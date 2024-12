ETV Bharat / health

చలికాలంలో గర్భిణీలు ఇవి తప్పక పాటించాలట! లేకపోతే తల్లీబిడ్డకు ప్రమాదమేనట! - PREGNANCY TIPS FOR HEALTHY BABY

యోగాతో ఉత్సాహంగా!

చలికాలంలో ఉదయాన్నే లేవాలంటే శరీరం బద్ధకంగా మారుతుంది. ఇంకా దీనికి తోడు గర్భం ధరించిన వారిలో మూడు నాలుగు నెలల పాటు వేవిళ్ల సమస్య వేధిస్తుంటుంది. ఫలితంగా శరీరం మరింత నీరసించిపోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. వీటన్నింటి వల్ల కడుపులో పెరిగే బిడ్డ పైనా ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశాలు ఎక్కువంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండాలంటే వ్యాయామం, ధ్యానం, యోగాను రోజువారీ రొటీన్‌లో భాగం చేసుకోమంటున్నారు. ఫలితంగా బిడ్డ ఆరోగ్యంతో పాటు తల్లికి అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉంటుందని అంటున్నారు. 2017లో American Journal of Obstetrics and Gynecology (AJOG)లో ప్రచురితమైన "Exercise and Pregnancy: A Review of the Literature" అనే అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం తేలింది. కానీ, నిపుణుల సలహా మేరకు మీరు సౌకర్యంగా ఉండే వ్యాయామాలే చేయాల్సి ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. వ్యాయామం వల్ల శరీరం ఉత్తేజితమవడమే కాకుండా మనసుకూ ప్రశాంతత చేకూరుతుందని అంటున్నారు. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

డెలివరీ తర్వాత ఎలాంటి ఫుడ్ తినాలి? ఇప్పుడు తినకపోతే ఫ్యూచర్​లో ఇబ్బందులు వస్తాయట!

గాల్ బ్లాడర్​లో రాళ్లతో ఇబ్బందులా? ఆపరేషన్ లేకుండానే ఈజీగా కరిగించుకోవచ్చట!