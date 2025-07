ETV Bharat / health

"ఓవర్ థింకింగ్" ఎంత ప్రమాదమో తెలుసా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు! - HOW TO BREAK OVER THINKING TRAP

How to Break Over Thinking ( Getty Images )