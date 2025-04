ETV Bharat / health

టాయిలెట్​లో కంటే బెడ్​రూమ్​లోనే ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియా - అంతా మీరే చేస్తున్నారట! - PILLOW CASES HAVE MORE BACTERIA

Pillow Covers Have More Bacteria Than Toilet Seats : మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సరైన ఆహారం తీసుకోవడమే కాదు ఇంటిని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ డైలీ ఇంటిని శుభ్రం చేస్తుంటారు. కానీ, కొన్ని వస్తువులు, ప్రదేశాలను మాత్రం అప్పుడప్పుడు మాత్రమే క్లీన్ చేస్తుంటారు. తద్వారా వాటిపై దుమ్ము, ధూళి చేరి మురికిగా కనిపిస్తుంటాయి. అలాంటి వాటిల్లో పరుపులు, బెడ్ షీట్లు, దిండు కవర్లు ముందు వరుసలో ఉంటాయి. మీరు కూడా బెడ్​రూమ్​లోని ఈ వస్తువుల క్లీనింగ్ విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నారా? అయితే, అలర్ట్ కావాల్సిందే అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇటీవల ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ జరిపిన అధ్యయనంలో టాయిలెట్ సీటు మీద కంటే పడకగదిలోని దిండు కవర్లపై ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా పేరుకుపోయి ఉంటుందని వెల్లడైంది. అందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

Pillow Covers (Getty Images)

అమెరికాకు చెందిన "నేషనల్ స్లీప్ ఫౌండేషన్" అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ జరిపిన ఈ రీసెర్చ్​లో అనేక ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆ పరిశోధన నివేదిక ప్రకారం, దాదాపు ఒక వారం రోజులు ఉతకని దిండు కవర్లు టాయిలెట్ సీటు కంటే ఎక్కువ బ్యాక్టీరియాను కలిగి ఉంటాయి. బెడ్​షీట్స్, దుప్పట్లు, దిండు కవర్లు వంటివి క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయకపోతే వాటిపై బ్యాక్టీరియా ప్రమాదకర స్థాయిలో పేరుకుపోతుందని కనుగొన్నారు. నాలుగు వారాల పాటు వాటిని క్లీన్ చేయకుండా ఉంచితే ప్రతి చదరపు అంగుళంలో మిలియన్ల కొద్దీ బ్యాక్టీరియా యూనిట్లు ఫామ్ అవుతాయని నివేదికలో పేర్కొన్నారు.

Pillowcase (Getty Images)

