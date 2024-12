ETV Bharat / health

ఓవర్ థింకింగ్​ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఈ టిప్స్ పాటిస్తే కూల్ అవుతారట! - OVERTHINKING SIDE EFFECTS IN TELUGU

Overthinking Side Effects in Telugu: మీరు ఓవర్​ థింకింగ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? అతిగా ఆలోచిస్తూ అనవసరపు ఆందోళనలకు గరవుతున్నారా? దీనివల్ల ఒత్తిడి, ఆందోళన పెరిగి నిద్రలేమితో పాటు అనేక సమస్యల బారిన పడతారని నిపుణులు అంటున్నారు. 2020లో Journal of Clinical Psychologyలో ప్రచురితమైన "The Effects of Overthinking on Mental Health: A Systematic Review" అనే అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం తేలింది. ఇంకా అతిగా ఆలోచించడం వల్ల గుండె జబ్బుల ముప్పు పొంచి ఉందని అనేక అధ్యయనాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. ఇలా ఓవర్ థింక్ చేయడం వల్ల శారీరకంగా, మానసికంగా అనేక సమస్యలు తలెత్తుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే దీనికి పరిష్కార మార్గాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)