'తల్లులు సరిగ్గా నిద్రపోతేనే పిల్లలు హుషారుగా పుడతారు'- మరి ఎంత సేపు నిద్రపోవాలి?

Pregnant Woman Sleep Hours: పుట్టబోయే బిడ్డ అందంగా, హుషారుగా, చురుకుగా ఉండాలని ప్రతీ తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటారు. అందుకోసం ప్రత్యేకమైన ఆహారంతో పాటు అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటారు. అయితే, ఈ జాగ్రత్తలతో పాటు రాత్రి పూట సరిగ్గా నిద్రపోవడం కూడా ముఖ్యమేనని అంటున్నారు పరిశోధకులు. గర్భం ధరించినప్పటి నుంచి కంటి నిండా నిద్రపోయేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. లేకపోతే అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

రాత్రిపూట కనీసం 7 గంటల కన్నా తక్కువసేపు నిద్రపోయే గర్భిణులకు పుట్టే పిల్లల్లో ఎదుగుదల సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టు చైనా పరిశోధనలో వెల్లడైంది. "Improving sleep habits during pregnancy may prevent or reduce the risk of neurodevelopmental issues in children" అనే అంశంపై చేసిన పరిశోధన Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism లో ప్రచురితమైంది. దీని ప్రకారం.. పిల్లల్లో మాట్లాడటం, కదలికలు, ఇతరులతో కలవటం, విషయ గ్రహణ నైపుణ్యాలు అలవాటు పడడం ఆలస్యం అవుతున్నట్టు తేలింది. అందుకోసమే గర్భిణులు కంటి నిండా నిద్ర పోవటం చాలా ముఖ్యమని ఈ అధ్యయనానికి నేతృత్వం వహించిన డాక్టర్‌ పెంగ్‌ ఝూ వివరించారు.

ఇవే కాకుండా పిల్లల్లో ఎదుగుదలతో ముడిపడిన సమస్యల ముప్పూ పెరుగుతున్నట్టు తాజా అధ్యయనంలో బహిర్గతమైంది. తగినంత సమయం నిద్రపోని గర్భిణులకు పుట్టిన పిల్లల్లో మెదడు, అవయవాల మధ్య సంకేతాలను చేరవేసే వ్యవస్థలు సరిగా అభివృద్ధి చెందటం లేదని బయట పడింది. ఫలితంగా విషయగ్రహణ సామర్థ్యాలు, ప్రవర్తన, నేర్చుకునే నైపుణ్యాలు కొరవడుతున్నట్లు అధ్యయనంలో తేలింది. ఇవన్నీ మగ పిల్లల్లో మరింత ఎక్కువగా ఉన్నట్లు పేర్కొంది. దీంతోపాటు తల్లి పర్యావరణ అంశాలకు పిల్లలు స్పందించటంలో లింగ భేదం కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్టు ఈ అధ్యయనం వివరించింది.

అయితే, గర్భిణిల్లో నిద్రలేమి సమస్యకు హార్మోన్ల మార్పులు, తరచూ మూత్ర విసర్జనకు లేవటం, వికారం వంటివి కారణం అవుతుంటాయని అంటున్నారు. ప్రతి ఐదుగురు గర్భిణుల్లో సుమారు ఇద్దరు తక్కువ సమయం నిద్రపోతున్నట్టు.. ఫలితంగా ఇన్సులిన్‌ నిరోధకత, గర్భిణి మధుమేహం వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టు గత అధ్యయనాల్లోనూ వెల్లడైంది. ఇవే కాకుండా గర్భిణి మధుమేహంతో నెలలు నిండక ముందే ప్రసూతి, గుర్రపువాతం, అత్యవసర సిజేరియన్, బిడ్డ రక్తంలో గ్లూకోజు స్థాయిలు తగ్గటం వంటి దుష్ప్రభావాలు ముంచుకొచ్చే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.