ETV Bharat / health

యువ మెదడుకు "స్ట్రోక్"​ ముప్పు - కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణుల సమాధానమిదే! - COMMON CAUSES OF STROKE IN YOUTH

Reasons for Rising Brain Stroke ( Getty Images )