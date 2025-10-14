చెవిలో 'గులిమి' తీయాల్సిందేనా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!
చెవిలో గులిమి తీస్తున్నారా? - అయితే మీరు తప్పక తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివే!
Published : October 14, 2025 at 2:06 PM IST
Precautions to be Taken Ear Wax Removal : జ్ఞానేంద్రియాలలో చెవికి చాలా ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. చెవి బయట నుంచి వచ్చే సూక్ష్మజీవులు లోపలికి పోకుండా గులిమి స్రవిస్తుంది. అయితే, ఈ విషయం తెలియక చాలామంది చెవిలో ఏదో ఒకటి పెట్టి గులిమిని బయటకు తీసేయాలని అనుకుంటారు. ఫలితంగా చెవి నొప్పి, ఇన్ఫెక్షన్స్, వినికిడి లోపం వంటి సమస్యలను కోరితెచ్చుకుంటారు. అయితే, మనం ఆహారం తినేటప్పుడు దవడలు కదలడం ద్వారా చెవిలో ఉండే గులిమి వాటంతట అదే బయటకు పోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో చెవిలో గులిమి ఉంటే తీసుకోవాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తలను సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
రక్షణ కవచంగా : గులిమి తీస్తేనే చెవులు శుభ్రంగా ఉంటాయని కొంతమంది భావిస్తుంటారు. ఇది నిజం కాదని, చాలామందికి దానంతటదే బయటకు వస్తుందని ప్రముఖ సీనియర్ ఈఎన్టీ సర్జన్ డా. ఎన్. విష్ణుస్వరూప్ రెడ్డి అంటున్నారు. చెవి మార్గంలోని ప్రత్యేక చర్మం గులిమిని బయటకు తోస్తూ, ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేస్తుందని చెబుతున్నారు. అందువల్ల తీయాల్సిన పనిలేదని సూచిస్తున్నారు. చెవి మార్గం ముందుభాగంలోని వెంట్రుకలు, సెబేషియస్ గ్రంథుల నుంచి వెలువడే స్రావాలతో గులిమి తయారవుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది లోపలి భాగాన్ని తడిగా ఉంచుతూ, మార్గం ఎండిపోకుండా చూస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. దుమ్ము, ధూళి, బ్యాక్టీరియా, క్రిముల వంటివి లోపలికి వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటుందని medlineplus అధ్యయనం పేర్కొంది. మృతకణాలు, వ్యర్థాలను తనలో కలిపేసుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు. అంటే, చెవికి సహజ రక్షణ కవచంగా నిలుస్తుందని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు.
అలా చేస్తే ప్రమాదమే : ఈ క్రమంలో కొంతమందికి చెవిలో గులిమి ఎక్కువగా తయారవ్వచ్చని డా. విష్ణుస్వరూప్ రెడ్డి అంటున్నారు. కొంతమందికి ఇది చాలా జిగురుగా, మరికొందరికి గట్టిగానూ ఉండొచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఏదేమైనా దీన్ని ప్రత్యేకించి తీయాల్సిన అవసరం లేదని చెబుతున్నారు. అగ్గిపుల్లలు, పిన్నీసులు, కాటన్ బడ్స్ వంటివి చెవిలో పెట్టి తిప్పితే గులిమి ఇంకా లోపలికి పోయే ప్రమాదముందని తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో చెవిలోని చర్మం, కర్ణభేరి దెబ్బతినొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
చాలా తక్కువ మందిలో చెవిలో గులిమి లోపల పోగవ్వచ్చని, వీరిలో 1-2 శాతం మందికి గట్టిపడి, చెవి మార్గం నిండిపోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి వారికే గులిమి తీయాల్సి వస్తుందని, అదీ కూడా ఈఎన్టీ నిపుణులతోనే తీయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వీరికి ముందుగా వారం పాటు రోజుకు మూడు సార్ల చొప్పున చెవిలో చుక్కల మందు లేదా గోరువెచ్చగా చేసి చల్లార్చిన ఆలివ్ నూనె వంటివి వేస్తారని తెలియజేస్తున్నారు. గులిమి మెత్తబడ్డాక మైక్రోస్కోపిక్ వ్యాక్యూమ్ సక్షన్తో జాగ్రత్తగా బయటకు తీస్తారని చెబుతున్నారు. అలాకాకుండా, కొన్ని చోట్ల చెవిలోకి సిరంజితో నీటిని బలంగా పంపించి, గులిమి బయటకు వచ్చేలా చేస్తుంటారని అంటున్నారు. ఇది సురక్షితమైన పద్ధతి కాదని, దీంతో కొన్ని సార్లు కర్ణభేరి దెబ్బతినొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. అప్పటికే కర్ణభేరికి రంధ్రం ఉన్నట్టయితే హానికరకాలు లోపలి చెవికి చేరుకొని ఇన్ఫెక్షన్, నొప్పి, చీము కారటం వంటివి తలెత్తే ప్రమాదమూ ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
