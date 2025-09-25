రోజూ "కిడ్నీ బీన్స్" తింటే ఏమవుతుంది? - నిపుణుల సమాధానం ఇదే!
- రాజ్మాను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే మంచిదట - షుగర్ అదుపులో ఉండటమే కాకుండా గుండె పనితీరును మెరుగుపరుస్తుందని నిపుణుల వెల్లడి!
Published : September 25, 2025 at 3:22 PM IST
Health Benefits of Kidney Beans: 'రాజ్మా' వీటినే కిడ్నీ బీన్స్ అని పిలుస్తుంటారు. వీటిలో ఉండే ప్రొటీన్లు, ఫైబర్స్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి శరీరంలో కొవ్వులు, లిపిడ్లు పేరుకుపోవడాన్ని నిరోధిస్తుందని, దీంతో బరువు నియంత్రణలో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్ మేటరీ లక్షణాలు డయాబెటిస్ సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కిడ్నీ బీన్స్ వల్ల కలిగే మరిన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కిడ్నీ బీన్స్ తినడం వల్ల చాలా మందిని జీర్ణ సమస్యలు, కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్యలు ఇబ్బందిపెడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే అవి సరిగ్గా వండనప్పుడు లేదా ఎక్కువగా తిన్నప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు. నిజానికి, వీటిని రోజు వారి డైట్లో భాగం చేసుకోవడం వల్ల అనేక పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయని పేర్కొన్నారు.
'గుండెకు' ముప్పు తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే! - వీటికి దూరంగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు
రాజ్మాలోని పోషక విలువలు :
U.S. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రకారం, వంద గ్రాముల రాజ్మాలో ఉండే పోషకాలు :
ప్రోటీన్ : 7.69 గ్రాములు
కార్బోహైడ్రేట్స్ : 21.5 గ్రాములు
ఫైబర్ : 5.4 గ్రాములు
కాల్షియం : 46 మిల్లీగ్రాములు
ఐరన్ : 1.38 మిల్లీగ్రాములు
పొటాషియం : 215 మిల్లీగ్రాములు
కలరీలు : 123 కేలరీలు
ఫోలేట్ (విటమిన్ B9): 130 మైక్రోగ్రాములు
మెగ్నీషియం : 45 మిల్లీగ్రాములు
ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు :
మంచి ప్రోటీన్ మూలం: రాజ్మా మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది గొప్ప ఎంపిక. అధిక ప్రోటీన్ కంటెంట్ వల్ల ఇది కండరాల పెరుగుదలకు, ఆకలిని నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
బరువు తగ్గడానికి సహాయం: ఇందులో కొవ్వు తక్కువగా, ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయంటున్నారు. కాబట్టి, బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఆహారం అని పేర్కొన్నారు. ఎందుకంటే, ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను నెమ్మదిగా చేసి, ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన భావన కలిగిస్తుందని, ప్రోటీన్ జీవక్రియను పెంచి ఆకలిని తగ్గిస్తుందని వివరించారు. కిడ్నీ బీన్స్ తక్కువ సమయంలో బరువు తగ్గడాన్ని గణనీయంగా ప్రేరేపిస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
షుగర్ నియంత్రించడం : రాజ్మా తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (GI) కలిగి ఉంటుంది. అంటే, ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నెమ్మదిగా పెంచుతుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఇది చాలా అనుకూలంగా ఉంటుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైనట్లు వివరిస్తున్నారు.
గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది: రాజ్మాలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుందని, దీంతో గుండె జబ్బులు, గుండెపోటు ప్రమాదం తగ్గుతుందని వివరించారు.
జీర్ణక్రియకు మద్దతు : రాజ్మాలో ఉండే అధిక ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుందని, ఇది ప్రేగులలో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియాకు ఆహారంగా పనిచేసి, జీర్ణ వ్యవస్థ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, మలబద్ధకాన్ని నివారించడానికి కూడా సహాయపడుతుందని పేర్కొన్నారు.
క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు: రాజ్మాలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్ఫ్మేటరీ, యాంటీ క్యాన్సర్, పాలిఫెనాల్స్, ఫ్లేవనాయిడ్లు, లిగ్నాన్స్ వంటి మొక్కల సమ్మేళనాలు ఉంటాయని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఇవి హృదయ సంబంధ వ్యాధులు, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల నుంచి రక్షిస్తుందని The Pharma Innovation Journal అనే జర్నల్ ప్రచురించింది. ఈ క్రమంలో చిక్కుడు జాతి గింజలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కడుపు, కిడ్నీ క్యాన్సర్ ప్రమాదం తగ్గుతుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
మెదడు పనితీరుకు మద్దతు : రాజ్మాలో ఉండే బి విటమిన్లు, ఫోలేట్, మెగ్నీషియం మెదడు పనితీరును, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరచగలవని చెబుతున్నారు. అలాగే, ఫోలేట్, ఐరన్ ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తికి సహాయపడి, మెదడుకు మెరుగైన ఆక్సిజన్ సరఫరాను అందిస్తాయని పేర్కొన్నారు
ఎముకలు, కీళ్లకు : రాజ్మాలో ఎముకలను బలోపేతం చేసే కాల్షియం, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు ఉంటాయంటున్నారు. కాల్షియం ఎముకలను బలంగా ఉంచి బోలు ఎముకల వ్యాధిని నివారిస్తుందని, మెగ్నీషియం ఎముక సాంద్రతను మెరుగుపరుస్తుందని వివరించారు. ఈ క్రమంలో రాజ్మా పూర్తి ప్రయోజనాలను పొందడానికి రోజుకు 1/2 నుంచి 1 కప్పు తినడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. వాటిని తినే ముందు 8 గంటల పాటు నానబెట్టి, పూర్తిగా ఉడికించడం తప్పనిసరంటున్నారు.
దుష్ప్రభావాలు :
విషపూరిత ప్రభావాలు : పచ్చిగా లేదా సరిగా ఉడకని రాజ్మా వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, సరిగా ఉడకని రాజ్మాలో ఫైటోహేమాగ్లుటినిన్ అనే విషపదార్థం ఉంటుందని, ఇది ఫుడ్ పాయిజనింగ్కు కారణం కావచ్చని సూచిస్తున్నారు. పచ్చి కిడ్నీ బీన్స్ తినడం వల్ల సహజంగా సంభవించే టాక్సిన్ ఫైటోహేమాగ్లుటినిన్ కారణంగా తీవ్రమైన వికారం, తీవ్రమైన వాంతులు, విరేచనాలు సంభవిస్తాయని BMC జర్నల్లో ప్రచురించారు.
జీర్ణ సమస్యలు: రాజ్మాలో ఒలిగోశాకరైడ్స్ అనే కార్బోహైడ్రేట్లు ఉంటాయి. వీటిని జీర్ణం చేయడం కష్టంగా ఉంటుందని, ఇవి ప్రేగులలో పులియడం వల్ల గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం లాంటి సమస్యలు వస్తాయని తెలిపారు.
పోషకాల శోషణ : రాజ్మాలో ఫైటిక్ యాసిడ్, లెక్టిన్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఐరన్, కాల్షియం, జింక్ వంటి ముఖ్యమైన ఖనిజాలను శరీరం శోషించుకోకుండా అడ్డుకుంటాయని చెబుతున్నారు. ఇవి క్రమం తప్పకుండా పెద్ద మొత్తంలో తీసుకుంటే, దీర్ఘకాలంలో ఖనిజ లోపాలకు దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే, రాజ్మాను సరిగ్గా ఉడికించడం వల్ల వీటి ప్రభావం చాలా వరకు తగ్గుతాయని పేర్కొన్నారు.
అలెర్జీ : కొంతమందికి ఈ గింజల వల్ల చర్మంపై దద్దుర్లు, దురద, వాపు వంటి అలెర్జీ రావచ్చని తెలిపారు.
కిడ్నీలో రాళ్లు: రాజ్మాలో ఆక్సలేట్లు ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడటానికి దారితీస్తాయంటున్నారు.
మొత్తం మీద రాజ్మా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ, వీటి వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాలను నివారించడానికి, దాన్ని సరిగ్గా ఉడికించి, మితంగా తినడం చాలా ముఖ్యం అంటున్నారు. మీకు ఏవైన తీవ్ర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే, రాజ్మాను మీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడానికి ముందు వైద్య నిపుణుడిని సంప్రదించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
