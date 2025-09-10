రాత్రిపూట నిద్రలేవడానికి కారణాలు ఇవే! - ఇలా చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుందట!
రాత్రిపూట అదే పనిగా నిద్ర మేల్కొంటున్నారా? - ఈ ట్రిప్స్ ట్రై చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!
Published : September 10, 2025 at 1:42 PM IST
Reasons For Wakeup Multiple Times at Night: సాధారణంగా మనిషి రోజుకు ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటలు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలి. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. అయితే చాలా మంది ఎనిమిది గంటలకు పైగా బెడ్ పైన ఉంటారు కానీ, వారు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నారనుకుంటే పొరపాటే! ఎంత తొందరగా నిద్రపోవాలని బెడ్ పైకి వెళ్లినప్పటికీ ఎంత సేపటికి నిద్రపట్టకపోవడం, ఒకవేళ నిద్రపోయినా రాత్రిపూట మధ్యమధ్యలో మెలకువ వస్తూ ఉంటుంది. ఇలా చాలా సార్లు మేల్కొనడం వల్ల నిద్ర సరిపోకపోవడంతో మరుసటి రోజంతా డల్గా ఉంటారు. అయితే ఈ పరిస్థితి దీర్ఘకాలంలో ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకూ దారితీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, ఈ పరిస్థితికి కారణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
రాత్రుళ్లు మధ్యలో తరచుగా మేల్కోవడం, మళ్లీ నిద్రపట్టకపోవడం సాధారణమైన విషయం కాదని అంటున్నారు. సర్కాడియన్ రిథమ్లో లోమార్పులు, అధిక ఒత్తిడి నిద్రలేమికి(Insomnia) కారకాలుగా చెబుతున్నారు. ఇది నిద్రపోవడం లేదా నిద్రపోవడం కష్టతరం చేసే ఒక సాధారణ రుగ్మతని పేర్కొన్నారు. దీని వలన మీరు చాలా త్వరగా మేల్కొని తిరిగి నిద్రపోలేరని, మేల్కొన్నప్పుడు కూడా అలసిపోయినట్లు అనిపించవచ్చని వివరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా నిద్రలేమి శక్తి స్థాయిని తగ్గించడంతో పాటు మానసిక స్థితిని, ఆరోగ్యం, పనితీరును జీవన నాణ్యతను కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని mayoclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ప్రపంచ జనాభాలో దాదాపు 10% మంది నిద్రలేమిని అనుభవిస్తున్నారని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.
మీకు "6-6-6 వాకింగ్ రూల్" తెలుసా? - ఇలా చేస్తే గుండె జబ్బుల ముప్పు తగ్గుతుందట!
medlineplus ప్రకారం, నిద్రలేమి లక్షణాలు :
- నిద్రపోయే ముందు ఎక్కువసేపు మేల్కొని ఉండటం
- తక్కువ సమయం మాత్రమే నిద్రపోవడం
- రాత్రి ఎక్కువ సమయం మేల్కొని ఉండటం
- అస్సలు నిద్రపోలేదన్న భావన
- చాలా త్వరగా నిద్ర లేవడం
నిద్రలేమికి కారణాలు :
వయస్సు : వయస్సు పెరిగే కొద్దీ సర్కాడియన్ రిథమ్లో మార్పులు వస్తాయని, ఇది నిద్ర నాణ్యతను తగ్గించడమే కాకుండా మేల్కొనే, నిద్రపోయే సమయాలను కూడా మార్చి, అనేకసార్లు మేల్కొనేలా చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఒత్తిడి : పని, పాఠశాల, ఆరోగ్యం, డబ్బు లేదా కుటుంబం గురించిన ఆందోళనలు రాత్రిపూట మనస్సును చురుగ్గా ఉంచుతాయని, దీని వలన నిద్రపోవడం కష్టమవుతుందంటున్నారు. వ్యక్తి మరణం లేదా అనారోగ్యం, విడాకులు లేదా ఉద్యోగం కోల్పోవడం వంటి ఒత్తిడితో కూడిన జీవిత సంఘటనలు కూడా నిద్రలేమికి దారితీయవచ్చని పేర్కొన్నారు.
మందులు : కొన్ని యాంటిడిప్రెసెంట్స్, ఉబ్బసం లేదా రక్తపోటు కోసం వాడే మందులు నిద్రకు అంతరాయం కలిగిస్తాయని mayoclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది. కొన్ని నొప్పి నివారణ మందులు, అలెర్జీ, జలుబు మందులు, బరువు తగ్గించే ఉత్పత్తులు వంటి ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా లభించే అనేక మందులలో కెఫిన్, నిద్రకు అంతరాయం కలిగించే ఇతర ఉద్దీపనలు ఉంటాయని తెలిపింది.
గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్ (GERD): పడుకునే ముందు తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ, రాత్రిపూట ఎక్కువగా తినడం వల్ల పడుకున్నప్పుడు అసౌకర్యంగా అనిపించవచ్చని తెలిపారు. అంతేకాకుండా చాలా మందికి గుండెల్లో మంట కూడా వస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ సమస్య మిమ్మల్ని రాత్రిళ్లు మేల్కొని ఉంచవచ్చని వివరించారు. అంతేకాకుండా ఆర్థరైటిస్, డిప్రెషన్, పురుషులలో ప్రోస్టేట్ గ్రంథి పెరగడం, మెనోపాజ్ వంటి సమస్యల కారణంగా కూడా రాత్రిపూట సరిగ్గా నిద్రపోలేరని చెబుతున్నారు.
రాత్రిపూట ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం ఎలా?:
- రోజు ఒకే సమయానికి పడుకోవడానికి, నిద్రలేవడానికి ప్రయత్నించండి.
- పడకగదిని సౌకర్యవంతంగా, చీకటిగా, నిశ్శబ్దంగా ఉంచుకోండి.
- పడుకునే ముందు ధ్యానం చేయడం, పుస్తకం చదవడం లాంటివి అలవాటు చేసుకోండి.
- నిద్రపోయే ముందు ఫోన్, టీవీ, కంప్యూటర్ లాంటివి చూడటం ఆపివేయండి.
- క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయండి.
- సాయంత్రం వేళల్లో కెఫెన్ ఉన్న పానీయాలు తాగడం మానుకోండి.
- పడుకోవడానికి కనీసం రెండు గంటల ముందు భోజనం చేయండి.
- ధూమపానం మానుకోండి ఇలా పైన చెప్పిన సలహాలు పాటించడం వల్ల సరైన నిద్రకు అవకాశం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
'కిడ్నీలకు' ముప్పు తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే! - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!
కొర్రమీను రుచిలోనే కాదు, ఆరోగ్యానికీ మేలు చేస్తుందట! - ఎందుకో తెలుసా?