ వాకింగ్ చేయడం వల్ల కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని వెల్లడిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

రివర్స్ వాకింగ్ అంటే ఏంటి: మనం సాధారణంగా ముందుకు నడుస్తుంటాం. కానీ, అడుగులు వెనక్కి వేస్తూ వ్యతిరేక దిశలో నడవటమే రివర్స్ వాకింగ్. మామూలుగా నడిచేటప్పుడు అడుగు ముందుకు వేస్తే మొదట మడమ భాగం నేలకు ఆనుతుంది. ఆ తర్వాత కాలు మొత్తం నేలపై ఆనుతుంది. కానీ రివర్స్ వాకింగ్‌లో ఇందుకు పూర్తి భిన్నంగా, కాలు వెనక్కి వేసే సమయంలో ఫస్ట్​ కాలి వేళ్ల భాగం నేలకు ఆనుతుంది. ఆ తర్వాతే పాదం మొత్తం నేలకు తాకుతుంది. ఇలా ఒక్కో అడుగు వెనక్కి వేస్తూ రివర్స్ వాకింగ్ చేయడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

రివర్స్​ వాకింగ్​ బెనిఫిట్స్​:

కేలరీలు బర్న్​: సాధారణ నడకకంటే రివర్స్ వాకింగ్‌లోనే ఎక్కువ కేలరీలు బర్న్‌ అవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అమెరికన్ కాలేజ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ ప్రకారం మామూలుగా గంటకు 3.5 మైళ్ల వేగంతో నడిస్తే, 4.3 METలు కేలరీలు బర్న్‌ అవుతాయని తెలిపింది. అదే సమయంలో రివర్స్‌ వాకింగ్‌ వల్ల 6.0 METలు బర్న్‌ అవుతాయని వెల్లడించింది. కాబట్టి వేగంగా నడవడం కంటే రివర్స్ వాకింగ్ నిమిషానికి 40% ఎక్కువ కేలరీలు బర్న్ చేస్తుందని పేర్కొంది.

ఆర్థరైటిస్‌ ఉన్నవారికి మేలు: ఈ రివర్స్ వాకింగ్ వల్ల ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌, జువెనైల్‌ రుమటాయిడ్‌ ఆర్థరైటిస్‌ ఉన్నవారికి ఎంతో ఉపయోగంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇది కండరాలను బలోపేతం చేసి మోకాళ్లు, నడుము నొప్పి ఉన్నవారికి ఉపశమనాన్ని అందిస్తుందని చెప్పారు. రివర్స్‌ వాకింగ్‌ నడక వేగం, సమతుల్యత మెరుగుపరుస్తుందని పేర్కొన్నారు.

స్టెబిలిటీ పెరుగుతుందట: ఈ తరహా వాకింగ్‌ వల్ల ముఖ్యంగా తొడ వెనక భాగంలోని కండరాలు మరింత బలంగా మారతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా స్టెబిలిటీ, కండరాల మధ్య సమన్వయం మెరుగవుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఫలితంగా పడిపోయే ప్రమాదం తగ్గుతుందని, ముఖ్యంగా వృద్ధులకు బాగా ఉపయోగపడుతుందని నేషనల్​ ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్​ పరిశోధకులు వెల్లడించారు.

కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి: రివర్స్ వాకింగ్ వల్ల కీళ్లపై ఒత్తిడి తగ్గి కండరాలు బలోపేతం అవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంకా వెన్ను నొప్పి, మెడ నొప్పి, గాయాల నుంచి త్వరగా కోలుకుంటారని వెల్లడిస్తున్నారు. ఇంకా బ్యాలెన్సింగ్ పెరిగి శరీరాకృతి మెరుగు పడుతుందని నేషనల్​ ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్​ పరిశోధకులు అంటున్నారు.

ఇలా స్టార్ట్​ చేయండి: కొత్తగా రివర్స్ వాకింగ్‌ ప్రయత్నించేవారు తమకు బాగా తెలిసిన ప్రాంతంలోనే ప్రారంభించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముందుగా నేలపై లేదా ట్రెడ్‌ మిల్‌పై చిన్న చిన్నగా అడుగులు వెనక్కి వేస్తూ ప్రారంభించాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఆ తర్వాత క్రమంగా కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగే కొద్దీ ఎక్కువ దూరం రివర్స్ వాకింగ్ చేయొచ్చని చెబుతున్నారు. సాధారణ వర్కవుట్ పూర్తయ్యాక, లేదా అప్పుడప్పుడూ గ్యాప్ ఇస్తూ ఈ తరహా వాకింగ్ చేయాలనేది సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

