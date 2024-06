ఇంట్రస్టింగ్ : మీ బొడ్డులో దూదిలాంటి వ్యర్థాలు ఏర్పడుతున్నాయా? - పరిశోధనలో ఏం తేలిందో తెలుసా? - Reasons For Wastage Formed in Navel

Why Cotton Like Material Are Found in Belly Button? : మన శరీరంలో అత్యంత సున్నితమైన ప్రాంతాలలో ఒకటి.. నాభి. ఎందుకంటే.. ఈ ప్రాంతం చాలా నరాలకు నిలయంగా ఉంటుంది. ఈ నరాలు నాభి చుట్టూ ఉన్న చర్మం(Skin) నుంచి సమాచారాన్ని మెదడుకు తీసుకువెళతాయి. అలాగే బొడ్డు చుట్టూ ఉన్మ చర్మం చాలా సాఫ్ట్​గా ఉండి స్పర్శకు సున్నితంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

అయితే.. కొంతమంది రోజూ స్నానం చేసేటప్పుడు నాభి ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేసుకుంటున్నప్పటికీ.. అక్కడ దూదిలాంటి వ్యర్థాలు పేరుకుపోతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మందికి వచ్చే సందేహాలు ఏంటంటే.. అసలు బొడ్డులో మెత్తని దూదిలాంటి వ్యర్థాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? అవి ఎలా ఏర్పడతాయి? అందుకు గల కారణాలేంటి? దీనివల్ల ఏమైనా సమస్య కలుగుతుందా? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

బొడ్డులో ఏర్పడే దూదిలాంటి వ్యర్థాలను శాస్త్రీయ పరిభాషలో బెల్లీ బటన్ లింట్(బీబీఎల్) అని అంటారు. అలా నాభిలో వ్యర్థాలు ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారణం.. బొడ్డు చుట్టూ ఉన్న వెంట్రుకలే అంటున్నారు నిపుణులు. దుస్తుల లోపలి నుంచి చిన్న ఫైబర్‌, కాటన్ ముక్కలను లాక్కుని, వాటిని బొడ్డులో నిక్షిప్తం చేస్తాయని చెబుతున్నారు. అదేవిధంగా.. వెంట్రుకల చివరలు ఒక రకమైన 'హుక్స్'లా పనిచేస్తాయని కూడా నిపుణులు పేర్కొన్నారు. కొన్ని పరిశోధనల్లో.. దుస్తుల కాటన్, ఫైబర్​ జమకావడం వల్ల నాభిలో దూదిలాంటి వ్యర్థాలు ఏర్పడినట్లు వెల్లడైంది.

2019లో "ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ డెర్మటాలజీ"లో ప్రచురితమైన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. నాభిలో దూదిలాంటి వ్యర్థాలలో ఫైబర్స్, బ్యాక్టీరియా, చర్మం కణాలు ఉంటాయని, నాభి చుట్టూ ఉన్న వెంట్రుకలు ఈ వ్యర్థాలు ఏర్పడడానికి దోహదపడతాయని కనుగొన్నారు. ఈ పరిశోధనలో జర్మనీలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హాంబర్గ్​కు చెందిన ప్రముఖ డెర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ జోహన్నెస్ వోల్ఫ్ పాల్గొన్నారు. నాభి చుట్టూ ఉండే వెంట్రుకలు లింట్, ఇతర కణాలను బంధించి బొడ్డులో దూది లాంటి వ్యర్థాలు పేరుకుపోవడానికి దారితీస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

సంతానలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? - రోజూ ఇవి తింటే పిల్లలు పుట్టడం గ్యారెంటీ!