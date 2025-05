ETV Bharat / health

"అధిక దాహం, అలసటగా అనిపిస్తోందా?!" - చేతులు, కాళ్ల తిమ్మిర్లలోనూ "సైలెంట్ కిల్లర్" ఆనవాళ్లు! - PREDIABETES SYMPTOMS AND CAUSES

PreDiabetes_Silent_Symptoms ( ETV Bharat )

Published : May 28, 2025

PreDiabetes Silent Symptoms and Causes : మారిన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల ఫలితంగా చాలా మంది పిన్న వయసులోనే డయాబెటిస్ బారిన పడుతున్నారు. అందుకే దీన్ని "సైలెంట్ కిల్లర్" అని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే చాలా మందిలో డయాబెటిస్​కు సంబంధించిన ఎలాంటి ప్రారంభ లక్షణాలు కనిపించవు. ఒకవేళ కనిపించిన అవి చాలా సాధారణంగా ఉంటాయని, అందుకే ఈ వ్యాధిని నిర్ధారించడంలో జాప్యానికి దారితీస్తుందని తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని నిశ్శబ్ద లక్షణాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం! ఎక్కువగా మూత్రవిసర్జన (Getty image) ఎక్కువగా మూత్రవిసర్జన : సాధారణంగా కొంతమంది నీళ్లు ఎక్కువగా తాగినా, తాగకపోయినా పదే పదే మూత్ర విసర్జనకు వెళ్తుంటారు. అలాంటి వాళ్లు ఎప్పటికప్పుడు తమ ఆరోగ్య పరిస్థితుల్ని చెక్ చేసుకోసుకుంటూ ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే తరచూ ఇలా బాత్​రూంకి వెళ్లాల్సి రావడమనేది టైప్ 1, టైప్ 2 డయాబెటిస్​కి ప్రారంభ సంకేతం కావచ్చనని సూచిస్తున్నారు. అందుకే ఇలాంటి సంకేతాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా డయాబెటిస్ పరీక్ష చేయించుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. దాహంగా అనిపించడం : డయాబెటిస్ బాధితుల్లో అధిక దాహం ముఖ్యమైన లక్షణమని mayoclinic అధ్యయనం వెల్లడించింది. ఎందుకంటే అధిక మూత్రవిసర్జన వల్ల శరీరం నుంచి ఎక్కువ ద్రవాలు బయటకు వెళ్లిపోవడం వల్ల నిర్జలీకరణం ఏర్పడుతుంది. దీంతో కోల్పోయిన ద్రవాలను తిరిగి పొందడానికి మెదడు దాహం సంకేతాలు పంపుతుందని వివరించారు. బరువు తగ్గడం : సరైన ఆహారం తీసుకుంటున్నా అకస్మాత్తుగా బరువు తగ్గడం డయాబెటిస్ ప్రారంభ సంకేతమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శరీరం శక్తి కోసం కండరాలను, కొవ్వును వినియోగించుకోవడం వల్ల బరువు తగ్గుతారని పేర్కొన్నారు. అలసట (Getty image)

