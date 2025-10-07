మహిళల ఆరోగ్యానికి "ప్రొబయోటిక్స్" - కానీ వీళ్లు మాత్రం తీసుకోకూడదట!
ప్రొబయోటిక్స్తో ఎనలేని ప్రయోజనాలు - ఎందులో ఎక్కువగా ఉంటాయో తెలుసా?
Published : October 7, 2025 at 10:14 AM IST
Probiotics Usefulness and Safety: ప్రొబయాటిక్స్.. ఇవి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడమే కాదు, పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాల్నీ అందిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా మహిళలు తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉండచ్చని చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ప్రొబయోటిక్స్ అంటే ఏమిటి?: ప్రొబయోటిక్స్ అనేవి జీవించి ఉన్న సూక్ష్మజీవులు. వీటిని సేవించినప్పుడు లేదా శరీరానికి అప్లై చేసినప్పుడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి పెరుగు, ఇతర పులియబెట్టిన ఆహారాలు, ఆహార సప్లిమెంట్లు, బ్యూటీ ఉత్పత్తులలో లభిస్తాయని NIH అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
సాధారణంగా ప్రజలు బ్యాక్టీరియా, ఇతర సూక్ష్మజీవులను హానికరంగా భావించినప్పటికీ, వాటిలో చాలా వరకు ఉపయోగకరమైనవి ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు ఆహారం జీర్ణం కావడానికి, వ్యాధి కలిగించే కణాలను నాశనం చేయడానికి లేదా విటమిన్లను ఉత్పత్తి చేయడానికి సహాయపడతాయని పేర్కొన్నారు. ప్రొబయోటిక్ ఉత్పత్తులలో ఉండే సూక్ష్మజీవులు చాలా వరకు మన శరీరంలో సహజంగా నివసించే సూక్ష్మజీవుల మాదిరిగానే లేదా వాటికి సమానంగా ఉంటాయని తెలిపారు. అతిసారం, ఇరిటబుల్ బోవెల్ సిండ్రోమ్, అల్సరేటివ్ కొలైటిస్, క్రోన్'స్ వ్యాధి (Crohn's disease) వంటి అనేక ఆరోగ్య సమస్యల చికిత్సలో లేదా నివారణలో ప్రొబయోటిక్స్ వల్ల సంభావ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నట్లు Harvard Health Publishing అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
డీజే సౌండ్ ఎక్కువ పెట్టుకొని డాన్స్ చేస్తున్నారా? - ప్రమాదం పొంచి ఉందంటున్న నిపుణులు!
ఆ ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా : పురుషుల కంటే మహిళల్లో మూత్ర నాళ సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, 50 నుంచి 60 శాతం మంది మహిళలు తమ జీవితకాలంలో ఈ సమస్యను ఒక్కసారైనా ఎదుర్కొంటారని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.
ఈ క్రమంలోనే ప్రొబయోటిక్స్ మహిళల్లో యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లు (UTIs), యోని ఈస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా నివారించడానికి తోడ్పడతాయని తెలిపారు. కొంత మంది మహిళల్లో ఈ సమస్య తరచుగా కనిపిస్తుంటుందని, ఇలాంటి వారు ప్రొబయాటిక్స్ని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చంటున్నారు. వీటిలోని మంచి బ్యాక్టీరియా జననేంద్రియాల దగ్గర ఉండే చెడు బ్యాక్టీరియాతో పోరాడి మూత్ర నాళ ఇన్ఫెక్షన్లు దరిచేరకుండా కాపాడుతాయని వివరించారు. ప్రొబయోటిక్స్ మంచి బ్యాక్టీరియా సంఖ్యను పెంచడం ద్వారా యోనిలో బ్యాక్టీరియా సమతుల్యతను పునరుద్ధరించడంలో సహాయపడతాయని Canadian Digestive health Foundation అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
చర్మ ఆరోగ్యం : గట్-స్కిన్ యాక్సిస్ ప్రకారం, పేగు ఆరోగ్యం చర్మాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రొబయోటిక్స్ పేగులోని అసమతుల్యతను సరిచేసి, మొటిమలు, ఎగ్జిమా, సోరియాసిస్ వంటి చర్మ సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
బ్యాక్టీరియాకు విరుగుడు : వెజైనాలో హానికారక బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందితే 'బ్యాక్టీరియల్ వెజైనోసిస్' అనే సమస్య వచ్చే ప్రమాదం ఉందని, ఇది నెలసరిపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఈ ఇన్ఫెక్షన్ గర్భధారణ సమయంలోనూ పలు సమస్యలకు కారణమవుతుందని, అందుకే ప్రొబయాటిక్స్ని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య నుంచి పరిష్కారం పొందవచ్చని సూచిస్తున్నారు. కాబట్టి, ప్రొబయాటిక్స్ అధికంగా ఉండే పెరుగును ఆహారంలో చేర్చుకోవాలని పేర్కొన్నారు. మహిళలు జననేంద్రియ పరిస్థితులలో, ప్రొబయోటిక్స్ బాక్టీరియల్ వెజైనోసిస్, వల్వోవాజినల్ కాన్డిడియాసిస్, లైంగికంగా సంక్రమించే ఇన్ఫెక్షన్లను నివారించడంలో లేదా నిర్వహించడంలో సామర్థ్యాన్ని చూపుతాయని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
బరువు నిర్వహణ : కొన్ని రకాల ప్రొబయోటిక్స్ ఆకలిని నియంత్రించే హార్మోన్లను ప్రభావితం చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని వల్ల ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడానికి తోడ్పడతాయని పేర్కొన్నారు. అలాగే, పేగు, మెదడు మధ్య ఉన్న సంబంధం కారణంగా, ప్రొబయోటిక్స్ మానసిక స్థితిని మెరుగుపరచడానికి, ఒత్తిడి, ఆందోళన తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయని వివరించారు.
మూడ్ స్వింగ్స్ : గర్భధారణ, నెలసరి, మెనోపాజ్ దశల్లో హార్మోన్లలో వచ్చే మార్పుల వల్ల మూడ్ స్వింగ్స్ వేధిస్తుంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ప్రొబయాటిక్స్ని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్యను అదుపులో పెట్టుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
వేటిలో అధికం : పులియబెట్టిన ఆహార పదార్థాల్లో ప్రొబయోటిక్స్ అధికంగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. ఇందులో పెరుగు ముఖ్యమైనదని, అందుకే ప్రతి రోజూ పెరుగుని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. పెరుగు తినని వారు మజ్జిగ తీసుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. పెరుగు తర్వాత ఇడ్లీ, దోసెల్లో ప్రొబయాటిక్స్ అధికంగా ఉంటాయని, వాటితో పాటు అరటి, యాపిల్, ఉల్లి, వెల్లుల్లి మొదలైన వాటిలోనూ ప్రొబయాటిక్స్ లభిస్తాయని వివరించారు.
ఎవరు తీసుకోకూడదు :
- కీమోథెరపీ లేదా రేడియేషన్ వంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలు తీసుకుంటున్నవారు.
- రోగనిరోధక శక్తిని తగ్గించే మందులు తీసుకునే వ్యక్తులు, తీవ్రమైన అనారోగ్యాలు ఉన్నవారు, అకాలంగా జన్మించిన శిశువులకు ప్రొబయోటిక్స్ ఇవ్వడం వల్ల తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
- ఇటీవలే సర్జరీ చేయించుకున్న వారు.
- గర్భధారణ చివరి త్రైమాసికంలో సప్లిమెంట్లు తీసుకునే ముందు డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
చేతులు, కాళ్లలో 'ఈ లక్షణాలు' కనిపిస్తున్నాయా? - లివర్ డేంజర్లో ఉందని అర్థమట!
"BP" ఎప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలో తెలుసా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!