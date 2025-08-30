Benefits of Psychotherapy to Get Rid of Mental Health Problems : ప్రస్తుతం మానసిక సమస్యలు లేని వారు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. యాంగ్జైటీ, కుంగుబాటు, ఒత్తిడి ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక మానసిక సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. కారణమేదైనా, చాలా మంది తమ బాధను బయటికి చెప్పుకునే వారి కంటే మౌనంగా భరిస్తూ లోలోపల కుమిలిపోతుంటారు. అయితే, ఇలాంటి మానసిక వేదన నుంచి ఎంత త్వరగా బయటపడితే అంత మేలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇలాంటి సమస్యలకు సైకోథెరపీ ఓ ఔషధంలా పనిచేస్తుందంటున్నారు. మరి, అదెలాగో తెలుసుకుందాం!
తమ బాధను బయటపెడితే చుట్టూ ఉన్న వాళ్లు ఏమనుకుంటారోనన్న భయం కొందరిని కుంగదీస్తుంటే, ఎవరికి చెప్పుకోవాలో అర్థంకాక, ఆయా మానసిక సమస్యల పరిష్కారాల గురించి అవగాహన లేకపోవడం వంటివి మరికొందరిని ప్రశాంతతకు దూరం చేస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితులన్నింటికీ 'సైకోథెరపీ' పరిష్కారం చూపుతుందని సూచిస్తున్నారు.
ఎవరికి మేలు : సైకోథెరపీ అనేది మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించేందుకు చేసే చికిత్సని, దీన్ని 'టాక్ థెరపీ'గానూ పిలుస్తారని National Institute of Mental Health అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఇందులో భాగంగా సంబంధిత డాక్టర్లును సంప్రదిస్తే, మానసికంగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతోన్న ఆలోచనల గురించి వారితో పంచుకోవడం, వాళ్లిచ్చే సలహాలు పాటించడం వంటివి చేయాల్సి ఉంటుందని వివరించారు. అయితే, ఈ చికిత్స కౌన్సెలింగ్ మాదిరిగానే అనిపించవచ్చని, కానీ ఈ రెండింటికీ మధ్య స్వల్ప వ్యత్యాసం ఉందంటున్నారు.
కౌన్సెలింగ్ vs సైకోథెరపీ : కౌన్సెలింగ్ అనేది సమస్యలను పరిష్కరించడానికి లేదా మానసిక ఆరోగ్య పరిస్థితులకు చికిత్స చేయడానికి మానసిక ఆరోగ్య నిపుణుడితో మాట్లాడే చికిత్సని, అదే సైకోథెరపీ ప్రత్యేకంగా మానసిక, భావోద్వేగ, ప్రవర్తనా సమస్యలతో వ్యవహరిస్తుందని clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో కౌన్సెలింగ్ స్వల్ప కాలంలో పూర్తయ్యే ప్రక్రియ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే, సైకోథెరపీలో భాగంగా వివిధ సమస్యలపై దృష్టి సారిస్తారని, అందుకే కొన్ని సెషన్ల వారీగా ఈ చికిత్సను అందిస్తారని వివరించారు. ముఖ్యంగా ఆందోళనలు, ఒత్తిడి, యాంగ్జైటీ. ఆయా సంఘటనలతో షాక్లోకి వెళ్లిపోవడం, వివిధ రకాల భయాలతో సతమతమవడం, ఈటింగ్ డిజార్డర్స్, బైపోలార్ డిజార్డర్, దీర్ఘకాలిక సమస్యలు, కుటుంబ కలహాలు ఇలాంటి వాటితో బాధపడుతోన్న బాధితుల్ని తిరిగి మామూలు స్థితికి తీసుకురావడానికి, వారిలో మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో ఈ థెరపీ ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందని తెలిపారు.
ప్రయోజనాలెన్నో :
- మానసిక చికిత్సకు అనేక విధానాలు ఉన్నాయి. వ్యక్తుల మధ్య అభిజ్ఞా-ప్రవర్తనా, ఇతర రకాల టాక్ థెరపీలు అనేవి వ్యక్తులు తమ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో సహాయపడతాయని American Psychological Association అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
- మానసికంగా సతమతమవుతోన్న వారి సమస్యను బట్టి వ్యక్తిగతంగా లేదా బృందంగా లేదా దంపతులకు లేదా కుటుంబ సభ్యులు ఇలా ఏదో ఒక విధంగా డాక్టర్లు థెరపీ చేస్తారంటున్నారు. అంతేకాదు, ఈ థెరపీ వల్ల ఆయా మానసిక సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందడంతో పాటు ఇతర ప్రయోజనాలూ చేకూరతాయని వివరించారు.
- టాక్ థెరపీ వల్ల మన ఆలోచనలు, భావాలు, ప్రవర్తనను మునుపటి కంటే మరింత బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతామని, ఫలితంగా మన గురించి మనం ఎక్కువగా తెలుసుకునే వీలు కలుగుతుందని, మనలోని భావోద్వేగాల్నీ అదుపులో ఉంచుకునే శక్తి పెరుగుతుందని పేర్కొన్నారు.
- ప్రతి ఒక్కరిలో జీవితంలో ఏదో ఒక సమస్య వెంటాడుతునే ఉంటుంది. ఈ థెరపీతో ఇలాంటి సమస్యల్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే నేర్పు అలవడుతుందని చెబుతున్నారు.
- ఈ చికిత్సలో భాగంగా మన సమస్యలేంటో డాక్టర్లతో, ఇతరలతో పంచుకుంటామని, దీని వల్ల కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, భవిష్యత్తులో ఏ సమస్య ఎదురైనా ఇతరులతో పంచుకొని, స్వయంగా పరిష్కార మార్గం వెతుక్కోగలుగుతారంటున్నారు.
- సైకోథెరపీ అనేది అనుబంధాల్లోని సమస్యల్ని పరిష్కరించడంలోనూ సమర్థంగా పనిచేస్తుందని, ఈ చికిత్స తీసుకున్న వారు భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే ఇలాంటి సమస్యల్నీ స్వయంగా పరిష్కరించుకోగలుగుతారని, ఫలితంగా అనుబంధాలు మరింత దృఢమవుతాయని సలహా ఇస్తున్నారు.
- ఇక ఈ థెరపీలో భాగంగా మన ప్రత్యేకతలేంటో మనకు తెలుస్తాయంటున్నారు. దీంతో ఇతరులతో పోల్చుకుంటూ మనల్ని మనం నిందించుకోకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చని, ఇదే క్రమంగా స్వీయ ప్రేమను పెంచుతుందని పేర్కొన్నారు.
- నిద్రలేమి సమస్యలకు ఈ థెరపీ పరిష్కరిస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో తేలిందని చెబుతున్నారు.
- ఇలా వ్యక్తిగతంగానే కాదు, ఈ థెరపీతో పునరుత్తేజితం చెందిన వారు, ఆఫీస్ పనుల్ని చురుగ్గా పూర్తి చేసి, ఉద్యోగ సంతృప్తి పొందుతారని, ఆరోగ్యం విషయంలోనూ శ్రద్ధ వహిస్తారని వివరించారు.
అయితే, ఈ ప్రయోజనాలన్నో సొంతం కావాలంటే, థెరపీలో భాగంగా వైద్యులు చెప్పిన సలహాలు తు.చ తప్పకుండా పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. వ్యక్తిగత సమస్యలను బట్టి వాళ్లిచ్చిన మందులు కచ్చితంగా వాడాలని, అప్పుడే మెరుగైన ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
